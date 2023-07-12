Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках

Покупатель получает ноутбук в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания PD 65W, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Он достаточно прочный. При надавливании на центр крышки заметно не прогибается.
Максимальная толщина корпуса с закрытой крышкой составляет 19 мм. Весит без учета зарядки 1.74 килограмма.
Крышка открывается на 150 градусов, хорошо фиксируется в разных промежуточных положениях. При открытии нужно будет придерживать основание, петли достаточно тугие.
Разъемы у HONOR MagicBook X 16 распределены по двум граням. Справа USB 3.1 и спаренный аудиоразъем.
Слева USB Type-C с поддержкой PowerDelivery, USB 3.1, HDMI. Скромно, но характерно для современных ноутбуков. На борту клавиатура с цифровым блоком. Расстояние между кнопками оптимальное, при этом кнопки тех же размеров, что и основные клавиши. Кнопка Power, размещенная в верхнем правом углу, совмещена со сканером отпечатка пальца.
Это мембранные переключатели с полным ходом 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, есть подсветка белого цвета с двумя уровнями яркости. Размер тачпада составляет 120 на 72 мм. Он утоплен относительно общей плоскости.
Внутренняя часть крышки выполнена из пластика черного цвета. Средняя ширина рамок вокруг экрана составляет 5.5 мм. По центру верхней выведены веб-камера, группа микрофонов и индикаторы.
На основании три прорезиненные ножки, одна вдоль всей ширины корпуса. Здесь же вентиляционная решетка, наклейка с технической информацией и парный динамик. Отдельных лючков для доступа к оперативной памяти и накопителю нет.
Для вывода изображения HONOR MagicBook X 16 использует 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Частота обновления 60 Гц.
Согласно измерениям, в пике яркость экрана достигала 340 кд/м2. Хорошо настроен цветовой баланс, охватывая пространство sRGB. Его можно использовать для обработки фото и видео.
На борту 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Память распаяна на системной плате, провести ее замену или наращивание объема не представляется возможным. Уровень быстродействия у платформы высокий. За время тестов использовался для рендера видео в Adobe Premier и потоковой обработки снимков в Lightroom.
Графика встроенная, это Intel UHD Graphics. Поиграть можно будет на низких настройках графики в Dota 2 или World of Tanks. Поддерживается вывод изображения на внешний монитор в разрешении 4K. Помимо HDMI, можно также использовать USB-C (DP).
Установленная система охлаждения работает тихо. Нагрев крышки при продолжительной нагрузке умеренный.
Под хранение выделен накопитель объемом 512 Гбайт. Это М.2 с интерфейсом NVME. Его пространство изначально разделено на два диска, упрощая работу с данными. Дополнительно к нему можно будет добавить еще один М.2 типоразмера 2242.
Из беспроводных модулей связи доступны Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Реализованы интерфейсы с помощью Intel AX201. Отдельно приведем пример работы веб-камеры и микрофона.
Предустановлена операционная система Windows 11 без каких-либо индивидуальных правок, но владельцам доступна фирменная утилита Honor PC Manager, ее и рассмотрим детально.
С помощью нее можно настроить технологию мультиэкран задействовав в совместной работе с телефоном или телевизором.
Передать файлы без подключения к сети на устройства поблизости.
Настроить микрофон и выбрать режимы работы динамиков.
Провести оптимизацию системы и ресурсов.
Актуализировать версию программного обеспечения и драйверов.
Настроить подсветку клавиатуры. Из полезного тут есть автоотключение ее при отсутствии активности, с учетом влияния на время автономной работы рекомендуем выставить эту настройку.