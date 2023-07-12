Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках

Изучаемый сегодня ноутбук HONOR MagicBook X 16 сочетает в себе высокий уровень быстродействия и компактный корпус из алюминия. Оснащен он 16-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением, процессором Intel Core i5-12450H, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 512 Гбайт. Средняя стоимость этой сборки в российских магазинах составляет 73 тысячи рублей.

Комплектация

Покупатель получает ноутбук в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания PD 65W, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HONOR MagicBook X 16 обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами версии в цвете Space Gray также на сайте доступна информация по расцветке Mystic Silver. Корпус выполнен преимущественно из алюминия с шероховатым внешним покрытием.

Он достаточно прочный. При надавливании на центр крышки заметно не прогибается.

Максимальная толщина корпуса с закрытой крышкой составляет 19 мм. Весит без учета зарядки 1.74 килограмма.

Крышка открывается на 150 градусов, хорошо фиксируется в разных промежуточных положениях. При открытии нужно будет придерживать основание, петли достаточно тугие.

Разъемы у HONOR MagicBook X 16 распределены по двум граням. Справа USB 3.1 и спаренный аудиоразъем.

Слева USB Type-C с поддержкой PowerDelivery, USB 3.1, HDMI. Скромно, но характерно для современных ноутбуков. На борту клавиатура с цифровым блоком. Расстояние между кнопками оптимальное, при этом кнопки тех же размеров, что и основные клавиши. Кнопка Power, размещенная в верхнем правом углу, совмещена со сканером отпечатка пальца.

Это мембранные переключатели с полным ходом 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, есть подсветка белого цвета с двумя уровнями яркости. Размер тачпада составляет 120 на 72 мм. Он утоплен относительно общей плоскости.

Внутренняя часть крышки выполнена из пластика черного цвета. Средняя ширина рамок вокруг экрана составляет 5.5 мм. По центру верхней выведены веб-камера, группа микрофонов и индикаторы.

На основании три прорезиненные ножки, одна вдоль всей ширины корпуса. Здесь же вентиляционная решетка, наклейка с технической информацией и парный динамик. Отдельных лючков для доступа к оперативной памяти и накопителю нет.

Экран

Для вывода изображения HONOR MagicBook X 16 использует 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Частота обновления 60 Гц.

Согласно измерениям, в пике яркость экрана достигала 340 кд/м2. Хорошо настроен цветовой баланс, охватывая пространство sRGB. Его можно использовать для обработки фото и видео.

Платформа

Работает ноутбук на базе 8-ядерного процессора Intel Core i5-12450H семейства Alder Lake, выполненного по 10 нм техпроцессу. Состоит он из производительных и энергоэффективных ядер.

На борту 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Память распаяна на системной плате, провести ее замену или наращивание объема не представляется возможным. Уровень быстродействия у платформы высокий. За время тестов использовался для рендера видео в Adobe Premier и потоковой обработки снимков в Lightroom.

Графика встроенная, это Intel UHD Graphics. Поиграть можно будет на низких настройках графики в Dota 2 или World of Tanks. Поддерживается вывод изображения на внешний монитор в разрешении 4K. Помимо HDMI, можно также использовать USB-C (DP).

Установленная система охлаждения работает тихо. Нагрев крышки при продолжительной нагрузке умеренный.

Под хранение выделен накопитель объемом 512 Гбайт. Это М.2 с интерфейсом NVME. Его пространство изначально разделено на два диска, упрощая работу с данными. Дополнительно к нему можно будет добавить еще один М.2 типоразмера 2242.

Тест микрофона и камеры HONOR MagicBook X 16

Автономная работа

Софт

Из беспроводных модулей связи доступны Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Реализованы интерфейсы с помощью Intel AX201. Отдельно приведем пример работы веб-камеры и микрофона.Автономную работу HONOR MagicBook X 16 обеспечивает аккумулятор с емкостью 60 Втч. В смешанной нагрузке его хватало на 7.5 часов работы с работающей подсветкой клавиатуры и около 8.5 часов с отключенной при выставленным на среднюю яркость дисплеем. Зарядка идет с помощью адаптера PowerDelivery 65 Ватт, комплектный полностью восстанавливает заряд за 2 часа.

Предустановлена операционная система Windows 11 без каких-либо индивидуальных правок, но владельцам доступна фирменная утилита Honor PC Manager, ее и рассмотрим детально.

С помощью нее можно настроить технологию мультиэкран задействовав в совместной работе с телефоном или телевизором.

Передать файлы без подключения к сети на устройства поблизости.

Настроить микрофон и выбрать режимы работы динамиков.

Провести оптимизацию системы и ресурсов.

Актуализировать версию программного обеспечения и драйверов.

Итоги

Настроить подсветку клавиатуры. Из полезного тут есть автоотключение ее при отсутствии активности, с учетом влияния на время автономной работы рекомендуем выставить эту настройку.HONOR MagicBook X 16 – хорошо сбалансированный ноутбук для повседневной работы в офисе или поездках. Экран с точной цветопередачей, тихая работа при нагрузке, хорошие показатели автономной работы, алюминиевый корпус, клавиатура с цифровым блоком, сканер отпечатка пальца. Не устроить могут веб-камера с низким разрешением, ограничения по апгрейду оперативной памяти и второй разъем М.2 с редко встречаемым типоразмером, отсутствие слота под карту памяти и ThunderBolt.