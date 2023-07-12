Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках

Изучаемый сегодня ноутбук HONOR MagicBook X 16 сочетает в себе высокий уровень быстродействия и компактный корпус из алюминия. Оснащен он 16-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением, процессором Intel Core i5-12450H, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 512 Гбайт. Средняя стоимость этой сборки в российских магазинах составляет 73 тысячи рублей.

HONOR MagicBook X 16

Комплектация

HONOR MagicBook X 16

Покупатель получает ноутбук в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания PD 65W, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HONOR MagicBook X 16

HONOR MagicBook X 16 обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами версии в цвете Space Gray также на сайте доступна информация по расцветке Mystic Silver. Корпус выполнен преимущественно из алюминия с шероховатым внешним покрытием.

HONOR MagicBook X 16

Он достаточно прочный. При надавливании на центр крышки заметно не прогибается.

HONOR MagicBook X 16

Максимальная толщина корпуса с закрытой крышкой составляет 19 мм. Весит без учета зарядки 1.74 килограмма.

HONOR MagicBook X 16

Крышка открывается на 150 градусов, хорошо фиксируется в разных промежуточных положениях. При открытии нужно будет придерживать основание, петли достаточно тугие.

HONOR MagicBook X 16

Разъемы у HONOR MagicBook X 16 распределены по двум граням. Справа USB 3.1 и спаренный аудиоразъем.

HONOR MagicBook X 16

Слева USB Type-C с поддержкой PowerDelivery, USB 3.1, HDMI. Скромно, но характерно для современных ноутбуков. На борту клавиатура с цифровым блоком. Расстояние между кнопками оптимальное, при этом кнопки тех же размеров, что и основные клавиши. Кнопка Power, размещенная в верхнем правом углу, совмещена со сканером отпечатка пальца.

HONOR MagicBook X 16

Это мембранные переключатели с полным ходом 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, есть подсветка белого цвета с двумя уровнями яркости. Размер тачпада составляет 120 на 72 мм. Он утоплен относительно общей плоскости.

HONOR MagicBook X 16

Внутренняя часть крышки выполнена из пластика черного цвета. Средняя ширина рамок вокруг экрана составляет 5.5 мм. По центру верхней выведены веб-камера, группа микрофонов и индикаторы.

HONOR MagicBook X 16

На основании три прорезиненные ножки, одна вдоль всей ширины корпуса. Здесь же вентиляционная решетка, наклейка с технической информацией и парный динамик. Отдельных лючков для доступа к оперативной памяти и накопителю нет.

HONOR MagicBook X 16

Экран

HONOR MagicBook X 16

Для вывода изображения HONOR MagicBook X 16 использует 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Частота обновления 60 Гц.

HONOR MagicBook X 16

Согласно измерениям, в пике яркость экрана достигала 340 кд/м2. Хорошо настроен цветовой баланс, охватывая пространство sRGB. Его можно использовать для обработки фото и видео.

HONOR MagicBook X 16

Платформа

Работает ноутбук на базе 8-ядерного процессора Intel Core i5-12450H семейства Alder Lake, выполненного по 10 нм техпроцессу. Состоит он из производительных и энергоэффективных ядер.

HONOR MagicBook X 16

HONOR MagicBook X 16

На борту 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Память распаяна на системной плате, провести ее замену или наращивание объема не представляется возможным. Уровень быстродействия у платформы высокий. За время тестов использовался для рендера видео в Adobe Premier и потоковой обработки снимков в Lightroom.

HONOR MagicBook X 16

HONOR MagicBook X 16

Графика встроенная, это Intel UHD Graphics. Поиграть можно будет на низких настройках графики в Dota 2 или World of Tanks. Поддерживается вывод изображения на внешний монитор в разрешении 4K. Помимо HDMI, можно также использовать USB-C (DP).

HONOR MagicBook X 16

Установленная система охлаждения работает тихо. Нагрев крышки при продолжительной нагрузке умеренный.

HONOR MagicBook X 16

HONOR MagicBook X 16

Под хранение выделен накопитель объемом 512 Гбайт. Это М.2 с интерфейсом NVME. Его пространство изначально разделено на два диска, упрощая работу с данными. Дополнительно к нему можно будет добавить еще один М.2 типоразмера 2242.

HONOR MagicBook X 16

HONOR MagicBook X 16

Из беспроводных модулей связи доступны Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Реализованы интерфейсы с помощью Intel AX201. Отдельно приведем пример работы веб-камеры и микрофона.

Тест микрофона и камеры HONOR MagicBook X 16

Автономная работа

Автономную работу HONOR MagicBook X 16 обеспечивает аккумулятор с емкостью 60 Втч. В смешанной нагрузке его хватало на 7.5 часов работы с работающей подсветкой клавиатуры и около 8.5 часов с отключенной при выставленным на среднюю яркость дисплеем. Зарядка идет с помощью адаптера PowerDelivery 65 Ватт, комплектный полностью восстанавливает заряд за 2 часа.

Софт

HONOR MagicBook X 16

Предустановлена операционная система Windows 11 без каких-либо индивидуальных правок, но владельцам доступна фирменная утилита Honor PC Manager, ее и рассмотрим детально.

HONOR MagicBook X 16

С помощью нее можно настроить технологию мультиэкран задействовав в совместной работе с телефоном или телевизором.

HONOR MagicBook X 16

Передать файлы без подключения к сети на устройства поблизости.

HONOR MagicBook X 16

Настроить микрофон и выбрать режимы работы динамиков.

HONOR MagicBook X 16

Провести оптимизацию системы и ресурсов.

HONOR MagicBook X 16

Актуализировать версию программного обеспечения и драйверов.

HONOR MagicBook X 16

Настроить подсветку клавиатуры. Из полезного тут есть автоотключение ее при отсутствии активности, с учетом влияния на время автономной работы рекомендуем выставить эту настройку.

Итоги

HONOR MagicBook X 16 – хорошо сбалансированный ноутбук для повседневной работы в офисе или поездках. Экран с точной цветопередачей, тихая работа при нагрузке, хорошие показатели автономной работы, алюминиевый корпус, клавиатура с цифровым блоком, сканер отпечатка пальца. Не устроить могут веб-камера с низким разрешением, ограничения по апгрейду оперативной памяти и второй разъем М.2 с редко встречаемым типоразмером, отсутствие слота под карту памяти и ThunderBolt.
Ноутбук Honor MagicBook X 14 2023 оценен в $580…
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook X 14 2023, которая обойдется первым поку…
Ноутбук Honor MagicBook Z3 получил 2,2K-экран …
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Honor MagicBook Z3 14, которая, как утверждают ист…
Представлен хромбук ASUS Chromebook CX34 Flip…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook CX34 Flip, которая, как можно догадаться…
Ноутбук Colorful Hidden Star 2023 получил графику RTX 4060 L…
Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Hidden Star 2023, которая появится в китайской …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p, которая работает на основе процесс…
Представлен ноутбук Razer Blade 14 2023 …
Компания Razer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Razer Blade 14 2023 на основе 8-ядерного 16-поточ…
Apple превратила свои ноутбуки в игровые решения…
На презентации WWDC 23 анонс релиза определённых игр на Mac было далеко не главным событием шоу, хотя App…
Redmi Book 14 2023 сразу стал бестселлером…
Компания Xiaomi похвасталась успехами представленного несколько дней назад ноутбука Redmi Book 14 2023, к…
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor