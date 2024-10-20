Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2

Не так давно в России стартовал флагманский планшет HONOR MagicPad 2, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Оснащена новинка 12.3 дюймовым OLED дисплеем с разрешением 3000х1920 пикселей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light. Позиционируется как мощный планшет для дома и офиса.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство с мощностью 66 Вт, кабель, руководство пользователя. Также в магазинах будет предлагаться расширенная комплектация, включающая стилус и клавиатуру, с доплатой в 15 тысяч рублей. На момент публикации, отдельно эти аксессуары не продавались.

Внешний вид

Лицевая сторона практически полностью занята дисплеем, ширина рамок не превышает пяти миллиметров. Выглядит лучше, чем iPad Pro и Galaxy Tab.

Корпус тонкий, но при этом жесткий за счет использование металлического каркаса. Задняя крышка из цельного листа металла с напылением в виде мелких серебристых песчинок. Помимо изучаемой нами в белом исполнении, также доступен и в черном.

В углу крышки расположен выступающий блок основной камеры. Он здесь совмещен со светодиодной вспышкой. Из-за выступа размещать его на столе без чехла будет проблематично. С учетом вторичности камер в планшетах правильнее было упростить качество оптики в угоду эргономики. В этом же углу на боковом торце кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

HONOR MagicPad 2 располагает сразу восемью динамиками и сертифицирован IMAX Enhanced. Размещены решетки по на двух боковых гранях. Звучит действительно хорошо, позволяя смотреть ролики и фильмы без внешней портативной колонки.

Экран

Зарядка его проходит через USB-C, он тут идет со спецификацией 2.0, ограничивая скорость и возможности подключения внешней периферии. Лотка под SIM и карту памяти нет.

На борту 12.3 дюймовая OLED-панель с поддержкой частоты обновления до 144 Гц. 10-битная глубина цвета и цветовой охват DCI-P3. Пиковая яркость до 1600 нит, около 600-650 нит в ручном режиме, и разрешение 3000х1920 пикселей. Анти-шим 4320 Гц.

Качество картинки отличное, высокая детализация и насыщенность. Плавность в играх и при просмотре роликов. Проработали защиту зрения, как на аппаратном уровне, так и программно. Поддерживаются циркадные ритмы сна, стимуляция миопической дефокусировки для динамического отображения, фильтрация синего света. Сертификация IMAX Enhanced касается дисплея.

Платформа

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 выполнен по 4 нм техпроцессу, он является упрощенной версией флагмана. Хотя слово упрощения тут условно, уровень быстродействия его не сильно отличается, в синтетических тестах выбивает более миллиона попугаев, а все игры работают на высоких настройках графики.

Доступные 12 Гбайт оперативной памяти программно могут быть расширены до 20 Гбайт за счет внутреннего накопителя. Под хранение выделено 256 Гбайт. Набор модулей связи включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 10050 мАч, с учетом его толщины это большой объем, который для пользователя даст опыт с длительным временем автономной работы. С выставленной на максимальную яркость и частотой 144 Гц работал около 7 часов беспрерывно. С автоматической яркостью и динамичной частотой среднее время будет составлять 10 часов. Комплектуется зарядным устройством мощностью 66 Вт, которое на полное восстановление затрачивает всего 1.5 часа.

Софт

HONOR MagicPad 2 ориентирован как на домашнюю, так и офисную эксплуатацию. И он не ограничивается только эксплуатацией в сценарии мультимедийного устройства для развлечений, это альтернатива ноутбукам и стационарным компьютерам, позволяя работать с офисными документами, таблицами.

Итоги

Предустановлена на него Android 14 c MagicOS 8. Поддерживается многооконность, открывая несколько приложений на большом экране с ними можно полноценно работать. Для работы с документами есть собственный инструмент от Honor, понимающий все популярные файлы. Отдельно за его использование абонентскую плату производитель не просит. Есть AI функции с редактированием фотографии, например, можно удалить объекты со снятых файлов, а также распознавание голоса в заметки.HONOR MagicPad 2 – флагманский планшет для дома и офиса с большим OLED-экраном, качественным звуком, выполненный в тонком корпусе из металла и предлагающий высокий уровень быстродействия. Хорошие показатели автономной работы, клавиатура и стилус в виде аксессуаров, высокая частота обновления экрана и точная цветопередача. На фоне конкурентов его в выгодную сторону отличает стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".