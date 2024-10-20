Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2

Не так давно в России стартовал флагманский планшет HONOR MagicPad 2, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Оснащена новинка 12.3 дюймовым OLED дисплеем с разрешением 3000х1920 пикселей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light. Позиционируется как мощный планшет для дома и офиса.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство с мощностью 66 Вт, кабель, руководство пользователя. Также в магазинах будет предлагаться расширенная комплектация, включающая стилус и клавиатуру, с доплатой в 15 тысяч рублей. На момент публикации, отдельно эти аксессуары не продавались.

HONOR MagicPad 2

Внешний вид

Лицевая сторона практически полностью занята дисплеем, ширина рамок не превышает пяти миллиметров. Выглядит лучше, чем iPad Pro и Galaxy Tab.

HONOR MagicPad 2

Корпус тонкий, но при этом жесткий за счет использование металлического каркаса. Задняя крышка из цельного листа металла с напылением в виде мелких серебристых песчинок. Помимо изучаемой нами в белом исполнении, также доступен и в черном.

HONOR MagicPad 2

В углу крышки расположен выступающий блок основной камеры. Он здесь совмещен со светодиодной вспышкой. Из-за выступа размещать его на столе без чехла будет проблематично. С учетом вторичности камер в планшетах правильнее было упростить качество оптики в угоду эргономики. В этом же углу на боковом торце кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

HONOR MagicPad 2

HONOR MagicPad 2 располагает сразу восемью динамиками и сертифицирован IMAX Enhanced. Размещены решетки по на двух боковых гранях. Звучит действительно хорошо, позволяя смотреть ролики и фильмы без внешней портативной колонки.

HONOR MagicPad 2

Зарядка его проходит через USB-C, он тут идет со спецификацией 2.0, ограничивая скорость и возможности подключения внешней периферии. Лотка под SIM и карту памяти нет.

Экран

HONOR MagicPad 2

На борту 12.3 дюймовая OLED-панель с поддержкой частоты обновления до 144 Гц. 10-битная глубина цвета и цветовой охват DCI-P3. Пиковая яркость до 1600 нит, около 600-650 нит в ручном режиме, и разрешение 3000х1920 пикселей. Анти-шим 4320 Гц.

HONOR MagicPad 2

Качество картинки отличное, высокая детализация и насыщенность. Плавность в играх и при просмотре роликов. Проработали защиту зрения, как на аппаратном уровне, так и программно. Поддерживаются циркадные ритмы сна, стимуляция миопической дефокусировки для динамического отображения, фильтрация синего света. Сертификация IMAX Enhanced касается дисплея.

HONOR MagicPad 2

Платформа

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 выполнен по 4 нм техпроцессу, он является упрощенной версией флагмана. Хотя слово упрощения тут условно, уровень быстродействия его не сильно отличается, в синтетических тестах выбивает более миллиона попугаев, а все игры работают на высоких настройках графики.

HONOR MagicPad 2

Доступные 12 Гбайт оперативной памяти программно могут быть расширены до 20 Гбайт за счет внутреннего накопителя. Под хранение выделено 256 Гбайт. Набор модулей связи включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

HONOR MagicPad 2

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 10050 мАч, с учетом его толщины это большой объем, который для пользователя даст опыт с длительным временем автономной работы. С выставленной на максимальную яркость и частотой 144 Гц работал около 7 часов беспрерывно. С автоматической яркостью и динамичной частотой среднее время будет составлять 10 часов. Комплектуется зарядным устройством мощностью 66 Вт, которое на полное восстановление затрачивает всего 1.5 часа.

HONOR MagicPad 2

Софт

HONOR MagicPad 2 ориентирован как на домашнюю, так и офисную эксплуатацию. И он не ограничивается только эксплуатацией в сценарии мультимедийного устройства для развлечений, это альтернатива ноутбукам и стационарным компьютерам, позволяя работать с офисными документами, таблицами.

HONOR MagicPad 2

Предустановлена на него Android 14 c MagicOS 8. Поддерживается многооконность, открывая несколько приложений на большом экране с ними можно полноценно работать. Для работы с документами есть собственный инструмент от Honor, понимающий все популярные файлы. Отдельно за его использование абонентскую плату производитель не просит. Есть AI функции с редактированием фотографии, например, можно удалить объекты со снятых файлов, а также распознавание голоса в заметки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHONOR MagicPad 2 – флагманский планшет для дома и офиса с большим OLED-экраном, качественным звуком, выполненный в тонком корпусе из металла и предлагающий высокий уровень быстродействия. Хорошие показатели автономной работы, клавиатура и стилус в виде аксессуаров, высокая частота обновления экрана и точная цветопередача. На фоне конкурентов его в выгодную сторону отличает стоимость.
HONOR MagicPad 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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