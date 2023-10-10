Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb

К нам в руки попал планшет HUAWEI MatePad 11.5. Это устройство при своей относительно невысокой стоимости обладает полностью металлическим корпусом, безрамочным 2.5K-экран, процессором Snapdragon 7.1, емким аккумулятор на 7700 мАч и быстрой зарядкой. В данном обзоре мы расскажем, как он себя в деле и для каких задач его стоит приобретать.

Комплектация

HUAWEI MatePad 11.5 поставляется в белой матовой коробке, внутри которой помимо самого планшета имеются кабель USB Type-C, зарядное устройство мощностью 22,5 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. В нашем случае, к планшету также прилагается чехол-клавиатура, но его наличие зависит от конкретной конфигурации, которую вы приобретаете.

Внешний вид

Первое, что удивляет, когда берешь в руки HUAWEI MatePad 11.5 так это его корпус, который выполнен целиком из металла. До этого HUAWEI даже в своих топовых моделях предпочитала использовать хоть и качественный, но пластик. Как ни крути, но металл приятнее на ощупь.

Дизайн планшета соответствует всем последним тенденциям от HUAWEI. Он обладает привычным форм-фактором, а его закругленные края и тонкие рамки создают элегантный облик. Модуль камеры также выполнен в узнаваемом стиле. Планшет доступен в единственном цвете — космическом сером.

Толщина планшета составляет всего 6,85 мм. Тем не менее, конструкция ощущается прочной и не подвержена искривлению. Вес же равен 499 гр.

Экран планшета занимает 86% от всей передней площади. Его соотношение сторон составляет 3:2, вместо более распространенных 16:10. Благодаря этому при работе в браузере или документами на экране помещается больше полезной информации, чем могло бы. Также на таком планшете удобнее читать в вертикальном положении.

Над экраном, разумеется, расположена фронтальная камера. С помощью нее можно производить разблокировку планшета по лицу.

Звук в планшете играет важную роль и здесь он заслуживает похвалы, ведь на нем не сэкономили. Четыре стереодинамика создают объемный и детализированный звук при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

MatePad 11.5 имеет только один разъем USB Type-C на нижней стороне. В планшете отсутствует аудиовыход, а также слот для карт памяти MicroSD или NM. Есть версия планшета с LTE.

Дисплей

HUAWEI MatePad 11.5 оснащен 11-дюймовым безрамочным экраном, который, как мы уже говорили, занимает 86% передней площади устройства. Его разрешение составляет 2200 × 1440 пикселей (2.2K), что обеспечивает четкое и не размытое изображение с плотностью пикселей 229 ppi.Экран использует высококачественную IPS-матрицу, которая воспроизводит цвета реалистично и без избыточной насыщенности. Углы обзора также отличные. Запас яркости приличный, его более чем хватает для использования планшета в помещении. Еще планшет получил сертификацию TÜV Rheinland, подтверждающая, что его экран защищает глаза от вредного синего света.

Одним из самых больших плюсов экрана является высокая частота обновления в 120 Гц. Благодаря этому на нем все выглядит более плавным, что делает использование приятным для глаз. По умолчанию в настройках экрана выбрана опция "Динамическая частота обновления", позволяющая планшету автоматически регулировать частоту обновления в зависимости от сценария использования, что способствует увеличению времени работы от батареи. Также доступны настройки цветового режима, температуры экрана и функции защиты глаз от синего света.

Оцениваем чехол-клавиатуру и стилус

HUAWEI MatePad 11.5 имеет комплектную чехол-клавиатуру, который способен значительно расширить функциональность. До этого мы уже видели обозревали планшеты HUAWEI с подобными клавиатурами, поэтому здесь нам все знакомо. Данный чехол является двухсоставным. Его основная часть выполнена преимущественно из толстого силикона. Задняя же часть изготовлена из экокожи.

В конструкции предусмотрена выдвигающаяся ножка. С помощью нее можно легко установить чехол на стол.

Сама клавиатура держится на чехле за счет магнитного крепления, и при необходимости легко отстегивается. Клавиатура беспроводная, поэтому набирать на ней текст можно вдали от планшета.

Клавиатура имеет хороший ход клавиш в 1,5 мм, что обеспечивает комфортный набор текста. Она также поддерживает сочетания клавиш с функциональной клавишей Fn +1-7 и другие распространенные комбинации, такие как Ctrl + C и т. д. Чтобы ознакомиться со всем списком 40 поддерживаемых комбинаций клавиш, достаточно одновременно нажать на Cmd + /.В итоге, такая клавиатура позволяет комфортно набирать текст и использовать планшет в сценариях, близких к функциональности ноутбука. Это особенно полезно при работе с приложениями, такими как Google Документы и Таблицы.

Еще планшет поддерживает работу с фирменным стилусом HUAWEI M-Pencil 2-го поколения. К сожалению, на грани данного планшета не предусмотрено специальной магнитной ниши, к которой можно было бы прикрепить стилус. Еще в данном случае, чтобы зарядить стилус и в первый раз подключить его к планшету, потребуется специальный кабель. По всем другим аспектам никаких нюансов в использовании нет. Стилус умеет отличать 4096 уровней интенсивности нажатий, и с помощью него удобно рисовать или просто оставлять заметки в блокноте.

Железо и тестирование

HUAWEI MatePad 11.5 оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, что обеспечивает отличную производительность для повседневных задач. К нам на обзор приехала версия с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней памяти. Еще есть более доступная модель в конфигурации 6/128 и самая дорогая 6/128 LTE.

Запас производительности планшета вполне достаточен, так что в повседневной работе никакого недостатка мощности не чувствуется. Что касается игр, то Pubg Mobile и Standoff 2 легко идут на высоких настройках графики при включенных 120 Гц. В Genshin Impact, для получения более высокого количества кадров в секунду, рекомендуется использовать средние настройки. При интенсивной нагрузке появление троттлинга не замечено.

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 3.1, которая быстро работает и имеет красивый интерфейс. Она также предлагает полезные функции, такие как многооконный режим, позволяющий работать с двумя приложениями одновременно.

Большинство приложений можно скачать из магазина AppGallery, и если нужного приложения нет, вы можете найти ссылку на скачивание APK-файла из безопасного источника с помощью поиска в Petal Search. В AppGallery также есть приложение GBox, которое предоставляет доступ к сервисам Google. Внутри него доступны для скачивания множество приложений, и если нужное приложение отсутствует, вы можете клонировать уже установленное на планшете приложение и, таким образом, наделить его поддержкой сервисов Google.

Камера

HUAWEI MatePad 11 2023 оснащен основной камерой на 13 мегапикселей с апертурой f/1.8 и автофокусом. Для планшета качество съемки весьма приличное. В светлое время суток получаются четкие и детализированные снимки с правильным балансом белого. Однако количество доступных режимов съемки ограничено. Среди них нет портретного и ручного режимов.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и апертуру f/2.0. Угол обзора у нее широкий, а значит во время звонком в кадр будет помещаться много объектов. Фотографии, сделанные на нее имеют хорошее качество. Видео на селфи камеру можно записывать в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду,

Батарея

Основная камера поддерживает запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду и в Full HD с такой же частотой. Шедевров на нее не снимешь, но ее вполне хватает для съёмки запоминающихся в жизни моментов в простом формате.HUAWEI MatePad 11.5 оснащен аккумулятором емкостью 7 700 мАч. Даже при активном использовании, включая частый просмотр видео, использование мессенджеров и запуск игр, батареи хватает на 1.5-2 дня работы.Для полной зарядки планшета с помощью комплектного зарядного устройства мощностью 22,5 Вт потребуется около 2 часов.

Итоги

HUAWEI MatePad 11.5 за свою стоимость является достойным вариантом для тех, кто хочет получить производительный планшет для развлечений и работы с качественным экраном и хорошим запасом автономности. Также стоит отметить удобный чехол-клавиатуру, значительно повышающий удобство пользования. Среди других преимуществ планшета можно выделить приятный дизайн, красивый интерфейс, качественный звук и приличное качество фотографий. К недостаткам мы отнесли отсутствие магнитной ниши на грани планшета для крепления стилуса.