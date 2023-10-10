Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb

Дизайн планшета соответствует всем последним тенденциям от HUAWEI. Он обладает привычным форм-фактором, а его закругленные края и тонкие рамки создают элегантный облик. Модуль камеры также выполнен в узнаваемом стиле. Планшет доступен в единственном цвете — космическом сером.
Толщина планшета составляет всего 6,85 мм. Тем не менее, конструкция ощущается прочной и не подвержена искривлению. Вес же равен 499 гр.
Экран планшета занимает 86% от всей передней площади. Его соотношение сторон составляет 3:2, вместо более распространенных 16:10. Благодаря этому при работе в браузере или документами на экране помещается больше полезной информации, чем могло бы. Также на таком планшете удобнее читать в вертикальном положении.
Над экраном, разумеется, расположена фронтальная камера. С помощью нее можно производить разблокировку планшета по лицу.
Звук в планшете играет важную роль и здесь он заслуживает похвалы, ведь на нем не сэкономили. Четыре стереодинамика создают объемный и детализированный звук при прослушивании музыки или просмотре фильмов.
MatePad 11.5 имеет только один разъем USB Type-C на нижней стороне. В планшете отсутствует аудиовыход, а также слот для карт памяти MicroSD или NM. Есть версия планшета с LTE.
Одним из самых больших плюсов экрана является высокая частота обновления в 120 Гц. Благодаря этому на нем все выглядит более плавным, что делает использование приятным для глаз. По умолчанию в настройках экрана выбрана опция "Динамическая частота обновления", позволяющая планшету автоматически регулировать частоту обновления в зависимости от сценария использования, что способствует увеличению времени работы от батареи. Также доступны настройки цветового режима, температуры экрана и функции защиты глаз от синего света.
В конструкции предусмотрена выдвигающаяся ножка. С помощью нее можно легко установить чехол на стол.
Сама клавиатура держится на чехле за счет магнитного крепления, и при необходимости легко отстегивается. Клавиатура беспроводная, поэтому набирать на ней текст можно вдали от планшета.
Клавиатура имеет хороший ход клавиш в 1,5 мм, что обеспечивает комфортный набор текста. Она также поддерживает сочетания клавиш с функциональной клавишей Fn +1-7 и другие распространенные комбинации, такие как Ctrl + C и т. д. Чтобы ознакомиться со всем списком 40 поддерживаемых комбинаций клавиш, достаточно одновременно нажать на Cmd + /.
Еще планшет поддерживает работу с фирменным стилусом HUAWEI M-Pencil 2-го поколения. К сожалению, на грани данного планшета не предусмотрено специальной магнитной ниши, к которой можно было бы прикрепить стилус. Еще в данном случае, чтобы зарядить стилус и в первый раз подключить его к планшету, потребуется специальный кабель. По всем другим аспектам никаких нюансов в использовании нет. Стилус умеет отличать 4096 уровней интенсивности нажатий, и с помощью него удобно рисовать или просто оставлять заметки в блокноте.
Запас производительности планшета вполне достаточен, так что в повседневной работе никакого недостатка мощности не чувствуется. Что касается игр, то Pubg Mobile и Standoff 2 легко идут на высоких настройках графики при включенных 120 Гц. В Genshin Impact, для получения более высокого количества кадров в секунду, рекомендуется использовать средние настройки. При интенсивной нагрузке появление троттлинга не замечено.
Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 3.1, которая быстро работает и имеет красивый интерфейс. Она также предлагает полезные функции, такие как многооконный режим, позволяющий работать с двумя приложениями одновременно.
Большинство приложений можно скачать из магазина AppGallery, и если нужного приложения нет, вы можете найти ссылку на скачивание APK-файла из безопасного источника с помощью поиска в Petal Search. В AppGallery также есть приложение GBox, которое предоставляет доступ к сервисам Google. Внутри него доступны для скачивания множество приложений, и если нужное приложение отсутствует, вы можете клонировать уже установленное на планшете приложение и, таким образом, наделить его поддержкой сервисов Google.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и апертуру f/2.0. Угол обзора у нее широкий, а значит во время звонком в кадр будет помещаться много объектов. Фотографии, сделанные на нее имеют хорошее качество. Видео на селфи камеру можно записывать в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду,
Основная камера поддерживает запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду и в Full HD с такой же частотой. Шедевров на нее не снимешь, но ее вполне хватает для съёмки запоминающихся в жизни моментов в простом формате.