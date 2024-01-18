Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2

Компания Huawei решила еще сильнее задрать уровень качества планшетов, выпустив на рынок модель MatePad Pro 13.2 с безрамочным 13.2-дюймовым OLED-экраном на 144 Гц, новым процессором Kirin 9000S, двойной камерой и аккумулятором на 10100 мАч. В данном обзоре мы выясним, кому стоит присмотреться к данной модели.

Комплектация

HUAWEI MatePad Pro 13.2 поставляется в большой черной коробке. Внутри нее находятся сам планшет, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 88 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. Также к нам на обзор вместе с планшетом приехал фирменный чехол-клавиатура.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI MatePad Pro 13.2 выше всяких похвал. Планшет выглядит крайне актуально и явно демонстрирует свою принадлежность к премиум сегменту. Это достигнуто в том числе за счет используемых материалов: корпус полностью металлический, а передняя панель покрыта стеклом. Вес устройства составляет 580 граммов.

На задней крышке нанесен узор из неисчислимого количества мелких точек, которые вкупе образуют ослепительную рябь при попадании на нее лучей света. Отпечатки пальцев на ней собираются с трудом.

Камера в планшете двойная. Здесь же нашлось место для вспышки и направленного микрофона.

Одной из главных особенностей планшета является его по-настоящему безрамочный экран с толщиной рамок около 3.4 мм. Благодаря этому экран занимает 94% от всей передней площади. Не обошлось и без компромиссов. Он выражается в наличии челки.

Звук в этом планшете за счет больших четырех стереодинамиков является одним из лучших на рынке. Он способен заполнить среднюю по размеру комнату объемным и насыщенным звучанием во время прослушивания музыки или просмотра фильмов.

Среди разъемов у планшета имеется только USB Type-C. Он находится на нижней грани.

Дисплей

На наш взгляд, самый сильной стороной планшета является его экран. Его оснастили дисплеем на 13.2 дюйма с 2.5K разрешением, что соответствует плотности пикселей 240 PPI. Такой экран позволит наслаждаться контентом и работать с приложениями на действительно большой площади. Подобный экран позволяет значительно повысить комфорт от просмотра мультимедийного контента. Еще он обеспечивает более широкое пространство для работы с приложениями, что особенно полезно для мультитаскинга или использования приложений.Запас яркости впечатляющий — до 1000 нит. Это значит, что даже в солнечную погоду на экране все еще можно будет разглядеть отображаемый контент. Также данный дисплей поддерживает технологию HDR10 и цветовой охват DCI-P3, а значит с цветопередачей у него полный порядок, что точно оценят те, кто на профессиональном уровне обрабатывают фотографии или, быть может, монтируют видео.

Экран имеет высокую частоту обновления в 144 Гц, что делает его идеальным для игр и просмотра видео с высоким динамическим диапазоном. По умолчанию, в разделе настроек экрана выбран режим "Динамическая" частота обновления, которая позволяет планшету автоматически настраивать частоту обновления дисплея в зависимости от внешних условий использования. Это способствует продлению времени автономной работы устройства за счет более эффективного управления энергопотреблением. Также здесь предусмотрена возможность активации темной темы, настройки цветовой гаммы и температуры экрана, а также включение функции защиты зрения от вредного синего света.

Оцениваем чехол-клавиатуру

Данный чехол-клавиатура может серьезно расширить и упросить взаимодействие с HUAWEI MatePad Pro 13.2. Он является двусоставным, поэтому клавиатуру и чехол можно использовать отдельно друг от друга. Подключение к планшету осуществляется по Bluetooth. В зарядке он не нуждается.

Чехол крепится к задней крышке за счет магнитов. На нем имеется выдвижная ножка с регулируемым углом наклона. Благодаря этому можно в удобном положении установить планшет на стол и смотреть видео.

Клавиатура обладает хорошим ходом клавиш в 1,5 мм, что обеспечивает комфорт при наборе текста. Кроме того, она поддерживает сочетания клавиш с функциональной клавишей Fn + 1-7 и другие распространенные комбинации, такие как Ctrl + C и другие. У нас на обзоре на чехле-клвитаре нет русской гравировки, но в версии РСТ он есть.

Еще в чехле-клавиатуре есть тачпад, который позволяет управлять планшетом без необходимости тянуться рукой к экрану. Он выполнен из стекла. По степени своей отзывчивости ему могут позавидовать даже некоторые тачпады на полноценных ноутбуках.

Подытоживая, хочется сказать, что подобная клавиатура обеспечивает возможность комфортного набора текстов и даже использования планшета в сценариях, близких к функциональности ноутбука. Это особенно актуально при работе с такими приложениями, как Google документы или таблицы.

Железо и тестирование

В HUAWEI MatePad Pro 13.2 установили новый восьмиядерный процессор Kirin 9000S, построенный по 7-нм техпроцессу, который обеспечивает высокую производительность. Его хватает для большинства задач, включая использование тяжелых приложений для работы с графикой, монтажа видео и запуска игр. Среди них нам удалось без проблем запустить о Pubg Mobile и Standoff 2 на максимальном уровне графики. Genshin Impact идет на средних настройках. Во время игровых сессий планшет не греется и не троттлит.

К нам на обзор приехала версия планшета в конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт внутренней памяти. Кроме нее существуют и другие

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4.0. У нее быстрый отклик на все действия и она имеет стильный интерфейс. Данная ОС также обладает рядом полезных функций, главной из которых является многооконный режим, позволяющий работать с несколькими приложениями одновременно.

Камера

Большинство приложений можно установить через магазин AppGallery. Однако если нужного приложения в нём нет, можно воспользоваться поиском в Petal Search для получения ссылки на скачивание необходимого APK-файла из надёжного источника. Также в AppGallery есть сервис GBox. Он представляет собой эмулятор, поддерживающий сервисы Google с полноценным Play Market.Планшет оборудован камерой с двумя модулями: основной с разрешением 13 мегапикселей и диафрагмой f/1.8 и ультраширокоугольный на 8 Мпикс и диафрагмой f/2.2. Качество фотографий, сделанных с ее помощью, достаточно хорошее для планшета. В ясную погоду можно получить детализированные снимки с корректным балансом белого. Однако, выбор режимов съемки ограничен, и среди них нет профессионального режима с возможностью ручной настройки.

Передняя камера имеет разрешение 8 мегапикселей и апертуру f/2.0. Ее качество удовлетворительное и его хватит разве, что для видеозвонков.

Батарея

Основная камера может записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и в Full HD с той же частотой. Конечно, она не сможет заменить профессиональную камеру, но для записи памятных моментов во время путешествия ее возможностей вполне достаточно.HUAWEI MatePad Pro 13.2 оснащен аккумулятором емкостью 10 100 мАч. Даже при активном использовании, включая частый просмотр видео, использование мессенджеров, а также периодический запуск игр, батареи хватает на 2 дня работы.Чтобы полностью зарядить аккумулятор от комплектной зарядки на 88 Вт, понадобится около 1 часа 7 минут .

Итоги

HUAWEI MatePad Pro 13.2 оставил после себя положительные впечатления. Нас порадовал его OLED-экран с высоким разрешением 2,5K с насыщенными цветами и плавной картинкой. Из других его преимуществ стоит отнести невероятно стильный дизайн, процессор Kirin 9000S, качественную основную камеру, насыщенный стереозвук, емкий аккумулятор, быструю зарядку и удобный чехол-клавиатуру с тачпадом. К минусам можно отнести отсутствие LTE-модуля и наличие челки над экраном.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".