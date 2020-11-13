Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года

ще весной мы проводили тестирование телевизора Haier c диагональю 65 дюймов . Он многим хорош, но далеко не каждый готов отдать за него около 65 000 рублей. Мы учли этот момент и в этот раз решили протестировать более народную модель Haier 55 SMART TV BX, которая при цене в 36 990 рублей обладает большим красочным дисплеем, оболочкой Android TV и неплохим звуком.

Haier 55 SMART TV BX обзор

Комплектация

Haier 55 SMART TV BX поставляется в самой обыкновенной транспортировочной картонной коробке. Помимо самого телевизора в ней можно найти комплект ножек, пульт ДУ, пару батареек, аудио кабель и руководство пользователя. На модель действует гарантия в 2 года при ее покупке в интернет-магазине Haieronline.

Внешний вид

Линейка телевизоров Haier SMART TV BX состоит из трех моделей с самыми ходовыми диагоналями дисплея на 32", 50" и 55", как в нашем случае. Советуем брать именно ее, ведь при таких размерах он уже ощущается, как большой ТВ, который и не стыдно поставить в зал.

Форм-фактор данного ТВ самый что ни на есть классический. Здесь нет никаких дизайнерских новшеств. Это простой и понятный телевизор с безрамочным дисплеем, способный уместно смотреться в любом интерьере.

Ножки телевизора находятся друг от друга на приличном расстоянии в 116 см, что создает высокую устойчивость.

Задняя панель выполнена из матового пластика. По краям его толщина составляет всего 1 см и у нижнего края расширяется до 5 см.

Из разъемов здесь есть все, чтобы собрать серьезную мультимедийную систему. На нижней области разместились оптический выход, USB 2.0, RJ45, 3 x HDMI, видео, левый и правый канал звука.

Сбоку же находятся 1 x HDMI, LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, CI, mini jack 3.5 мм, TF и USB 2.0.

ИК-порт здесь слева. Там же есть небольшой джойстик для управления телевизором.

Пульт ДУ имеет вполне себе классический формат. Стоит отметить наличие на нем кнопок быстрого доступа к YouTube и Netflix. Кстати советуем с самого начала заменить родные батарейки на сторонние, так как комплектные имеют крайне слабую мощность.

За звук в Haier 55 SMART TV BX отвечает пара динамиков мощностью по 10 Вт каждый. Качество звучания на неплохом уровне, особенно до 50% громкости, так что саундбар к телевизору докупать необязательно.

Дисплей

В телевизоре установлен дисплей на 55 дюймов с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Если о наличии 8K контента говорить и не приходится, то 4K уже становится неким стандартом, и каждый сериал или популярный блогер на YouTube выпускает свое видео в подобном качестве. Здесь используется тип матрицы Direct LED. По данной технологии все светодиоды загораются равномерно по всей области экрана, что дает приятную картинку с минимальными засветами.

При просмотре какого-либо спортивного матча по ТВ качество изображения не страдает благодаря встроенному апскейлингу, которая способна вытянуть картинку с HD до 4K.

Заявлена поддержка HDR10, максимальная яркость при этом составляет 300 нит. Для раскрытия полного потенциала данной технологии этого недостаточно, но все же это лучше чем ее отсутствие, и, к примеру, в играх телевизор выдает более сочные и реалистичные цвета будь то в шутерах или тех же спортивных симуляторах.

Первое включение

Haier SMART TV BX работает на основе операционной системе Android TV. На данный момент это самая стабильная и развитая оболочка для телевизоров. После первого запуска ТВ необходимо будет совершить несколько простых шагов для его настройки: выбрать язык, ввести пароль от Wi-Fi и войти в Google аккаунт. Далее телевизор предложит установить наиболее популярные медиасервисы и завершит установку.

Android TV очень проста и понятна в использовании. Она состоит из одного основного меню, где сверху представлена карусель с быстрым доступом к приложениям. Снизу имеется список из медиасервисов. Все здесь можно изменить и подкорректировать на свой вкус.

Мы в свою очередь посоветуем вам скачать следующие приложения, которые однозначно вам пригодятся в использовании: видеоплеер VLC, музыкальный сервис Spotify (есть бесплатная подписка) и диспетчер файлов File Commander, позволяющий отправлять фильмы или другие файлы с ПК напрямую по Wi-Fi.

Объем внутренней памяти составляет всего 8 Гбайт, из которых доступно около 5 Гбайт. Этого хватает для скачивания всего перечня необходимых приложений, но если вы хотите запустить скачанный фильм, то к телевизору всегда можно подключить внешний накопитель.

В разделе настройки есть возможность изменить параметры дисплея. По умолчанию установлен режим изображения «Энергосбережение», который сильно занижает контрастность картинки. Советует сменить его на «Кино».

Тесты

Данный телевизор был в нашем распоряжении больше двух недель. За это время нам удалось выяснить, как он себя ведет во всех сценариях использования. После первичной настройки телевизор уведомит вас о возможности обновления до последней версии Android TV 9. Рекомендуем сделать это сразу, така как она положительно скажется на быстродействии системы и ее безопасности.

Телевизор обладает двухдиапазонным Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц с максимально возможной скоростью до 6,77 Гбит/сек, что даже для просмотра 4K контента хватает с головой. Во время теста у нас не возникло проблем с работой ни с одним из медиасервисов, будь то Netflix, Окко, ivi и тд.

Время отклика матрицы составляет всего 8 Мс, поэтому впечатления от каждой новой пройденной игры на консоли будут исключительно положительными. Частота обновления равны стандартным 60 Гц.

Телевизор поддерживает работу с голосовым помощником Google Assistant, но есть одна тонкость. В комплектном пульте ДУ нет встроенного микрофона. Этой функцией все же можно воспользоваться, скачав на смартфон специальное приложение или докупив сторонний пульт.

Технология Chromecast позволяет выводить любое изображение со смартфона на телевизор. Так можно транслировать видео, запущенного с браузера вашего мобильного устройства или, к примеру, демонстрировать фотографии с последней поездки.

Итоги

Haier 55 SMART TV BX — это отличный вариант для покупки за свой ценник в 36 990 рублей, у которого есть все самое необходимое для большинства пользователей. К его плюсам можно отнести: приятный внешний вид, качественный 4K дисплей, удобная оболочка Android TV, неплохой звук и поддержка функции Chromecast. Из минусов же стоит отметить отсутствие микрофона в пульте ДУ.