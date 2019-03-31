Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами

2019-03-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Harper GM-A05; [247]
Принадлежность периферии к игровому сегменту обычно заметно отражается на стоимости. Но и здесь есть возможность сэкономить без ущерба качеству, не так давно компания Harper расширила модельную линейку, выпустив сразу серию мышек и наушников. В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим Harper GM-A05.

Harper GM-A05

Игровая мышка с поддержкой программного обеспечения, регулируемой чувствительностью сенсора Avago 5050 и настраиваемыми кнопками со средней стоимостью в 1000 рублей.

Harper GM-A05 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид до распаковки. Внутри мышка зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает подробную инструкцию по эксплуатации.

Harper GM-A05

Внешний вид

Выполнена Harper GM-A05 в эргономичном корпусе с характерными для игровых мышек формами. Она асимметричная.

Harper GM-A05

Есть несколько зон со светодиодной подсветкой, это логотип на спинке, боковые зоны колесика прокрутки и вставки на боковых зонах.

Harper GM-A05

Цвет подсветки меняется в зависимости от выбранных настроек, текущего уровня чувствительности и профиля.

Harper GM-A05

Также на левой грани присутствует четыре светодиодных индикатора, отображающих текущий уровень чувствительности сенсора.

Harper GM-A05

Форма асимметричная, подойдет только правшам. Основные кнопки в спинку переходят без видимых границ.

Harper GM-A05

По центру колесико с прорезиненным протектором. Прокрутка с внятным тактильным откликом. Боковые зоны колесика из прозрачного пластика.

Harper GM-A05

На внутренней стороне четыре тефлоновые ножки, обеспечивающие контролируемое и легкое скольжение. Наклейка с техническими данными и окошко оптического сенсора.

Harper GM-A05

Общие габариты корпуса составляют 125х775х425мм. Внутри стоят утяжелители, вес хорошо сбалансирован, составляет он 157 граммов.

Harper GM-A05

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке, на конце фигурный коннектор.

Harper GM-A05

Софт

С официального сайта владелец Harper GM-A05 сможет загрузить утилиту управления. Сама же мышка работает сразу после подключения. В главном окне отображаются действия для восьми кнопок, каждое можно изменить.

Harper GM-A05

Отдельная панель с указанием частоты опроса шины, скорости указателя и прокрутки, а также двойного клика. Настройки распределяются по пяти отдельным профилям.

Harper GM-A05

Во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО выставляется четыре уровня чувствительности, режимы работы LED-подсветки.

Harper GM-A05

Отдельная вкладка с записью макросов. В последующем они могут быть отредактированы.

Harper GM-A05

Тесты

Harper GM-A05

По эргономике нареканий нет. Поддерживается несколько типов хвата. В руке лежит удобно, есть зоны для отдыха пальцев. Вес хорошо сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо. Огрехов в качестве сборки нет.

Harper GM-A05

Avago 5050 часто встречается в недорогих решениях. Напомним, он является упрощенной версией Avago 3050. Для него характерны сглаживания и низкая предельная скорость работы. Но на практике Harper GM-A05 вполне справляется с такими играми как Dota 2, PUBG и World of Tanks. Рассматривать эту мышку можно и под офисную работу.

Harper GM-A05

Итоги по Harper GM-A05

Harper GM-A05 станет отличным выбором для начинающего геймера, а также ситуаций, когда на покупку периферии выделен только ограниченный бюджет. При своей невысокой стоимости тут есть все атрибуты более дорогих моделей, среди которых дополнительные кнопки, многоцветная подсветка и поддержка программного обеспечения.

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Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами
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