Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами

Принадлежность периферии к игровому сегменту обычно заметно отражается на стоимости. Но и здесь есть возможность сэкономить без ущерба качеству, не так давно компания Harper расширила модельную линейку, выпустив сразу серию мышек и наушников. В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим Harper GM-A05.
Игровая мышка с поддержкой программного обеспечения, регулируемой чувствительностью сенсора Avago 5050 и настраиваемыми кнопками со средней стоимостью в 1000 рублей.
Harper GM-A05 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид до распаковки. Внутри мышка зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает подробную инструкцию по эксплуатации.
Внешний видВыполнена Harper GM-A05 в эргономичном корпусе с характерными для игровых мышек формами. Она асимметричная.
Есть несколько зон со светодиодной подсветкой, это логотип на спинке, боковые зоны колесика прокрутки и вставки на боковых зонах.
Цвет подсветки меняется в зависимости от выбранных настроек, текущего уровня чувствительности и профиля.
Также на левой грани присутствует четыре светодиодных индикатора, отображающих текущий уровень чувствительности сенсора.
Форма асимметричная, подойдет только правшам. Основные кнопки в спинку переходят без видимых границ.
По центру колесико с прорезиненным протектором. Прокрутка с внятным тактильным откликом. Боковые зоны колесика из прозрачного пластика.
На внутренней стороне четыре тефлоновые ножки, обеспечивающие контролируемое и легкое скольжение. Наклейка с техническими данными и окошко оптического сенсора.
Общие габариты корпуса составляют 125х775х425мм. Внутри стоят утяжелители, вес хорошо сбалансирован, составляет он 157 граммов.
Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке, на конце фигурный коннектор.
СофтС официального сайта владелец Harper GM-A05 сможет загрузить утилиту управления. Сама же мышка работает сразу после подключения. В главном окне отображаются действия для восьми кнопок, каждое можно изменить.
Отдельная панель с указанием частоты опроса шины, скорости указателя и прокрутки, а также двойного клика. Настройки распределяются по пяти отдельным профилям.
Во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО выставляется четыре уровня чувствительности, режимы работы LED-подсветки.
Отдельная вкладка с записью макросов. В последующем они могут быть отредактированы.
Тесты
По эргономике нареканий нет. Поддерживается несколько типов хвата. В руке лежит удобно, есть зоны для отдыха пальцев. Вес хорошо сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо. Огрехов в качестве сборки нет.
Avago 5050 часто встречается в недорогих решениях. Напомним, он является упрощенной версией Avago 3050. Для него характерны сглаживания и низкая предельная скорость работы. Но на практике Harper GM-A05 вполне справляется с такими играми как Dota 2, PUBG и World of Tanks. Рассматривать эту мышку можно и под офисную работу.