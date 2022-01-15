Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами

Игровые мышки могут быть интересны не только тем, кто увлекается играми, удобная форма и дополнительные клавиши помогают при выполнении типовых сценариев. При чем все это можно получить и без серьезных затрат. Как пример, Harper Gaming Hunter GM-B35 оснащена семью кнопками, подсвечивается и оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности.

Harper Gaming Hunter GM-B35

В российских магазинах доступна за 800 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением мышки и данными по ее характеристикам. Комплект включает различную документацию.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Внешний вид

Корпус манипулятора выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Форма корпуса эргономична.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Рассчитана только под правшей. Выпуклая спинка и зауженные боковые грани.

Harper Gaming Hunter GM-B35

На правый торец выведены клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД. Текстурный рисунок, улучшающий хват.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Еще две клавиши позади колесика прокрутки. Они отвечают за переключение сенсора. У Harper Gaming Hunter GM-B35 есть заданные отсечки, промежуточные выбрать возможности нет.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с небольшим сопротивлением. Сам корпус колесика подсвечивается.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Помимо него есть зона на спинке и логотип бренда. Тут заданные цвета и эффекты, между которыми также можно переключаться.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с тактильным щелчком.

Harper Gaming Hunter GM-B35

На основании нанесена наклейка с общими данными. В центре окошко сенсора. По краям распределены четыре ножки скольжения.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Интерфейсный кабель длиной 1.5 метра. Сопровождается защитной нейлоновой оплеткой.

Тесты

Harper Gaming Hunter GM-B35

Эта мышка не сопровождается софтом, отсечки для сенсора, действия для кнопок изначально заданы. Изменить выполняемые действия можно будет проведя настройки в используемых программах и играх.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Установлен в ней сенсор Instant A704C с максимальным разрешением 2400 PDI. Частота опроса 125 Гц. По наблюдениям, для точной работы и отсутствия дрожания потребуется обязательное использование коврика.

Harper Gaming Hunter GM-B35

Итоги

Harper Gaming Hunter GM-B35 – удобная мышка с дополнительными клавишами, подсветкой и кабелем в нейлоновой оплетке. Явных проблем и сбоев в ходе работы выявлено не было.
Комментарии и отзывы Harper Gaming Hunter GM-B35
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