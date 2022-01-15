Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами

Игровые мышки могут быть интересны не только тем, кто увлекается играми, удобная форма и дополнительные клавиши помогают при выполнении типовых сценариев. При чем все это можно получить и без серьезных затрат. Как пример, Harper Gaming Hunter GM-B35 оснащена семью кнопками, подсвечивается и оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности.

Комплектация

В российских магазинах доступна за 800 рублей.Упакован в коробку с изображением мышки и данными по ее характеристикам. Комплект включает различную документацию.

Внешний вид

Корпус манипулятора выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Форма корпуса эргономична.

Рассчитана только под правшей. Выпуклая спинка и зауженные боковые грани.

На правый торец выведены клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД. Текстурный рисунок, улучшающий хват.

Еще две клавиши позади колесика прокрутки. Они отвечают за переключение сенсора. У Harper Gaming Hunter GM-B35 есть заданные отсечки, промежуточные выбрать возможности нет.

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с небольшим сопротивлением. Сам корпус колесика подсвечивается.

Помимо него есть зона на спинке и логотип бренда. Тут заданные цвета и эффекты, между которыми также можно переключаться.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с тактильным щелчком.

На основании нанесена наклейка с общими данными. В центре окошко сенсора. По краям распределены четыре ножки скольжения.

Тесты

Интерфейсный кабель длиной 1.5 метра. Сопровождается защитной нейлоновой оплеткой.

Эта мышка не сопровождается софтом, отсечки для сенсора, действия для кнопок изначально заданы. Изменить выполняемые действия можно будет проведя настройки в используемых программах и играх.

Установлен в ней сенсор Instant A704C с максимальным разрешением 2400 PDI. Частота опроса 125 Гц. По наблюдениям, для точной работы и отсутствия дрожания потребуется обязательное использование коврика.

Итоги

Harper Gaming Hunter GM-B35 – удобная мышка с дополнительными клавишами, подсветкой и кабелем в нейлоновой оплетке. Явных проблем и сбоев в ходе работы выявлено не было.