Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами

В российских магазинах доступна за 800 рублей.
Рассчитана только под правшей. Выпуклая спинка и зауженные боковые грани.
На правый торец выведены клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД. Текстурный рисунок, улучшающий хват.
Еще две клавиши позади колесика прокрутки. Они отвечают за переключение сенсора. У Harper Gaming Hunter GM-B35 есть заданные отсечки, промежуточные выбрать возможности нет.
Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с небольшим сопротивлением. Сам корпус колесика подсвечивается.
Помимо него есть зона на спинке и логотип бренда. Тут заданные цвета и эффекты, между которыми также можно переключаться.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с тактильным щелчком.
На основании нанесена наклейка с общими данными. В центре окошко сенсора. По краям распределены четыре ножки скольжения.
Интерфейсный кабель длиной 1.5 метра. Сопровождается защитной нейлоновой оплеткой.
Эта мышка не сопровождается софтом, отсечки для сенсора, действия для кнопок изначально заданы. Изменить выполняемые действия можно будет проведя настройки в используемых программах и играх.
Установлен в ней сенсор Instant A704C с максимальным разрешением 2400 PDI. Частота опроса 125 Гц. По наблюдениям, для точной работы и отсутствия дрожания потребуется обязательное использование коврика.