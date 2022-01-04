Обзор Harper Gaming Raven GM-B50. Недорогая игровая мышка

Тестируемая сегодня игровая мышка Harper Gaming Raven GM-B50 получила сразу семь клавиш, а также сенсор с изменяемым уровнем чувствительности. Отдельно для нее производитель отмечает возможность эксплуатации на ковриках с разным типом покрытия. Не забыли и про зоны с LED-подсветкой.

Harper Gaming Raven GM-B50

При этом ее стоимость составляет всего 790 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper Gaming Raven GM-B50

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правшей. Основным материалом выступает пластик.

Harper Gaming Raven GM-B50

Внешние поверхности преимущественно с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно, но в ходе эксплуатации собирает следы пальцев.

Harper Gaming Raven GM-B50

Боковые грани заглублены, улучшая хват. Справа есть выраженный выступ для размещения пальцев.

Harper Gaming Raven GM-B50

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Есть еще несколько зон на границе перехода основных клавиш в спинку.

Harper Gaming Raven GM-B50

Основные клавиши симметричны. В центральной части углубление. Нажимаются с хорошим тактильным откликом.

Harper Gaming Raven GM-B50

Между основными клавишами колесико прокрутки, боковые части которого подсвечиваются. Есть текстурные насечки, упрощающие прокрутку.

Harper Gaming Raven GM-B50

Позади колесика у Harper Gaming Raven GM-B50 кнопка переключения чувствительности. Тут несколько предустановленных отсечек с последовательным переключением между ними.

Harper Gaming Raven GM-B50

На левой грани две традиционные кнопки: ВПЕРЕД и НАЗАД. Дополнены они дополнительной клавишей на выступе в районе левой кнопки, это кнопка стрельбы.

Harper Gaming Raven GM-B50

Три ножки скольжения, размещенные по краям основания. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Harper Gaming Raven GM-B50

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено. Длина кабеля 1.5 метра.

Тесты

Harper Gaming Raven GM-B50

Мышка не требует установки драйвера. На настольном ПК с Windows и MacBook Air определилась автоматически. Отдельных инструментов по настройке нет, переназначить клавиши можно в отдельных программах и играх.

Harper Gaming Raven GM-B50

Форма корпуса удобная. Движения контролируемы по всем осям. Расположение кнопок не требует изменение хвата.

Harper Gaming Raven GM-B50

Мышка за время тестов использовалась для игры в Battlefield 2042 и Escape from Tarkov. а начальных уровнях чувствительности демонстрировала хорошую точность и отсутствие дрожания. На максимально доступном уровне – 3200 DPI, была заметна акселерация.

Harper Gaming Raven GM-B50

Итоги

Harper Gaming Raven GM-B50 – недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами и подсветкой, выполненная в эргономичном корпусе и подключаемая при помощи кабеля в нейлоновой оплетке.
Комментарии и отзывы Harper Gaming Raven GM-B50
Представлены игровые мыши Bloody W70 Pro и Bloody W90 Pro…
Представлены игровые мыши Bloody W70 Pro и Bloody W90 ProБренд игровой периферии Bloody выпустил две впечатляющие новинки в линейке игровых мышей Bloody W70 Pro и…
Genesis представила игровой коврик в стиле World of Warships…
Genesis представила игровой коврик в стиле World of WarshipsКомпания Genesis представила игровой коврик в стиле популярной игры World of Warships. …
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсве…
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсвеТестируемая сегодня игровая мышка OKLICK 905G INVASION относится к недорогому сегменту. Из ее особенносте…
Genesis представляет игровую мышь Krypton 750…
Genesis представляет игровую мышь Krypton 750Genesis Krypton 750 - игровая мышь, которая впечатляет не только своими параметрами, но также долговечнос…
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 Shrou…
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 ShrouLogitech G, торговая марка Logitech и ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, в парт…
LOGITECH G И RIOT GAMES ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРОВЫХ АКСЕС…
LOGITECH G И RIOT GAMES ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРОВЫХ АКСЕСLogitech G — подразделение компании Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) и ведущий производитель игрово…
Мышь ADATA XPG HEADSHOT и память GENESIS DDR5 удостоены прес…
Мышь ADATA XPG HEADSHOT и память GENESIS DDR5 удостоены пресADATA XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессион…
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5…
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5Lenovo анонсировала беспроводную двухрежимную мышь YOGA M5, и теперь она доступна для покупки в Китае. Ко…
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор ASUS ROG Gladius III Wireless. Беспроводная игровая мышка со сменными переключателямиОбзор ASUS ROG Gladius III Wireless. Беспроводная игровая мышка со сменными переключателями
Обзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросами
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor