Обзор Harper Gaming Raven GM-B50. Недорогая игровая мышка

Тестируемая сегодня игровая мышка Harper Gaming Raven GM-B50 получила сразу семь клавиш, а также сенсор с изменяемым уровнем чувствительности. Отдельно для нее производитель отмечает возможность эксплуатации на ковриках с разным типом покрытия. Не забыли и про зоны с LED-подсветкой.

Комплектация

При этом ее стоимость составляет всего 790 рублей.Упакована в коробку из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правшей. Основным материалом выступает пластик.

Внешние поверхности преимущественно с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно, но в ходе эксплуатации собирает следы пальцев.

Боковые грани заглублены, улучшая хват. Справа есть выраженный выступ для размещения пальцев.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Есть еще несколько зон на границе перехода основных клавиш в спинку.

Основные клавиши симметричны. В центральной части углубление. Нажимаются с хорошим тактильным откликом.

Между основными клавишами колесико прокрутки, боковые части которого подсвечиваются. Есть текстурные насечки, упрощающие прокрутку.

Позади колесика у Harper Gaming Raven GM-B50 кнопка переключения чувствительности. Тут несколько предустановленных отсечек с последовательным переключением между ними.

На левой грани две традиционные кнопки: ВПЕРЕД и НАЗАД. Дополнены они дополнительной клавишей на выступе в районе левой кнопки, это кнопка стрельбы.

Три ножки скольжения, размещенные по краям основания. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Тесты

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено. Длина кабеля 1.5 метра.

Мышка не требует установки драйвера. На настольном ПК с Windows и MacBook Air определилась автоматически. Отдельных инструментов по настройке нет, переназначить клавиши можно в отдельных программах и играх.

Форма корпуса удобная. Движения контролируемы по всем осям. Расположение кнопок не требует изменение хвата.

Мышка за время тестов использовалась для игры в Battlefield 2042 и Escape from Tarkov. а начальных уровнях чувствительности демонстрировала хорошую точность и отсутствие дрожания. На максимально доступном уровне – 3200 DPI, была заметна акселерация.

Итоги

Harper Gaming Raven GM-B50 – недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами и подсветкой, выполненная в эргономичном корпусе и подключаемая при помощи кабеля в нейлоновой оплетке.