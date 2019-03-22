Обзор Highscreen Power Five Max 2 3/32GB. Смартфон с емкой батарейкой и NFC

Не так давно стартовали продажи нового смартфона Highscreen Power Five Max 2 с емким аккумулятором и поддержкой бесконтактных платежей. Вышел он в двух версиях, младшую отличает меньший объем оперативной памяти и отсутствие поддержки беспроводной зарядки Qi. Помимо этого, он оснащен 5.99 дюймовый дисплеем с FHD+ разрешением, 8-ядерным процессором и двойной камерой с высоким разрешением.

Highscreen Power Five Max 2 обзор

Изучать мы будем на примере младшей версии. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает защитное стекло, прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство 12В 1.5А, USB-кабель, скрепку для лотка SIM и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона, внутри все распределено по отдельным коробкам.

Внешний вид

Задняя крышка Highscreen Power Five Max 2 выполнена из темно-серого шероховатого пластика с мелкими краплениями. Поверхность цепкая и приятная тактильно.

По центру находится блок основной камеры с двумя объективами. Рядом светодиодная вспышка.

Есть микрофон шумоподавления и сканер отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом, срабатывает точно и быстро.

Каркас смартфона выполнен из металла, обеспечивая повышенную прочность и надежность конструкции. Корпус не разборный.

На верхнем торце находится выдвижной лоток под две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.

Подключение к ПК и осуществление сеанса зарядки проводится через microUSB на нижней грани. Здесь же аудиоразъем под проводные наушники, решетка динамика и микрофона.

На правой грани раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Ход короткий, расположение удобное.

Лицевая сторона защищена стеклом Asahi Glass Dragontrail с 2.5D эффектом. Ряд из трех кнопок перенесен в интерфейс. На верхней рамке разговорная решетка динамика, индикатор уведомлений, объектив фронтальной камеры и набор датчиков.

Экран

Доступен в нескольких цветовых расцветках. Младшая версия представлена в черном и коричневом цветах. Старшая в черном и синем.

Изображение выводится на 5.99 дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. IPS дисплей в Highscreen Power Five Max 2 отличает высокий уровень яркости. Им вполне комфортно можно пользоваться вне помещения под лучами солнца. Поддерживается адаптивная регулировка. Подсветка равномерна по всей площади экрана. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Сердцем смартфона стал процессор MediaTek Helio P23 с интегрированной графикой Mali-G71 MP2. Есть версии с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, 32 и 64 Гбайт под хранение данных. Поддерживаются емкие карты памяти.

С учетом того, что у нас на тестах младшая версия этого смартфона, даже она обеспечивает стабильную работу популярных приложение и быстрое переключение между вкладками в браузере.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается работа в сетях LTE. За время тестов мы не наблюдали проблем с качеством приема сигнала и скоростью загрузки данных. Bluetooth с поддержкой A2DP. Wi-Fi с 5 ГГц. Поддерживаются бесконтактные платежи. Модуль работал корректно, смартфон можно будет использовать для проведения платежей в терминалах и магазинах.Highscreen Power Five Max 2 поддерживает технологию быстрой зарядки. Старшая версия идет с бесконтактной зарядкой Qi 10W. На восстановление заряда комплектной зарядкой уходит 1.5 часа. Полного заряда при выставленном максимальном уровне яркости хватает примерно на 8 часов воспроизведения потокового видео.

Основная камера с двумя модулями: 16 и 8 Мп. В условиях хорошего освещения снимки получаются резкими и четкими. В приложении есть базовый набор настроек и режимов съемки.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Вечерная съемка камера Highscreen Power Five Max

Видео пишутся в разрешении Full HD. Доступна опция электронной стабилизации.

Ночная съемка камера Highscreen Power Five Max

Софт

Предустановлена чистая операционная система Android 8.1. В отличие от большинства производителей недорогих смартфонов, Highscreen не злоупотребляет установкой рекламного и партнерского программного обеспечения.

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