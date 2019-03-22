Обзор Highscreen Power Five Max 2 3/32GB. Смартфон с емкой батарейкой и NFC

2019-03-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Highscreen Power Five Max 2; [25]
Не так давно стартовали продажи нового смартфона Highscreen Power Five Max 2 с емким аккумулятором и поддержкой бесконтактных платежей. Вышел он в двух версиях, младшую отличает меньший объем оперативной памяти и отсутствие поддержки беспроводной зарядки Qi. Помимо этого, он оснащен 5.99 дюймовый дисплеем с FHD+ разрешением, 8-ядерным процессором и двойной камерой с высоким разрешением.

Highscreen Power Five Max

Изучать мы будем на примере младшей версии. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Highscreen Power Five Max 2 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает защитное стекло, прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство 12В 1.5А, USB-кабель, скрепку для лотка SIM и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона, внутри все распределено по отдельным коробкам.

Highscreen Power Five Max

Внешний вид

Задняя крышка Highscreen Power Five Max 2 выполнена из темно-серого шероховатого пластика с мелкими краплениями. Поверхность цепкая и приятная тактильно.

Highscreen Power Five Max

По центру находится блок основной камеры с двумя объективами. Рядом светодиодная вспышка.

Highscreen Power Five Max

Есть микрофон шумоподавления и сканер отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом, срабатывает точно и быстро.

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Каркас смартфона выполнен из металла, обеспечивая повышенную прочность и надежность конструкции. Корпус не разборный.

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

На верхнем торце находится выдвижной лоток под две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.

Highscreen Power Five Max

Подключение к ПК и осуществление сеанса зарядки проводится через microUSB на нижней грани. Здесь же аудиоразъем под проводные наушники, решетка динамика и микрофона.

Highscreen Power Five Max

На правой грани раздельный регулятор громкости и кнопка включения. Ход короткий, расположение удобное.

Highscreen Power Five Max

Лицевая сторона защищена стеклом Asahi Glass Dragontrail с 2.5D эффектом. Ряд из трех кнопок перенесен в интерфейс. На верхней рамке разговорная решетка динамика, индикатор уведомлений, объектив фронтальной камеры и набор датчиков.

Highscreen Power Five Max

Доступен в нескольких цветовых расцветках. Младшая версия представлена в черном и коричневом цветах. Старшая в черном и синем.

Экран

Highscreen Power Five Max

Изображение выводится на 5.99 дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. IPS дисплей в Highscreen Power Five Max 2 отличает высокий уровень яркости. Им вполне комфортно можно пользоваться вне помещения под лучами солнца. Поддерживается адаптивная регулировка. Подсветка равномерна по всей площади экрана. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Highscreen Power Five Max

Начинка

Highscreen Power Five Max

Сердцем смартфона стал процессор MediaTek Helio P23 с интегрированной графикой Mali-G71 MP2. Есть версии с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, 32 и 64 Гбайт под хранение данных. Поддерживаются емкие карты памяти.

Highscreen Power Five Max Highscreen Power Five Max

С учетом того, что у нас на тестах младшая версия этого смартфона, даже она обеспечивает стабильную работу популярных приложение и быстрое переключение между вкладками в браузере.

Highscreen Power Five Max Highscreen Power Five Max

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. За время тестов мы не наблюдали проблем с качеством приема сигнала и скоростью загрузки данных. Bluetooth с поддержкой A2DP. Wi-Fi с 5 ГГц. Поддерживаются бесконтактные платежи. Модуль работал корректно, смартфон можно будет использовать для проведения платежей в терминалах и магазинах.

Аккумулятор

Highscreen Power Five Max 2 поддерживает технологию быстрой зарядки. Старшая версия идет с бесконтактной зарядкой Qi 10W. На восстановление заряда комплектной зарядкой уходит 1.5 часа. Полного заряда при выставленном максимальном уровне яркости хватает примерно на 8 часов воспроизведения потокового видео.

Камера

Highscreen Power Five Max

Основная камера с двумя модулями: 16 и 8 Мп. В условиях хорошего освещения снимки получаются резкими и четкими. В приложении есть базовый набор настроек и режимов съемки.

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Highscreen Power Five Max

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Highscreen Power Five Max

Видео пишутся в разрешении Full HD. Доступна опция электронной стабилизации.

Вечерная съемка камера Highscreen Power Five Max

Ночная съемка камера Highscreen Power Five Max

Софт

Предустановлена чистая операционная система Android 8.1. В отличие от большинства производителей недорогих смартфонов, Highscreen не злоупотребляет установкой рекламного и партнерского программного обеспечения.

Highscreen Power Five Max

Итоги по Highscreen Power Five Max 2

Highscreen Power Five Max 2 станет удачным выбором при поиске смартфона в пределах 14000 рублей, предлагая хорошие показатели автономной работы, привлекательное и практичное исполнение корпуса, добротное качество съемки основной камеры, поддержку бесконтактных платежей и зарядки, достаточный уровень быстродействия и экран с высокой яркостью. Ознакомиться с технической информацией можно на официальном сайте производителя hs-store.ru

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