Обзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросами

К моменту публикации приобрести ее можно со средней стоимостью 1 600 рублей.
Боковые зоны – матовые, спинка – софт-тач. Сборка проведена качественно. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс в 10 миллионов нажатий.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с хорошо различимым щелчком.
Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Вращение тактильное. Позади нее клавиши, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора.
На спинку Hiper GMUS-4000 Cobra нанесен подсвечиваемый логотип производителя. также управляемая подсветка есть вдоль всего периметра мышки.
Левая боковая грань углублена. Выведены две дополнительные клавиши «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Расположение у них удобное.
На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с названием модели и серийным номером.
Кабель в нейлоновой оплетке. Место его выхода усилено и защищено от излома. Длина 1.8 метра.
Действия можно выставить для офисного и игрового режимов в отдельности. Макросы и часто используемые быстрые комбинации.
Частота опроса сенсора, скорость двойного щелчка и прокрутки. Шесть уровней чувствительности. Для удобства каждому из них можно присвоить свой цвет.
В разделе «ПОДСВЕТКА» выбираются скорость эффекта и сам эффект из шести предложенных. Также подсветку можно будет выключить, сэкономив заряд ноутбука.
Отдельная вкладка для управления макросами.
Форма у мышки эргономичная. Вес корпуса 101 грамм. Скольжение контролируемо по всем осям.