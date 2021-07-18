Обзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросами

Тестируемая сегодня игровая мышка Hiper GMUS-4000 Cobra получила оптический сенсор с разрешающей способностью до 6400 DPI и шесть кнопок с возможностью выбора для них действий. Помимо этого отмечаются многоцветная управляемая подсветка и программное обеспечение, загружаемое с официального сайта.

Комплектация

К моменту публикации приобрести ее можно со средней стоимостью 1 600 рублей.Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробке с изображением мышки и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правшей. Основным материалом выступает пластик.

Боковые зоны – матовые, спинка – софт-тач. Сборка проведена качественно. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс в 10 миллионов нажатий.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с хорошо различимым щелчком.

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Вращение тактильное. Позади нее клавиши, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора.

На спинку Hiper GMUS-4000 Cobra нанесен подсвечиваемый логотип производителя. также управляемая подсветка есть вдоль всего периметра мышки.

Левая боковая грань углублена. Выведены две дополнительные клавиши «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Расположение у них удобное.

На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с названием модели и серийным номером.

Софт

Кабель в нейлоновой оплетке. Место его выхода усилено и защищено от излома. Длина 1.8 метра.Для мышки можно загрузить утилиту управления. В ее главном окне меняются действия для шести клавиш. Это количество вместе с основными двумя кнопками.

Действия можно выставить для офисного и игрового режимов в отдельности. Макросы и часто используемые быстрые комбинации.

Частота опроса сенсора, скорость двойного щелчка и прокрутки. Шесть уровней чувствительности. Для удобства каждому из них можно присвоить свой цвет.

В разделе «ПОДСВЕТКА» выбираются скорость эффекта и сам эффект из шести предложенных. Также подсветку можно будет выключить, сэкономив заряд ноутбука.

Отдельная вкладка для управления макросами.

Тесты

Оснащается Hiper GMUS-4000 Cobra оптическим сенсором SPCP6651 с максимальным уровнем чувствительности 6400 DPI. На уровнях до 2400 DPI работал без срывов. Тесты велись на коврике с твердым типом покрытия.

Итоги

Форма у мышки эргономичная. Вес корпуса 101 грамм. Скольжение контролируемо по всем осям.Hiper GMUS-4000 Cobra – недорогая игровая мышка с подсветкой, сенсором до 6400 DPI, дополнительными клавишами и макросами. Эргономичная форма, кабель в нейлоновой оплетке, ресурс в 10 миллионов кликов. Мышку можно рекомендовать начинающим геймерам. К минусам отнесем маркую спинку.