Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.

Для создания эффекта погружения при просмотре кино обязательным элементом является наличие огромного дисплея с диагональю около 100 дюймов. На рынке телевизоров такие решения присутствуют, но стоимость на них стартует с отметки в 3 500 000 рублей. Даже для крайне обеспеченных людей эта сумма является весьма внушительной. Компания Hisense придумала альтернативное решение в виде лазерного телевизора 100L5F, который стоит на порядок меньше – 400 000 рублей. Нам удалось вживую ознакомиться с данной моделью и узнать, что она представляет из себя на деле.

Комплектация

В комплект поставки Hisense 100L5F входят сам проектор, разобранный проекционный экран, набор для его крепления и вся необходимая документация.

Внешний вид

С точки зрения дизайна Hisense 100L5F представляет собой минималистичный прямоугольный корпус размером на 547x158x346 мм. Все выглядит аккуратно, так что он должен уместно смотреться в большинстве интерьеров.

Так как это короткофокусный лазерный телевизор, то под него не нужно предусматривать крепление на потолке и проводить отдельно систему из кабелей, а достаточно лишь поместить на обычную тумбу под ТВ. Минимальное расстояние до стены составляет 19 см.

На лицевой части за сеткой скрываются два динамика мощностью по 15 Вт. Они поддерживают технологию Dolby ATMOS и в состоянии обеспечить мощное объемное звучание.

По бокам устройства имеется серьёзная перфорация на всю длину, которая была предусмотрена для обильного отвода воздуха системой охлаждения.

На нижней части корпуса находятся четыре ножки. Каждую из можно самостоятельно отрегулировать по высоте.

На задней части корпуса имеется набор разъемов, позволяющий собрать приличную медиасистему: x2 USB 2.0, сервисный, аудиоразъем, VGA, x4 HDMI, YPbPr, оптический аудиовыход и LAN.

Пульт лазерного телевизора выполнен в достаточно распространенном форм-факторе с обилием кнопок. Но в нем нашлось место для приятных мелочей в виде отдельных клавиш под Netflix и YouTube.

Изображение

Вместе с лазерным телевизором в комплекте уже идет проекционный ALR-экран размером 100 дюймов или, другими словами, на 2,5 метра. Разрешение составляет 4K Ultra HD. Заявленный срок службы равен 25 000 часам. Это 19,5 лет работы, если брать в расчет, что в среднем в России смотрят телевизор 3,5 часа в день.

Так как в 100L5F используется не прямой свет, а отраженный с самого DLP-проектора на ALR-экран, то картинка воспринимается более мягкой и естественной. По этой причине глаза ощутимо меньше устают, чем от телевизора.

Лазерный DLP-проектор работает по технологии X-Fusion и имеет высокую степень яркости в 2700 люменов. Присутствует поддержка расширенного динамического диапазона HDR, которая и повышает уровень контрастности изображения до 2000:1, поэтому днем смотреть что-либо более чем комфортно. Но лучше всего преимущества Hisense 100L5F чувствуются в условиях затемненного освещения. Именно тогда можно ощутить все буйство красок и быструю динамику.

Интерфейс

Hisense 100L5F имеет полноценный Smart TV. В данном случае он оснащен фирменной системой VIDAA U4.0. Хоть это и менее распространенное решение, чем тот же Android TV, но он поддерживает весь спектр привычных функций и медиасервисов.

Интерфейс системы интуитивно понятен. Он состоит из домашней страницы, где в быстром доступе представлены наиболее часто используемые вами сервисы.

В магазине App Store присутствует большое количество приложений: MEGOGO, Netflix, Okko, Rutube, Матч, МТС ТВ, Amediateka, ivi, PREMIER, Первый, prime video, START и другие.

Раздел настроек довольно обширен. Из основных моментов здесь можно выбрать один из пяти цветовых профилей (стандартный, день кино, динамический, ночное кино, спорт), режим звучания, тип сети и источник изображения.

Если говорить о железе, то 100L5F работает на четырехъядерном процессоре MStar MSD6886, и в целом достаточно шустро. Соединение к сети происходит по Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц или по LAN. Есть поддержка Bluetooth 4.2. Заявлена совместимость со следующими видеоформатами: .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM.

Приложение RemoteNOW

Для Hisense 100L5F предусмотрено специальное мобильное приложение RemoteNOW, которое доступно как для Android-, так и iOS-устройств. С помощью него можно управлять телевизором из любой точки квартиры, не ограничиваясь радиусом пульта. Главное, чтобы смартфон был подключён к тому же Wi-Fi, что и лазерный телевизор.

Итоги

Hisense 100L5F – это полностью готовое решение, которое отлично подойдет для создания полноценного домашнего кинотеатра с максимальным погружением. К плюсам данной модели можно отнести качественное 4K изображение, большую диагональ на 100 дюймов, мощный звук с поддержкой Dolby ATMOS, удобный интерфейс VIDAA, полезное мобильное приложение и высокий срок службы до 25 000 часов. Да, ценник на 100L5F немаленький и составляет порядка 400 000 рублей, но в данной ценовой категории среди телевизоров можно встретить лишь модели с дисплеем на 85 дюймов. Поэтому его можно считать вполне себе интересной альтернативой для тех, кто хочет получить дисплей с еще более внушительным экраном.
В России данный лазерный телевизор можно официально приобрести в магазинах DNS, Технопарк и на сайте AliExpress.
Комментарии и отзывы Hisense 100L5F 100" (2020)
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