Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR

2018-10-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hisense H55U7A; [488]
В начале текущего года компания Hisense представила обновленную модельную линейку телевизоров, которая включающая и революционные модели с диагональю в 100 дюймов с поддержкой ULED 4K HDR. Один из телевизоров из новой линейки мы могли видеть на прошедшей в октябре выставке «ИГРОМИР-2018». И сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Hisense H55U7A с диагональю в 55-дюймов, разрешением UHD и поддержкой частоты 120 Гц и функции HDR.

Hisense H55U7A

К моменту публикации этот телевизор находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных, предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hisense H55U7A обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с изображением панели и данными по техническим характеристикам. Здесь же отметка о том, что компания выступала официальным спонсором чемпионата FIFA 2018.

Hisense H55U7A

Комплект включает пульт ДУ, кабель питания, разборную подставку и техническую документацию.

Внешний вид

Установить Hisense H55U7A можно будет на комплектную ножку. Перед этим необходимо будет её собрать и зафиксировать с помощью четырех винтов крестовой отверткой.

Hisense H55U7A

Подобный способ крепления нельзя назвать идеальным, хоть и панель на ровной поверхности стоит устойчиво, присутствует риск её опрокидывания за счет общих габаритов и массы.

Hisense H55U7A

Рекомендуем приобрести VESA-400 кронштейн и зафиксировать панель на стену. Необходимые для этого винты также идут в комплекте. Отдельно отметим, наличие ручек для удобного хвата с тыльной стороны, позволяющих перенести телевизор с места на место.

Hisense H55U7A

Дизайн у телевизора простой и лаконичный. Снизу узкая рамка с хромированной окантовкой. По центру логотип производителя.

Hisense H55U7A

Рамки вокруг экрана не превышают 10 мм, создается эффект безграничного экрана. Общие габариты составляют 1230x786x262 мм при весе в 20.6 кг.

Hisense H55U7A

Задняя панель из пластика, в нижней части можно обратить внимание на парный динамик по 15 Вт каждый. Звучит достойно, вполне можно будет для просмотра фильмов обойтись без внешнего саундбара. Поддерживается технология Dolby Digital.

Hisense H55U7A

Доступен хороший набор портов. В выделенной зоне это: гнездо RJ45, композитный разъем и HDMI.

Hisense H55U7A

На боковой грани три HDMI, два из которых соответствуют стандарту 2.0, а два других 1.4. Есть скоростной USB 3.0, к которому можно подключить накопитель, требующий дополнительного питания во время работы или смарт-приставку. Плюс еще один USB 2.0, два гнезда для подключена антенн и сервисный разъем. Не забыли про оптический аудиовыход.

Hisense H55U7A

Hisense H55U7A поддерживает Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, обеспечивая стабильную передачу потокового видео в высоком битрейте. Также есть Bluetooth.

Hisense H55U7A

Экран

Hisense H55U7A

Установлена 55-дюймовая VA-матрица с разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой смены изображения 120 Гц. Отдельно отметим наличие Edge LED подсветки, разделяющая экран на 16 зон с независимой подсветкой каждой из этих зон.

Hisense H55U7A

Поддерживается функция HDR10 с повышенной яркостью и широким цветовым охватом. Экран действительно хорош. Правильно настроена цветопередача.

Hisense H55U7A

Hisense H55U7A

Пульт ДУ

Корпус комплектного пульта ДУ выполнен из черного пластика с матовым покрытием. Шрифт и изображения на кнопка контрастные и хорошо читаемые. В нижней части выведены кнопки для быстрого запуска YouTube, NETFLIX, медиа сервиса и меню приложений. К минусам можно отнести отсутствие эмулятора мышки.

Софт и возможности

Hisense H55U7A

Hisense H55U7A распознает все популярные форматы мультимедийного контента, записанного на внешний накопитель или доступного в локальной сети. Поддерживаются файловые системы в NFTS и FAT32. Распознаются файлы с кириллическими и латинскими символами. Также можно прослушивать музыкальные композиции. Корректно распознавались видеофайлы в разрешении 4К с кодеком H.265.

Hisense H55U7A

Напомним, два из четырех HDMI позволяют передавать сигнал в разрешении 4К с частотой до 60 Гц. Это могут быть смарт приставки или современные консоли. Мы за время тестов подключали Sony PlayStation Pro и NVIDIA Shield 4K.

Hisense H55U7A

Есть встроенный ТВ-тюнер, распознающий как аналоговый, так и цифровой сигнал кабельных провайдеров и эфирного вещания. Качество отображение высокое. Отображается электронная программа передач. Есть функция записи программ на внешний USB-накопитель.

Hisense H55U7A

За смарт-функционал отвечает фирменная платформа VIDAA с набором приложений и целого ряда функций. Главный экран представляет собой пять плиток: уведомления, приложения, вводы, медиаконтент и настройки.

Hisense H55U7A

В разделе настроек есть возможность изменить отображение изображение, настроить звуковую систему, подключиться к сети и просмотреть общие параметры.

Hisense H55U7A

Раздел приложения содержит хороший стартовый набор, позволяя получить доступ к популярным сервисам потоковых видео и музыкальных файлов. Этот список можно будет дополнить самостоятельно в Apps Store.

Hisense H55U7A

Есть фирменное приложение RemoteNow, выступающее внешним пультом ДУ. С него можно запускать приложения, транслировать видео и использовать голосовое управление.

Итоги по Hisense H55U7A

Hisense H55U7A – функциональный 4К-телевизор с поддержкой HDR-контента. К его сильным сторонам отнесем хорошее качество матрицы, настроенный цветовой баланс, низкое время отклика, достаточно широкие углы обзора, хороший набор портов для подачи изображения, USB 3.0 с повышенным током, цифровой и аналоговый ТВ-тюнер, хороший набор приложений, поддержку VESA, встроенный звук с Dolby. Не устроить может отсутствие 3.5мм аудиовыхода.

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