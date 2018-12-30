Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональю

В мире мультимедийных устройств, созданных для потребления контента, последние годы царит настоящая мода на гигантизм. Уже не вызывают удивления смартфоны с диагональю 6,5 дюймов, планшеты с 13-дюймовым экраном и 40-дюймовые мониторы. Не обошла эта тенденция и телевизоры: 55-65 дюймами сейчас уже никого не удивишь.
Но сегодня у нас на тесте оказался действительно «здоровяк»: премиальный телевизор Hisense H75U9A c диагональю целых 75 дюймов! С таким можно вовсе забыть о походах в кино, и получать максимальные впечатления от просмотра фильмов и видеоигр, развалившись на собственном диване. Правда, сразу стоит быть готовым к тому, что покупка нанесет серьезный удар по кошельку: в официальном магазине этот красавец стоит 300 000 рублей. div id="widget-47837644">
КомплектацияПервое впечатление, которое возникает, когда становишься счастливым обладателем Hisense H75U9A, какой же он все-таки здоровый и тяжелый: коробка тут размерами 1,9x1,2 м и весом целых 63 кг! В комплекте идут две подставки: фронтальная хромированная на всю длину панели и задний упор из прочного прозрачного пластика, а также небольшая задняя крышка на магнитах, скрывающая крепления. Отсюда следует сразу два вывода: перед использованием нужно телевизор собрать, а затем найти тумбу шириной минимум 1,7 м. Первая задача заняла у меня около часа времени, и в одиночку я все же одолел этого «зверя» (не зря все же ходил в «качалку» год).
А вот подставки подходящей длины у меня, к сожалению, не оказалось. Вообще, телевизор спроектирован так, чтобы экран смотрел немного вверх, поэтому и на полу он смотрится весьма достойно. Кроме того, тут предусмотрено крепление на стену VESA 400x400, и для этого случая в коробке даже обнаружились заглушки для пазов подставки, но вот сам крепеж придется покупать отдельно. На своих ножках, наш герой стоит весьма устойчиво. Внутри упаковки я обнаружил также отсоединяемый кабель питания, пульт дистанционного управления и набор документации.
Внешний вид
Привыкли к тонким панелькам в несколько сантиметров толщиной? Забудьте об этом: у Hisense H75U9A толщина 11,5 см, а с поставкой более 35 см.
Кроме того, телевизор еще и «весит как слон», а все из-за того, что задняя панель изготовлена не из пластика, как у маленьких моделей, а из листа настоящей стали, что бы под собственным весом корпус не деформировался.
Зато рамки тут тоненькие: 1 см сверху и по бокам, и 2 см внизу, а само изображение отходит от них буквально на пару миллиметров. Они выполнены из черного металла с серебристой фаской. Внизу – светящийся логотип Hisense.
Снизу располагается саундбар, наклонённый под углом вверх, опять же намекая, что установить телевизор на полу не такая уж плохая идея.
Дизайн мне понравился: строгий и в тоже время богатый. Металл и черный цвет – всегда выигрышное сочетание, и телевизор как бы всем своим видом говорит: «Я не дешевка за 50 тысяч, а настоящий дорогой флагман».
Единственная проблема, с которой может столкнуться обладатель небольшой по габаритам комнаты: в ней ТВ будет явно доминировать не только над остальной мебелью, но и над своим хозяином, поэтому идеально он будет смотреться в просторной квартире.
ЭкранОгромный экран, занимающий 91% фронтальной поверхности устройства, имеет диагональ 74,5 дюйма или 189 см, Соотношение сторон классическое (16:9), а разрешение 3840x2160 (Ultra HD) с плотностью пикселей 59 ppi. Матрица типа VA разработана по собственной технологии ULED QDot, ближайшим аналогом которой являются квантовые точки Samsung. Матрица 10 битная (8 бит + FRC), что дает более широкий цветовой охват. Экран прикрыт пластиной из прозрачного слегка матового пластика, чтобы предотвратить появление бликов.
Как и положено премиум решению, Hisense H75U9A радует глаз богатством красок: цвета сочные, оттенки хорошо различимы, черный цвет глубокий, контрастность 4000:1 (9000:1 с локальным затемнением). Цветовой охват составляет 81% от REC.2020. По умолчанию, цветовая температура, гамма и среднее отклонение DeltaE немного завышены. К счастью, производитель добавил несколько пресетов, где помимо «Стандартного» есть еще «День кино», «Ночь кино», «Спорт» и «Яркий», и выбрав какой-то из них можно добиться характеристик, приятных вашему глазу. Если же вдруг такового не удалось найти, всегда можно «подкрутить» параметры вручную, изменив контраст, яркость, насыщенность цвета, гамму, баланс белого и много других параметров. Есть функция подстройки контрастности под отображаемый контент.
br> Углы обзора 178 градусов, но при отклонении от перпендикуляра, цветопередача и контрастность заметно падают – это особенность VA - матрицы. Панель обладает очень высокой яркостью (порядка 750 кд/м2), что позволяет с комфортом смотреть контент даже в залитой солнечным светом комнате и качественно демонстрировать HDR-видео (поддерживаются HDR10 и HLG), где требуется качественная прорисовка мельчайших деталей в темных и светлых участках одного и того же кадра. Столь высоких показателей удалось добиться за счет использования тыловой локальной подсветки Prime Array Backlight с огромным числом зон локального затемнения (1056). На любом уровне яркости отсутствуют и эффект мерцания, и засветы. Поддерживается режим Dolby Vision. Прибор без артефактов справляется с масштабированием контента до разрешения 4K. Технология Picture Criteria Index добавляет дополнительные кадры в видео, делая воспроизведение более плавным.
В Hisense H75U9A используется три технологии, предназначенные для обработки динамических изображений. MEMC (оценка движения и компенсация движения) улучшает качество быстро движущихся объектов изображений. «Backlight Scaning» уменьшает лаги сигнала и старается сгладить следы движущихся объектов. «Ultra Motion Plus» улучшает динамику в спортивных трансляциях. Временная задержка сигнала (согласно спецификации) менее 40 мс. Телевизор работает на повышенной частоте в 120 Гц, поэтому даже в динамических играх шлейф будет незаметен.
УправлениеУправлять телевизором можно через небольшую сенсорную панель, расположенную справа на саундбаре, но гораздо удобнее это сделать с помощью комплектного пульта ДУ. В пластиковом корпусе разместили 44 резиновые клавиши. Пользоваться им очень удобно: порадовали отдельно выделенные клавиши Netflix, YouTube, «Дом», «Список приложений» и другие. Кнопкки управления воспроизведением работают, как при просмотре потокового видео, так и во время проигрывания с внешнего накопителя.
Для быстрой навигации в браузере можно пользоваться цветными клавишами. Пульт связывается с ТВ по инфракрасному каналу, функций координатного или голосового ввода у него нет. Зато, есть еще один способ управления – фирменное приложение RemoteNOW, тогда появится и голосовой ввод, и управлять курсором можно через тачпад. При большом желании, можно также подключить к ТВ мышь и клавиатуру.
ЖелезоSmart-телевизор, по сути, это полноценный компьютер, поэтому, как и в любом ПК, здесь важны характеристики его «мозгов». Внутри установлены: четырехядерный процессор MStar 6A92 c частотой 1,4 ГГц, графический чип ARM Mali-T760, 3 ГБ оперативной (DDR3) и 16 ГБ постоянной памяти. Этих характеристик более чем достаточно, чтобы операционная система работала без лагов, а все приложения запускались быстро.
Разъемов тут, что называется, на любой вкус и цвет, а расположены они в двух нишах на задней панели. В бок направлены: 2 порта HDMI, антенный вход, вход спутникового тюнера, разъем для карты доступа CI+ 1.3 (PCMCIA), 3,5 мм выход на наушники, такой же сервисный jack, два USB 2.0 и 1 USB 3.0. В стену же направлены: RJ-45 разъем 100-мегабитной LAN-сети, ещё 2 разъема HDMI, компонентный интерфейс и цифровой оптический аудиовыход S/PDIF. Питание подается через съемный толстый сетевой шнур. За беспроводную коммутацию отвечает двухдиапозоный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и модуль Bluetooth 5.0, по которому можно подключить устройство ввода или беспроводные наушники. Внутри корпуса спрятано сразу два ТВ-тюнера: спутниковый (DVB-S/S2) и обычный (DVB-T, DVB-T2, DVB-C), принимающий как аналоговый, так и цифровой сигналы.
br> Немаловажной деталью в телевизоре, является звук, и здесь он реализован в сотрудничестве с компанией JBL. Внутри саундбара установлено два динамика по 15 Вт, что кажется не так уж и много, но, по факту, запас громкости очень большой: обычно достаточно 10% от максимальной. Hisense H65U9A использует технологии Dolby Audio, DTS и DBX-TV. Возможно, отдельные акустические системы и могут реализовать звук лучше, но среди встроенных решений, это великолепный вариант, который прекрасно справляется как с новостями и документальными фильмами, так и голливудскими блокбастерами. Звук способен заполнить довольно большое помещение без появления хруста и других помех в колонках. При подключении наушников, можно регулировать уровень громкости в них и в основных динамиках раздельно.
ИнтерфейсТелевизоры Hisense работают на собственной операционной системе VIDAA U2, основанной на ядре Linux. Интерфейс напоминает плитки из Windows и полностью русифицирован. Стартовый экран представляет собой ленту из нескольких значков: «Вводы» (выбор источника сигнала), «Медиаконтент» (воспроизведение с флэшки), «Приложения», «Уведомления» (список системных сообщений) и «Настройки». При желании, можно добавить туда часто используемое приложение или любимый телеканал.
Заботливый производитель предустановил различные сервисы потокового видео, музыки и интернет-телевиденья (настроенного на российские каналы), а также предоставил месяц бесплатного доступа к Netflix. С просмотром YouTube проблем тоже не возникло. Предустановленным браузером является Opera. Серфить в нем на ТВ, конечно, не так удобно, как на ПК, но благодаря правильной оптимизации управления, делать это все же легче, чем у большинства конкурентов.
Если предустановленных приложений окажется недостаточно, то можно установить дополнительные из магазина приложений. Конечно, их тут не так много, как в AndroidTV, но все необходимое можно найти.
ТестированиеВстроенные тюнеры справлялись со своей задачей – телевизор исправно воспроизводит сигнал, как с домашней антенны, так и кабельного вещания. Имеется функция уменьшения шумов. Есть поддержка электронной программы передач — можно посмотреть, что именно идет или ожидается на текущем и других каналах, запрограммировать просмотр или запись контента. Имеется функция сдвига по времени (Time Shift) – когда ставишь фильм, идущий по какому-нибудь каналу на паузу, отходишь по делам, а вернувшись, продолжаешь просмотр с того же самого места.
Медиаплеер поддерживает огромное количество различных форматов: картинки (JPEG, GIF, PNG и BMP), аудио (AAC, FLAC, MIDI, MP3, WMA, WAV) и видео (3GPP, AVI, Flash, H.263, H.264, H.265, MKV, QuickTime, MP4, WMV и других), причем вне зависимости от битрейта, результат отличный. Единственное, с чем он не справился, так это формат образов дисков ISO, но его не поддерживает практически никто. Во время воспроизведения, можно переключаться между звуковыми дорожками и субтитрами. С флэшки, телевизор легко отображает файлы и папки с кириллическими именами, а также не «задумавшись» открыл каталог с 200 тысячами файлов с жесткого диска объемом 2 ТБ. Заметим, что, хотя в инструкции говориться о том, что лишь один разъем предназначен для жестких дисков, в нашем случае внешний носитель работал от всех трех портов. После того, как ТВ уходит в режим ожидания, отключается и HDD. Телевизор, при воспроизведении роликов синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров в видеофайле.
br> С YouTube, телевизор без каких-либо проблем воспроизводит 4K-видео с HDR и с частотой 60 кадр/с. С Hisense, пользоваться потоковым телевиденьем ненамного труднее, чем классическим, благо любезный производитель предустановил и настроил три разных приложения. Благодаря хорошим характеристикам и используемым технологиям отображения динамических сцен, играть на таком огромном экране – сплошное удовольствие. Еще один способ взаимодействия – стриминг с телефона или планшета. Связь создается двумя касаниями, главное, чтобы и девайс, и телевизор были подключены к одной сети. Очень удобно искать видео на телефоне, а затем смотреть его потом на экране ТВ. С помощью данной технологии, можно поиграть в любимые мобильные игры на двухметровом экране, используя смартфон в качестве геймпада, хотя, конечно, при таком способе задержка будет заметна.
ВыводыЕсли вы хотели организовать домашний кинотеатр, то телевизор Hisense H75U9A подойдет для этой цели как нельзя лучше. Это действительно без всяких скидок премиальное решение: великолепный дизайн, огромная диагональ, сочная картинка и качественный звук, которые полностью погрузят ваше сознание в фильм или игру. Устройство показало себя отлично во всех задачах: от просмотра обычных телеканалов, пойманных на домашнюю антенну, до потокового 4K HDR-видео. С ним не придется «шаманить» - все работает уже «из коробки». Более того, в сравнении с прямыми конкурентами, цена на Hisense H75U9A значительно ниже. Но если вы согласны на диагональ на 10 дюймов меньше, то можем порекомендовать и его «младшего брата» H65U9A с вдвое меньшей ценой.
Плюсы:
Стоит обратить внимание:
- в небольшой квартире будет смотреться слишком громоздко;
- цена 300 000 рублей – высокая в абсолютном значении и приемлемая в относительном.