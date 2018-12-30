Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональю

В мире мультимедийных устройств, созданных для потребления контента, последние годы царит настоящая мода на гигантизм. Уже не вызывают удивления смартфоны с диагональю 6,5 дюймов, планшеты с 13-дюймовым экраном и 40-дюймовые мониторы. Не обошла эта тенденция и телевизоры: 55-65 дюймами сейчас уже никого не удивишь.

Но сегодня у нас на тесте оказался действительно «здоровяк»: премиальный телевизор Hisense H75U9A c диагональю целых 75 дюймов! С таким можно вовсе забыть о походах в кино, и получать максимальные впечатления от просмотра фильмов и видеоигр, развалившись на собственном диване. Правда, сразу стоит быть готовым к тому, что покупка нанесет серьезный удар по кошельку: в официальном магазине этот красавец стоит 300 000 рублей. div id="widget-47837644">