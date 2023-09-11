Робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Honor Choice R2 Plus

Сегодня в центре внимания у нас будет робот-пылесос Honor Choice R2 Plus с внешней док-станцией самоочистки. Это одна из самых доступных моделей из представленных на российском рынке. Помимо этого он оснащен группой лазерных датчиков, используемых для построения точной навигации, двигателем с высокой мощностью всасывания, аккумулятором с длительным временем работы, поддерживающим влажный режим уборки и интеграцию с голосовыми ассистентами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона белого цвета. Есть пластиковая ручка для удобной переноски.

Комплект помимо робота-пылесоса включает базу самоочистки, боковую щетку, одноразовый мешок для сбора мусора, блок для влажной уборки, салфетку из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Honor Choice R2 Plus обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика с традиционной формой. На крышке расположена выступающая башенка с блоком лидара, с ней максимальная высота составляет 10 см.

Рядом с ней пара сенсорных кнопок с подсветкой. С помощью них можно вернуть его на базу и запустить уборку.

На лицевой стороне подпружиненный бампер с тремя окошками, в которых находятся ИК датчики, отвечающие за определение расстояния до препятствий и местоположения док-станции. Нанесена прорезиненная накладка, смягчающая возможные столкновения со стенами и мебелью.

Сбоку механический тумблер питания и выпускные вентиляционные решетки. И съемный гибридный контейнер, устанавливаемый на тыльной части.

На его внешней стороне можно обратить внимание на два металлических контакта, через них будет проходить зарядка во время парковки. В центре окошко для самоочистки.

Контейнер здесь состоит из двух элементов: это емкость для жидкости объемом 0.3 мл с электрической помпой, регулирующей степень смачивания салфетки, а также контейнер для сбора сухих загрязнений.

В системе фильтрации применен HEPA-фильтр, отсекающий мельчайшие частицы. Для продления срока службы есть сетка, которую можно будет промывать. Обслуживание и разбор проходят интуитивно, а для того, чтобы было проще разобраться, есть наклейка с отображением этапов установки.

При проведении влажной уборки к контейнеру необходимо присоединить рамку для салфетки из микрофибры.

За перемещение Honor Choice R2 Plus по полу отвечают два колеса с «зубастым» протектором на подпружиненной подвеске и поворотный ролик.

На рамке, закрывающей сопло и вращающийся валик, есть металлическая скоба, предотвращающая наматывание волос и ниток.

Важной частью этой модели является док-станция самоочистки. Выполнена она в виде колонны белого цвета с крышкой на верхней грани.

Внутри отсек со съемным мешком для сбора сухих загрязнений, которые будут поступать в него через раструб в основании при возврате пылесоса на базу.

Мешки для сбора одноразовые, на момент публикации теста находятся в свободном доступе в магазинах. Без установки мешка процесс самоочистки блокируется.

Софт

Робот-пылесос оснащен модулем беспроводной связи, используемым для дистанционного управления с помощью приложения на смартфоне и интеграции в систему умного дома. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

В главном окне отображается виртуальная карта помещения, которую Honor Choice R2 Plus создает автоматически при движении по помещениям. Выводятся данные по времени последней уборки, площадь уборки и заряд аккумулятора.

Помещения можно зонировать, редактировать, выставлять зоны, в которых не будет проводиться уборка. Комнаты можно объединять.

В каждой из комнат можно задать свой график уборки.

В настройках выставляется режим «не беспокоить», можно просмотреть ресурс расходников, задать громкость вывода уведомлений.

Тесты

Есть ручной пульт для выбора направления при движении по комнате и кнопка возврата на док-станцию.Эта модель поддерживает интеграцию с системами умного дома с голосовыми ассистентами, включая Яндекс.

Honor Choice R2 Plus оснащен двигателем с мощностью 50 Вт (2700 Па). Поддерживает несколько режимов работы. Подходит эта модель для полов с разными типами покрытия, при этом без затруднений заезжает на ковры с низким ворсом и съезжает. Есть возможность выбора режима мощности в зависимости от степени загрязнения и типа покрытия. Большую часть времени достаточно стандартного режима, с ним Honor Choice R2 Plus собирает все сухие загрязнения при проведении уборки.

За счет продвинутой системы навигации с виртуальным построением карты помещения, а также системы редактирования с помощью приложения, можно все детально настроить и выставить оптимальное расписание, автоматизировав задачу поддержания чистоты пола.

Емкости контейнера для сбора сухих загрязнений было с запасом для сбора при эксплуатации в трехкомнатной квартире. Само же наличие док-станции с системой самоочистки позволяет не тратить время и не задумываться о самостоятельной очистки после завершения. Как показала практика тестов, мешок не был полностью заполнен спустя месяц ежедневного проведения уборки.

Но время от времени очищать сам контейнер будет нужно. Промыть, почистить фильтр грубой очистки. Просушить и установить обратно.

Для влажной уборки заливается жидкость в резервуар и устанавливается рамка с салфеткой из микрофибры. Здесь она совмещается с сухой уборкой, так пылесос при движении будет собирать сухие загрязнения и протирать пол равномерно смачиваемой салфеткой.

Итоги

Honor Choice R2 Plus – робот-пылесос с системой автоматической очистки. Точная система навигации с построением виртуальной карты помещения, несколько режимов работы, приложение на русском языке, интеграция с голосовыми ассистентами, привлекательное внешнее исполнение, влажная уборка. К минусам отнесем отсутствие в комплекте расходников.