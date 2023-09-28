Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9

В течение двух недель мы проводили активную эксплуатацию 11.5-дюймового планшета Honor Pad X9 и сегодня предлагаем рассмотреть его детально. Новинка представлена в конце августа текущего года, оснащена IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, платформой Snapdragon685, 4 и 128 Гбайт памяти.

Комплектация

Стартовый комплект устройства включает адаптер питания мощностью 10 Вт, USB-C кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

В российских магазинах он представлен в серой окраске корпуса. Цвет достаточно хорошо смотрится с заделом на премиальность.

Крышка у него выполнена из металла. Жесткая, не продавливается под нажимом пальцев. Поверхность шероховатая, не подвержена загрязнению следами пальцев. Толщина его 7 мм.

В углу находится блок основной камеры, он выступает за пределы корпуса. Из-за этого усложняется эксплуатация планшета без установки чехла, при размещении на ровной поверхности на этом выступе он будет раскачиваться.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Рамки у Honor Pad X9 узкие, ширина их составляет 8 мм. На одной из рамок фронтальная камера, а также датчик освещенности.

На боковой грани разъем USB-C, по краям от него решетка динамика. Звучание с эффектом объема и достаточным запасом по громкости.

Экран

Дактилоскопического сенсора нет, но поддерживает разблокировку сканированием лица. Набор элементов управления включает кнопку включения и регулятор громкости.Для вывода изображения используется 11.5-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей. Это IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц. В настройках можно выбрать постоянную фиксацию на повышенной частоте, снизить до 60 Гц или использовать динамическую.

Помимо этого выставляется цветовой баланс. Подсветка у экрана равномерная, без видимых засветов по периметру. Согласно замерам в пике, у нее яркость достигала 445 кд/м2.

Платформа

Работает Honor Pad X9 на базе платформы Snapdragon 685. Это платформа создавалась под массовый сегмент и здесь она дает ожидаемые результаты по производительности, позволяя запускать приложения, смотреть ролики в высоком разрешении, но снижая настройки графики в играх.

Аккумулятор

На борту у планшета 4 Гбайт памяти типа LPDDR4X и UFS 2.2 накопитель объемом 128 Гбайт. Поддержки расширения с помощью карты памяти нет.Как нет и LTE-модуля, подключаться к сети можно будет при помощи двухдиапазонного Wi-Fi. Bluetooth 5.1 с кодеком aptX HD.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 7250 мАч. С выставленным на фиксируемую 120 Гц частоту обновления экрана и высокую яркость давал около 8 часов работы. Поддерживает зарядку 22.5 Вт, хотя в комплекте идет только 10 Вт. Комплектная потребует около 4 часов на полную зарядку.

Камера

Камера традиционно не сильная сторона планшетов, здесь не исключение. Это 5 Мп модуль с поддержкой определения сцены и HDR. Основное ее предназначение это видеосвязь в мессенджерах.

Софт

Предустановлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1. Полный доступ к установке приложений через Play Market. Из интересного есть пространство для детей, разделение экрана для разных приложений, передача файлов между экосистемой Honor.

Итоги

Набор модулей связи, размер экрана, уровень быстродействия делает Honor Pad X9 хорошим вариантом в качестве домашнего развлекательного планшета, под просмотр видеороликов, чтение сайтов, вывод рецептов во время готовки и видеосвязи. Не устроить в нем могут отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти. К минусам же отнесем 10 Вт комплектный зарядник, при учете поддержки быстрой зарядки.