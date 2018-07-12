Обзор Hoover BR2230 019. Пылесос с циклонической системой фильтрации

2018-07-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hoover BREEZE BR2230 019; [246]
Сегодня героем нашего обзора будет пылесос Hoover BREEZE BR2230 019 с циклонической системой фильтрации, мощностью двигателя 2200 Вт и моющимся фильтром HEPA. Сам производитель отмечает высокую производительность и легкость уборки с его помощью. Комплектные насадки позволяют использовать его для разных типов покрытий и сценариев эксплуатации.

Hoover BREEZE BR2230 019

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hoover BREEZE BR2230 019 обзор

Комплектация

Поставляется пылесос в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Hoover BREEZE BR2230 019

Комплект включает гибкий шланг, телескопическую трубку, основную насадку, насадку для паркета, мини турбо-щетку, щелевую насадку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hoover BREEZE BR2230 019

Внешний вид

Дизайн у Hoover BREEZE BR2230 019 нескучный и практичный. Корпус и аксессуары пылесоса выполнены из пластика.

Hoover BREEZE BR2230 019

Цветные изумрудные вставки и серебристые конструктивные элементы оживляют внешний вид и не снижают практичности. С внешних поверхностей легко удаляются накопившиеся загрязнения.

Hoover BREEZE BR2230 019

Корпус контейнера из прозрачного пластика, позволяя контролировать накопившиеся загрязнения. Объем – 2 литра.

Hoover BREEZE BR2230 019

Для удобного извлечения контейнера доступен механический фиксатор. Контейнер полностью разборный, что упрощет обслуживание и доступ к отдельным его элементам.

Hoover BREEZE BR2230 019

Предусмотрена и удобная механическая ручка для переноса пылесоса с места на место. Элементы управления сосредоточены с тыльной стороны.

Hoover BREEZE BR2230 019

Тут кнопка включения и кнопка сбора кабеля. Кнопки достаточной площади. Нажимаются с небольшим усилием.

Hoover BREEZE BR2230 019

Перемещается Hoover BREEZE BR2230 019 с помощью пары основных колес с широким радиусом и дополнительного шарнирного блока, упрощающего повороты пылесоса в стороны.

Hoover BREEZE BR2230 019

Гибкий шланг – пластиковая спирально-гофрированная труба серебристого цвета. Телескопическая труба сделана из стали со стойким серебристым покрытием.

Hoover BREEZE BR2230 019

Телескопическая труба с механизмом фиксации выбранной длины. Труба к насадке и шлангу присоединяется плотно.

Hoover BREEZE BR2230 019

Ручка из серого пластика. Дополнительных элементов управления на ней нет, включение и выключение проводится с корпуса самого пылесоса.

Hoover BREEZE BR2230 019

Под удобное хранение шланга с установленной щеткой с тыльной стороны доступен паз. Свободные щетки можно будет установить на фиксатор, размещенный на телескопической трубке.

Тесты

Всасываемый через насадки воздух попадает в цилиндрическую камеру с циклонным сепаратором. Закручивается втягивается вверх, все загрязнения остаются в контейнере. Далее проходит через несколько фильтров и выходит из нижней камеры, в HEPA фильтрах задерживается вся мелкая пыль.

Hoover BREEZE BR2230 019

Обслуживание пылесоса заключается в вытряхивании мусора из чаши пылесборника, не допуская его переполнения. При необходимости его можно будет промыть и просушить. Это же касается и всех фильтрующих элементов. Периодически стоит промывать выходной фильтр.

Hoover BREEZE BR2230 019

Основная щетка с выдвигающиеся щетиной. В зависимости от типа напольного покрытия можно будет менять её высоту. Есть пара пластиковых колес для уменьшения сопротивления при перемещении по полу.

Hoover BREEZE BR2230 019

Следующая насадка у Hoover BR2230 019 – простая по конструкции щетка для уборки твердых поверхностей. Снизу она имеет плотный ряд из конского ворса. Колесики по бокам с мягкой обивкой из фетра, исключая риск появления царапин на покрытии.

Hoover BREEZE BR2230 019

К пылесосу также прилагается щелевая насадка с откидным блоком. Жесткая щетина пригодится для уборки крупных загрязнений в труднодоступных местах.

Hoover BREEZE BR2230 019

Hoover BREEZE BR2230 019

Турбощетка с вращающейся втулкой, внутри несколько рядов щетины средней жесткостью. Во вращение она приводится от всасываемого воздуха.

Hoover BREEZE BR2230 019

Пылесос удобен в эксплуатации. Габариты и вес не создают трудностей во время уборки и перемещения пылесоса по комнате. В рамках одной комнате его достаточно тянуть за собой за шланг, так он преодолевает и небольшие пороги. Ручка удобная.

Hoover BREEZE BR2230 019

Чаще всего использовалась основная щетка. Она показала высокую эффективность на ковровых и гладких покрытиях. К полу прижимается плотно. Шум во время уборки умеренный.

Hoover BREEZE BR2230 019

Предполагаем, что со временем внутренняя часть контейнера будет терять свою прозрачность из-за абразивного действия пылевых частиц.

Итоги по Hoover BR2230 019

Золото. Выбор редакции MegaObzorHoover BR2230 019 станет отличным выбором при поиске безмешкового пылесоса для уборки квартиры, частного дома или небольшого офиса. К его сильным сторонам отнесем высокую мощность, циклонный принцип сбора пыли, ровный и нераздражающий шум во время уборки, нескучный и практичный дизайн, набор насадок в комплекте, выпускной фильтр HEPA, удобное удаление накопившейся грязи, моющиеся фильтры. Не устроить может отсутствие управление на ручке.
Hoover BR2230 019 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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