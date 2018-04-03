Обзор Hoover HYP1600 019. Пылесос с аква-фильтром

Представляет вашему вниманию обзор безмешкового пылесоса Hoover HYP1600 019, относящегося к серии HYDROPOWER. Особенностью её является использование моноциклонной технологии с эксклюзивной системой водяного фильтрации. Сам производитель его позиционирует как идеальный вариант для семей с детьми, людей, страдающих аллергией, а также владельцев домашних питомцев.

Hoover HYP1600 019 обзор

К моменту публикации пылесос уже доступен в сетях российских магазинов, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Также с недавних пор продукцию этого производителя можно приобрести с официального сайта, оформив доставку по всей России.

Комплектация

Поставляется Hoover HYP1600 019 в эффектно оформленной коробке из плотного картона с изображением конструкции, ключевых элементов и данных по техническим характеристикам. Есть боковые прорезные ручки для удобной транспортировки.

Внешний вид

Комплект включает гибкий шланг с рукояткой, телескопическую трубу, универсальную щетку для пола, щетку для паркета, щелевую насадку, щетку для пыли, насадку для мягкой мебели, инструкцию и гарантийный талон.Дизайн у Hoover HYP1600 019 нескучный и практичный. Сочетание белого, синего и серого цвета смотрятся современно.

В конструкции преобладает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием, не подверженным загрязнениям в ходе активной эксплуатации.

Нижняя часть пылесоса из темного пластика, он хорошо скрывает возможные повреждения и загрязнения.

Покрышки пары роликов и основных колес изготовлены из резины. Передняя группа роликов поворачивается вокруг оси.

Контейнер из полупрозрачного пластика, позволяя контролировать уровень набираемой воды. С фронтальной стороны предусмотрена ручка для переноски.

Фиксируется контейнер при помощи пары зацепов и механического фиксатора с кнопкой. У крышки также есть ручка.

С тыльной стороны выведены кнопка включения и сбора кабеля. По центру регулятор мощности. Управление логичное и интуитивно понятное.

Переносить пылесос Hoover HYP1600 019 можно с помощью откидной ручки на спинке. Вес основного блока порядка 5.8 килограмм.

Гибкий шланг представляет собой спирально гофрированную трубу серебристого цвета. К ней подключается телескопическая труба с фиксаторами выбранного положении. Предусмотрен удобный хват со компактной шторкой.

Несмотря на большие основные колеса, дорожный просвет только около одного сантиметра. На тыльной стенке съемный блок с двумя фильтрами.

Тесты

Присутствует паз для фиксации гибкого шланга с установленной щеткой. Есть дополнительный блок на трубе для хранения щеток во время уборки.Основная насадка имеет выдвигающуюся щетину в первом ряду и резиновый бортик во втором. Эту щетку эффективно применять как на гладких полах, так и на ковровых покрытиях. Эта насадка позволяет работать без потери мощности всасывания.

Отдельная насадка для уборки твердых поверхностей. Снизу у нее два ряда натурального ворса для захвата крупного мусора.

Плюс три насадки под выполнение специфических задач: щелевая, для пыли и для мягкой мебели. Напомним, что во время уборки эти насадки можно держать под рукой, зафиксировав на телескопической трубе.

В эксплуатации Hoover HYP1600 019 нам понравился. Относительно компактные габариты, хорошая проходимость. Переносить его удобно, по комнате можно просто тянуть за собой за шланг. Ручка шланга удобная. Маневренность достаточно хорошая. Кабель питания с запасом по длине, позволяя перемещаться по помещению, не переключаясь между розетками.

За время тестов мы эксплуатировали его как в повседневной уборке квартиры, так и в качестве помощника в студии. Он отлично справляется как с мелкодисперсными, так и с крупногабаритными загрязнениями. При уборке строительной пылью, установленная группа фильтров обеспечивает отсутствие взвешенной пыли позади пылесоса. Шум умеренный, не раздражающий и ровный. Максимальная мощность – 1600 Вт.

Основной контейнер с объемом 3.5 литра. С внешней стороны есть риски с минимальным и максимальным уровнем заливки воды. Здесь используется аква-фильтрация с моноциклоном.

Очистка после уборки простая. После съема крышки, извлекаем контейнер. Далее остается смыть воду с накопившейся в ходе уборки грязью и промыть его под струей воды. В дальнейшем по прошествии серии сеансов уборки, также можно будет снять блоки дополнительных воздушных фильтров и также промыть под водой.

Итоги по Hoover HYP1600 019

Hoover HYP1600 019 станет отличным выбором при поиске пылесоса с аква-фильтрацией. При своей невысокой стоимости, он продемонстрировал отличное качество исполнения, практичный и нескучный дизайн, набор эффективных насадок, моющиеся фильтры, удобный основной контейнер для мусора, ровный и невысокий уровень шума, отсутствие дополнительных расходов в ходе длительной эксплуатации. Не устроить может отсутствие кнопок управления на рукоятке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".