Обзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки окон

До чего дошел прогресс: сейчас даже стекла и зеркала не нужно мыть вручную. Существует целый класс техники для мытья окон. Можем предположить, что достаточно большая часть читающих данный обзор Hoover Jive Window ранее не слышали про бытовые пылесосы для окон. Собственно, и мы сами предполагали, что такие пылесосы доступны только профессионалам. Предлагаем заполнить этот пробел, рассмотрев детально возможности домашнего пылесоса для окон, ориентированного на массового пользователя.

Hoover Jive Window обзор

К моменту публикации его продажи стартовали, рeкомендованная розничная стоимость – 3390 рублей.

Комплектация

Поставляется Hoover Jive Window в компактной коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Внутри комплектующие и сам пылесос зафиксированы в дополнительную подложку, исключающую риск повреждения во время транспортировки.

Покупатель вместе с основным блоком получает две насадки, блок питания для зарядки, пульверизатор, насадку с микрофиброй, концентрат моющего средства, руководство и гарантийный талон.

Внешний вид

Hoover Jive Window состоит из трех основных частей: корпуса с электродвигателем и соплом, резервуара для сбора жидкости и насадки с резиновым водосгоном. Собирается система быстро и интуитивно.

Здесь полностью отсутствует провода, как следствие эксплуатировать можно как дома без привязки к розетке, так и вне его, например, для мойки стекол автомобиля.

Объем резервуара для сборки жидкости составляет 100 мл. На первый взгляд небольшой, но, исходя изопыта эксплуатации, его с запасом хватает для чистки всех стекол и зеркал в 2-3-комнатной квартире.

Для удаления накопившейся жидкости на внутренней стороне расположена резиновая заглушка. Достаточно просто будет наклонить его и слить жидкость в раковину.

В комплекте две рабочие насадки, отличие между которыми заключается в ширине: 28 и 17 см. Т.е. у пользователя есть возможность выбора в зависимости от площади убираемой поверхности.

На корпусе основного блока Hoover Jive Window выведен механический включатель, светодиодный индикатор и логотип производителя.

Обе съемные части оснащены механическим фиксатором, обеспечивающим надежное и плотное сцепление, а также простоту последующего обслуживания.

С внутренней стороны в основании скрывается гнездо питания. Есть ушко с возможностью повесить пылесос на время хранения.

Тесты

Вес пылесоса в сборе не превышает одного килограмма. Эргономика удачная, сеансы уборки не вызывают усталости в руках.К важной составляющей Hoover Jive Window можно отнести комплектный пульверизатор с насадкой под тряпку из микрофибры. Перед уборкой необходимо будет размешать в нем средство для мойки окон и воду. Со своей стороны рекомендуем использовать дистиллированную воду или осмос. Использовать фирменную линейку бытовой химии не обязательно, подойдет любая жидкость, не содержащая активных пенообразующих компонентов и спирта.

Hoover Jive Window справляется с мойкой окон, зеркал, стеклянныхдушевых кабин, настенной плитки и окон в автомобиле. Обе насадки идут со сменными резиновыми водосгонами, которые после уборки можно снять и промыть под проточной водой.

Пользоваться этим пылесосом очень просто. Для начала распыляем с помощью пульверизатора средство по поверхности. Далее при наличии заметных загрязнений можно пройтсь по поверхности насадкой из микрофибры или сразу включить пылесос.

Горизонтальными и вертикальными движениями без нажима собираем жидкость и грязь, процесс очистки поверхности схож с использованием обычного резинового сгона для воды, но при этом жидкость не стекает со стекла во время движений, а засасывается в резервуар.

Стекло сразу становится сухим и чистым. То же самое происходит при очистке зеркальных поверхностей. За время тестов мы эксплуатировали эту модель в нескольких квартирах. Хозяева отмечали удобство уборки и чистоту, которую сложно получить при ручной уборке. К самому главному плюсу можно отнести простоту использования, даже если вы впервые самостоятельно моете окна.

Одного заряда аккумулятора хватает примерно на 20-25 минут активной эксплуатации. Для восстановления зарядки в комплекте предусмотрен блок питания с достаточной длиной кабеля. Шум во время уборки умеренный. Корпус при уборке не вибрирует и не нагревается. В руках держать удобно.

Итоги по Hoover Jive Window

Hoover Jive Window существенно облегчает рутинный и малоприятный процесс мытья окон и зеркал. Этот пылесос заметно сокращает время на уборку и не требует опыта для удаления загрязнений со стеклянных поверхностей. Легкий вес, невысокая стоимость, хорошая комплектация, простота эксплуатации, длительное время автономной работы, эргономичный дизайн корпуса позволяет рекомендовать его в качестве помощника для каждой семьи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".