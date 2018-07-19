Обзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки окон

2018-07-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hoover JWC60B6-011; [221]
До чего дошел прогресс: сейчас даже стекла и зеркала не нужно мыть вручную. Существует целый класс техники для мытья окон. Можем предположить, что достаточно большая часть читающих данный обзор Hoover Jive Window ранее не слышали про бытовые пылесосы для окон. Собственно, и мы сами предполагали, что такие пылесосы доступны только профессионалам. Предлагаем заполнить этот пробел, рассмотрев детально возможности домашнего пылесоса для окон, ориентированного на массового пользователя.

Hoover Jive Window

К моменту публикации его продажи стартовали, рeкомендованная розничная стоимость – 3390 рублей.

Hoover Jive Window обзор

Комплектация

Поставляется Hoover Jive Window в компактной коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Внутри комплектующие и сам пылесос зафиксированы в дополнительную подложку, исключающую риск повреждения во время транспортировки.

Hoover Jive Window

Покупатель вместе с основным блоком получает две насадки, блок питания для зарядки, пульверизатор, насадку с микрофиброй, концентрат моющего средства, руководство и гарантийный талон.

Hoover Jive Window

Внешний вид

Hoover Jive Window состоит из трех основных частей: корпуса с электродвигателем и соплом, резервуара для сбора жидкости и насадки с резиновым водосгоном. Собирается система быстро и интуитивно.

Hoover Jive Window

Здесь полностью отсутствует провода, как следствие эксплуатировать можно как дома без привязки к розетке, так и вне его, например, для мойки стекол автомобиля.

Hoover Jive Window

Объем резервуара для сборки жидкости составляет 100 мл. На первый взгляд небольшой, но, исходя изопыта эксплуатации, его с запасом хватает для чистки всех стекол и зеркал в 2-3-комнатной квартире.

Hoover Jive Window

Для удаления накопившейся жидкости на внутренней стороне расположена резиновая заглушка. Достаточно просто будет наклонить его и слить жидкость в раковину.

Hoover Jive Window

В комплекте две рабочие насадки, отличие между которыми заключается в ширине: 28 и 17 см. Т.е. у пользователя есть возможность выбора в зависимости от площади убираемой поверхности.

Hoover Jive Window

На корпусе основного блока Hoover Jive Window выведен механический включатель, светодиодный индикатор и логотип производителя.

Hoover Jive Window

Обе съемные части оснащены механическим фиксатором, обеспечивающим надежное и плотное сцепление, а также простоту последующего обслуживания.

Hoover Jive Window

С внутренней стороны в основании скрывается гнездо питания. Есть ушко с возможностью повесить пылесос на время хранения.

Hoover Jive Window

Вес пылесоса в сборе не превышает одного килограмма. Эргономика удачная, сеансы уборки не вызывают усталости в руках.

Тесты

К важной составляющей Hoover Jive Window можно отнести комплектный пульверизатор с насадкой под тряпку из микрофибры. Перед уборкой необходимо будет размешать в нем средство для мойки окон и воду. Со своей стороны рекомендуем использовать дистиллированную воду или осмос. Использовать фирменную линейку бытовой химии не обязательно, подойдет любая жидкость, не содержащая активных пенообразующих компонентов и спирта.

Hoover Jive Window

Hoover Jive Window справляется с мойкой окон, зеркал, стеклянныхдушевых кабин, настенной плитки и окон в автомобиле. Обе насадки идут со сменными резиновыми водосгонами, которые после уборки можно снять и промыть под проточной водой.

Hoover Jive Window

Пользоваться этим пылесосом очень просто. Для начала распыляем с помощью пульверизатора средство по поверхности. Далее при наличии заметных загрязнений можно пройтсь по поверхности насадкой из микрофибры или сразу включить пылесос.

Hoover Jive Window

Горизонтальными и вертикальными движениями без нажима собираем жидкость и грязь, процесс очистки поверхности схож с использованием обычного резинового сгона для воды, но при этом жидкость не стекает со стекла во время движений, а засасывается в резервуар.

Hoover Jive Window

Стекло сразу становится сухим и чистым. То же самое происходит при очистке зеркальных поверхностей. За время тестов мы эксплуатировали эту модель в нескольких квартирах. Хозяева отмечали удобство уборки и чистоту, которую сложно получить при ручной уборке. К самому главному плюсу можно отнести простоту использования, даже если вы впервые самостоятельно моете окна.

Hoover Jive Window

Одного заряда аккумулятора хватает примерно на 20-25 минут активной эксплуатации. Для восстановления зарядки в комплекте предусмотрен блок питания с достаточной длиной кабеля. Шум во время уборки умеренный. Корпус при уборке не вибрирует и не нагревается. В руках держать удобно.

Hoover Jive Window

Итоги по Hoover Jive Window

Золото. Выбор редакции MegaObzorHoover Jive Window существенно облегчает рутинный и малоприятный процесс мытья окон и зеркал. Этот пылесос заметно сокращает время на уборку и не требует опыта для удаления загрязнений со стеклянных поверхностей. Легкий вес, невысокая стоимость, хорошая комплектация, простота эксплуатации, длительное время автономной работы, эргономичный дизайн корпуса позволяет рекомендовать его в качестве помощника для каждой семьи.
Hoover Jive Window получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Представлена игровая клавиатура Sharkoon...
Представлена игровая клавиатура SharkoonКомпания Sharkoon представила игровую клавиатуру Skiller SGK4 с RGB-подсветкой. Клавиши рассчитаны как ми...
Обзор AeroCool Aero Shield C1000. Игрово...
Обзор AeroCool Aero Shield C1000. ИгровоКорпуса, блоки питания и системы охлаждения Aerocool хорошо зарекомендовали себя среди российских пользов...
Сломался Асик - ремонтировать или избав...
Сломался Асик - ремонтировать или избавСегодня многие из тех кто хотел бы заняться майнингом десять раз подумают прежде чем входить на рынок ...
Представлена премиальная стиральная маши...
Представлена премиальная стиральная маши Whirlpool расширяет линейку премиальной бытовой техники W Collection и представляет новую стиральную маш...
AOC Q3279VWFD8 выглядит шикарно...
AOC Q3279VWFD8 выглядит шикарноОфициально представлен монитор AOC Q3279VWFD8, который идеально подходит и для игр, и для просмотра фильм...
Corsair Carbide SPEC-06 RGB выглядит стр...
Corsair Carbide SPEC-06 RGB выглядит стрВ последнее время компания Corsair выпустила тьму новых корпусов, которые выглядят привлекательно и может...
MacBook Pro нового поколения - провал...
MacBook Pro нового поколения - провалСпоры о необходимости покупать новую технику Apple не утихают вот уже много лет — после выхода очередного...
Gorilla Glass 6 выдержит падения...
Gorilla Glass 6 выдержит паденияПоявилась информация о новом поколении стекла Gorilla Glass 6. Когда-то давно, когда флагманы только-толь...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки оконОбзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки окон
Обзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаиОбзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаи
Обзор Transcend PCIe SSD 110S (TS256GMTE110S). Высокопроизводительный М.2 NVMe 1.3Обзор Transcend PCIe SSD 110S (TS256GMTE110S). Высокопроизводительный М.2 NVMe 1.3
Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублейОбзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей
Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСовременное компьютерное железо удивляет не только своими характеристиками и возможностями, но и привлека...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтами...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтамиПодавляющее большинство современных казуальных игр не могут похвастаться сложным игровым процессом. Собст...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек18 июля 2018 года, случился официальный анонс новинки Huawei Nova 3i, которая представляет из себя красив...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт ...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизниМобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннерВ последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проекто...
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor