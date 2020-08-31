Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном

Не так давно мы писали об анонсе новой серии контейнерных пылесосов с моноциклоном фильтров Hoover Lander, включающая на текущий момент две версии, отличающихся мощностью: 1200 и 2000 Вт. У нас была возможность изучить младший вариант LA1200 019 с дополнительной щелевой насадкой.

Hoover LA1200 019

Рекомендованная стоимость составляет 4 890 рублей.

Комплектация

Упакован пылесос в коробку, оформленную в фирменных цветах Hoover. Внутри комплектующие зафиксированы и защищены от тряски при транспортировке. Комплект включает основную насадку, гофрированный шланг, щелевую насадку и подробную инструкцию.

Hoover LA1200 019

Внешний вид

Это напольный пылесос традиционной конструкции. Малогабаритный. Хранить можно будет как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Hoover LA1200 019

Переднюю часть корпуса занимает контейнер для сбора пыли объемом 1.2 литра. Выполнена эта часть из полупрозрачного пластика с риской по максимальному уровню наполнения.

Hoover LA1200 019

Извлекается нажатием на механическую кнопку на ручке. Она широкая, хват удобный.

Hoover LA1200 019

На основании откидная крышка для очистки содержимого. Также есть еще одна кнопка, отвечающая за доступ к блоку с фильтрами и съемным моноциклоном. В разобранном состоянии контейнер можно будет полностью промыть под водой.

Hoover LA1200 019

На корпусе также есть еще одна дополнительная ручка, которая является продолжением той, что идет на съемном контейнере. В собранном состоянии это цельная конструкция.

Hoover LA1200 019

По краям от ручек у Hoover Lander две кнопки в форме ножной педали. Одна отвечает за сматывание шнура, вторая за включение.

Hoover LA1200 019

Регулировки мощности в этом пылесосе не предусмотрено. Ослабить силу всасывания можно будет с помощью клапана на ручке.

Hoover LA1200 019

За перемещение по полу отвечают два больших колеса справа и слева и вращающегося поворотного ролика.

Hoover LA1200 019

На тыльной стороне съемная решетка, скрывающая выпускной фильтр. Здесь же паз для фиксации насадки. Есть пенал для хранения щелевой насадки.

Hoover LA1200 019

Длина кабеля питания обеспечивает радиус работы в 7.5 метров.

Насадки и шланг

Гофрированная труба обычной конструкции. Пластиковая ручка с воздушным клапаном. Крепление багинетного типа. В комплекте идет металлическая удлинительная труба с телескопической конструкцией.

Hoover LA1200 019

Основная насадка достаточно простой конструкции. Выдвижной блок с ворсом. В зависимости от типа покрытия можно будет убирать блок с ворсом. Перемещается с помощью пары пластиковых роликов.

Hoover LA1200 019

Hoover LA1200 019

Также есть щелевая насадка с блоком щетки для пыли.

Hoover LA1200 019

Тесты

В Hoover Lander используется технология с моноциклоном. Воздушный поток после всасывания в насадку по гофрированному шлангу попадает в контейнер. На первом этапе моноциклон отделяет крупные загрязнения за счет движения воздуха он остается на дне контейнера. Далее проходит через микрофильтр. Его можно будет мыть. Состоит мелкопористой губки и фильтра. После этого выходит через выпускной фильтр. Как итог пылесос демонстрирует высокую эффективность пылеоотеделения.

Hoover LA1200 019

В собранном состоянии вес без аксессуаров его составляет 3.95 кг. По полу перемещается без сопротивления. Его несложно переносить из комнаты в комнату. Радиус в 7.5 метров дает возможность не переключаться в рамках комнаты между розетками.

Hoover LA1200 019

За время тестов мы использовали его для уборки полового покрытия из плитки и небольшого по площади ковра. Мощность всасывания достаточна для того, чтобы не проходит один участок более одного раза. Шум во время работы умеренный.

Hoover LA1200 019

Из-за ограниченного количества насадок. Убирать мягкую мебель будет затруднительно. Частично решает вопрос щелевая насадка со щеточкой для уборки пыли 2-в-1.

Hoover LA1200 019

По удобству обслуживания нареканий не возникло. Удаление набранной грязи проходит без контакта ее с руками. Между сеансами уборки также рекомендуем промывать блок фильтра с последующим высушиванием. В собранном состоянии можно будет хранить в шкафу, места много не требует.

Итоги по Hoover Lander

Золото. Выбор редакции MegaObzorHoover Lander можно рекомендовать для тех, кто не готов к серьезным тратам при покупке пылесоса, но при этом ставит приоритетом качественное выполнение основной задачи – уборки напольного покрытия. За время тестов продемонстрировал эффективный сбор пыли и грязи, хорошую маневренность. Используемый тут тип контейнера не требует дополнительных затрат на аксессуары при эксплуатации. Но невысокая стоимость отразилась и на ряде упрощений, коснулись количества насадок и отсутствия регулировки мощности.
Hoover Lander получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hoover LA1200 019
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