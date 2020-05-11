Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос

Существует большое количество модификаций пылесосов- от простых до роботизированных. Изучаемый сегодня Hoover TCP 2010 019 CAPTURE относится к классическим моделям с многоразовым тканевым мешком. Обзор будет особенно интересен тем, кто ограничен в бюджете на покупку пылесоса, но кому при этом важны эффективность уборки и удобство эксплуатации.

Комплектация

Забегая вперед, скажем, что в этой линейке также есть модель TCP2120 019, отличием которой является мотор большей мощности.Пылесос можно приобрести как в фирменном магазине Hoover, так и в российской рознице. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает насадку для ковров и пола, насадку для паркета, насадку 2 в 1, гибкий шланг и телескопическую трубу. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Классическое исполнение. Выполнен в корпусе из матового пластика, на котором не остаются отпечатки от пальцев.

Эффектное сочетание ярко-красного и черного. Габариты компактные. Вес 4.4 килограмма.

Для переноски Hoover TCP 2010 019 CAPTURE используется ручка. Расположена на спинке. Еще одна на лицевой части, с помощью нее можно переводить пылесос в горизонтальное положение.

Выведен регулятор мощностимотора. По краям от него клавиши для сматывания кабеля и включения. Расположены элементы управления логично и удобно.

Для контроля необходимости очистки тканевого мешка выведен отдельный индикатор.

На тыльной стороне находится паз для фиксации насадки со шлангом. Предусмотрен отдельный пенал для хранения щелевой насадки.

Два больших пластиковых колеса. Поворотный ролик спереди. Дно из износоустойчивого пластика.

Стальная телескопическая труба. Никаких специальных крепежных элементов на ней не предусмотрено. Фиксация осуществляется плотным соединением на конус.

Серебристая гофрированная труба с ручкой на конце. Есть клапан для снижения мощности всасывания. Поддерживается поворот шланга на 360 градусов.

Кабель подключения 5 метров позволяет свободно перемещаться по комнате во время уборки.

В Hoover TCP 2010 019 CAPTURE применяется многоступенчатая система фильтрации. На первом этапе установлен тканевый многоразовый мешок.

После него предмоторный фильтр. Он съемный. За ним выпускной фильтр.

Основная насадка универсальная. Выдвигающаяся щетина. Компактные пластиковые ножки. Подойдет для очистки ковровых и гладких покрытий.

Дополнительно в комплекте идет насадка для паркета свойлочными колесиками и двумя рядами ворса.

Тесты

Также в комплекте есть щелевая насадка 2 в 1 с поворотным блоком.. Хранить ее можно в специальной нише в корпусе пылесоса.Разобраться с управление будет не сложно. Два основных элемента: это кнопка включения и регулировка мощности всасывания. Кнопки большие, нажимаются удобно. Он достаточно легкий, перемещать по комнате не проблематично. Проходимость достаточно хорошая. Может без проблем преодолевать небольшие пороги.

Таким образом в комплект поставки входит базовый набор щеток под разные типы поверхностей. Да есть определенные ограничения в сравнении с дорогими моделями, например, отсутствие турбощетки и подсветки. Но для рядовых сценариев уборки этих трех щеток хватает для уборки. Ручка у шланга удобная.

Шум во время работы у Hoover TCP 2010 019 CAPTURE умеренный. На максимальной мощности издает равномерный нераздражающий гул. Максимальная мощность 2000 Ватт.

Объем мешка составляет 2.3 литра. Снимается с помощью ручки. Очистка проводится сдвигом зажимной планки. Контакт с пылью и накопившимися загрязнениями сведен к минимуму. Фильтры съемные, можно промывать.

Итоги по Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE – доступный по цене мешковой пылесос с классическим исполнением, демонстрирующий хорошую мощность всасывания, простоту эксплуатации и качественное исполнение. Три насадки в комплекте, удобная ручка для переноски, индикатор заполнения мешка, вращение шланга, маневренность и небольшой вес. Придраться можно к отсутствию HEPA-фильтра в системе фильтрации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".