Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос

Существует большое количество модификаций пылесосов- от простых до роботизированных. Изучаемый сегодня Hoover TCP 2010 019 CAPTURE относится к классическим моделям с многоразовым тканевым мешком. Обзор будет особенно интересен тем, кто ограничен в бюджете на покупку пылесоса, но кому при этом важны эффективность уборки и удобство эксплуатации.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Забегая вперед, скажем, что в этой линейке также есть модель TCP2120 019, отличием которой является мотор большей мощности.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE обзор

Содержание

Пылесос можно приобрести как в фирменном магазине Hoover, так и в российской рознице. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает насадку для ковров и пола, насадку для паркета, насадку 2 в 1, гибкий шланг и телескопическую трубу. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Внешний вид

Классическое исполнение. Выполнен в корпусе из матового пластика, на котором не остаются отпечатки от пальцев.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Эффектное сочетание ярко-красного и черного. Габариты компактные. Вес 4.4 килограмма.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Для переноски Hoover TCP 2010 019 CAPTURE используется ручка. Расположена на спинке. Еще одна на лицевой части, с помощью нее можно переводить пылесос в горизонтальное положение.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Выведен регулятор мощностимотора. По краям от него клавиши для сматывания кабеля и включения. Расположены элементы управления логично и удобно.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Для контроля необходимости очистки тканевого мешка выведен отдельный индикатор.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

На тыльной стороне находится паз для фиксации насадки со шлангом. Предусмотрен отдельный пенал для хранения щелевой насадки.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Два больших пластиковых колеса. Поворотный ролик спереди. Дно из износоустойчивого пластика.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Стальная телескопическая труба. Никаких специальных крепежных элементов на ней не предусмотрено. Фиксация осуществляется плотным соединением на конус.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Серебристая гофрированная труба с ручкой на конце. Есть клапан для снижения мощности всасывания. Поддерживается поворот шланга на 360 градусов.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Кабель подключения 5 метров позволяет свободно перемещаться по комнате во время уборки.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

В Hoover TCP 2010 019 CAPTURE применяется многоступенчатая система фильтрации. На первом этапе установлен тканевый многоразовый мешок.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

После него предмоторный фильтр. Он съемный. За ним выпускной фильтр.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Основная насадка универсальная. Выдвигающаяся щетина. Компактные пластиковые ножки. Подойдет для очистки ковровых и гладких покрытий.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Дополнительно в комплекте идет насадка для паркета свойлочными колесиками и двумя рядами ворса.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Также в комплекте есть щелевая насадка 2 в 1 с поворотным блоком.. Хранить ее можно в специальной нише в корпусе пылесоса.

Тесты

Разобраться с управление будет не сложно. Два основных элемента: это кнопка включения и регулировка мощности всасывания. Кнопки большие, нажимаются удобно. Он достаточно легкий, перемещать по комнате не проблематично. Проходимость достаточно хорошая. Может без проблем преодолевать небольшие пороги.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Таким образом в комплект поставки входит базовый набор щеток под разные типы поверхностей. Да есть определенные ограничения в сравнении с дорогими моделями, например, отсутствие турбощетки и подсветки. Но для рядовых сценариев уборки этих трех щеток хватает для уборки. Ручка у шланга удобная.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Шум во время работы у Hoover TCP 2010 019 CAPTURE умеренный. На максимальной мощности издает равномерный нераздражающий гул. Максимальная мощность 2000 Ватт.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Объем мешка составляет 2.3 литра. Снимается с помощью ручки. Очистка проводится сдвигом зажимной планки. Контакт с пылью и накопившимися загрязнениями сведен к минимуму. Фильтры съемные, можно промывать.

Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Итоги по Hoover TCP 2010 019 CAPTURE

Золото. Выбор редакции MegaObzorHoover TCP 2010 019 CAPTURE – доступный по цене мешковой пылесос с классическим исполнением, демонстрирующий хорошую мощность всасывания, простоту эксплуатации и качественное исполнение. Три насадки в комплекте, удобная ручка для переноски, индикатор заполнения мешка, вращение шланга, маневренность и небольшой вес. Придраться можно к отсутствию HEPA-фильтра в системе фильтрации.
Hoover TCP 2010 019 CAPTURE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hoover TCP 2010 019 CAPTURE
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