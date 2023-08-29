Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц

Компания Huawei решила выпустить обновленную версию ноутбука MateBook 14s с индексом 2023. Лэптоп получил тот же дизайн, но его железо при этом сильно изменилось. Теперь процессором является Intel Core i7 13700H, экран имеет герцовку на 120 Гц, а в качестве Wi-Fi антенны выступает мощное решение HUAWEI Metaline. Об этом и не только — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI MateBook 14S поставляется в простой картонной коробке. Внутри нее вы найдете сам ноутбук, зарядное устройство HUAWEI SuperCharge мощностью 90 Вт, кабель USB Type-C, инструкцию пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI MateBook 14S 2023 остался ровно таким же, каким и был ранее. В этом нет ничего плохого, ведь он до сих пор выглядит актуально и выдержан в простом и лаконичном стиле. Корпус ноутбука выполнен целиком из алюминия, который приятно холодит руки.

MateBook 14S доступен для приобретения в двух цветах: космический серый и зеленый шалфей. Последний появился только сейчас и подобный вариант выглядит довольно необычно и свежо.

Габариты ноутбука составляют 313,8 х 229,8 х 16,7 мм и больше соответствуют модели с экраном на 13,3 дюйма, но в данном случае смогли установить экран на 14,2 дюйма, при этом сверху еще нашлось места для фронтальной камеры. Вес же ноутбука равен 1,43 кг, что не много. То, что он легко помещается в любой рюкзак и говорить не приходится.Крышка ноутбука все-таки открывается одной рукой. Да, при этом нижняя часть ноутбука немного приподнимается, но на деле это не очень критичный момент. Максимальный угол открытия крышки составляет 150 градусов.

Ход клавиш для подобного компактного ноутбука довольно типичен и составляет 1,5 мм. Тем не менее, печатать на ней комфортно и приятно. Привыкание к ней происходит быстро и уже через несколько дней практики можно легко печатать слепым методом. Кроме того, клавиатура работает бесшумно и обладает встроенной двухуровневой подсветкой.Тачпад на MateBook 14S впечатляющих размеров — 120 × 70 мм. Он покрыт стеклом, что обеспечивает отличную плавность скольжения пальца. Это идеальная альтернатива мыши, и еще он поддерживает до 10 одновременных касаний.

Кнопка включения также является сканером отпечатков пальцев, который работает быстро и точно.

Веб-камера с разрешением 720p расположена в традиционном месте над экраном. Качество записи выше среднего. Через утилиту PC Manager можно применить виртуальный фон, активировать функцию разглаживания лица и зрительный контакт. Она автоматически корректирует положение глаз так, чтобы казалось, что вы смотрите прямо на собеседника, а не на экран. Качество записи звука превосходное, к нему нет никаких вопросов.

Что касается разъемов, MateBook 14S оснащен минимально необходимым набором для всех повседневных задач. На левой стороне вы найдете аудиоразъем, HDMI и два USB Type-C, один из которых - Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/сек.

На правой стороне устройства имеется только один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, в то время как хотелось бы иметь два таких порта. Кроме того, было бы удобно также наличие слота для карт памяти SD на этой стороне ноутбука.

На задней стороне ноутбука находятся две широкие прорезиненные ножки. Применяемая система охлаждения в MateBook 14S называется HUAWEI Shark fin, и она состоит из двух вентиляторов с S-образными лопастями. Подобное решение обеспечивает тихую работу и низкую температуру.Аудиосистема ноутбука состоит из 4 динамиков: два с высокой и два с низкой частотой. Низкочастотные динамики маленькие, имеют объем 4,0 см³ и могут давать глубокий бас с амплитудой до 0,5 мм. Высокочастотные динамики могут проигрывать звуки с частотой до 15 Гц без искажений для более точного звучания. Убрав за скобки всю техническую часть хочется сказать, что качество звучания отличное и точно выше среднего, по сравнению с другими ноутбуками. С запасом громкости тоже все хорошо.

Дисплей

HUAWEI MateBook 14S оснастили качественным экраном на 14,2-дюйма с соотношением сторон 3:2. Благодаря такому необычному формату во время работы с документами и не только на дисплее помещается больше полезной информации. Разрешение экрана составляет 2.5K (2520x1680 пикселей), что соответствует плотности пикселей в 218 ppi, поэтому изображение не зернит.Матрица изготовлена по технологии IPS и имеет полное покрытие широкого цветового диапазона sRGB. Это особенно важно для тех, кто занимается обработкой изображений.

Покрытие экрана глянцевое. За счет этого цвета отображаются намного насыщеннее, чем на матовом, но при этом он заметно бликует. Очевидно, что подобный ноутбук будут 99.9% времени использовать в помещении, но все равно кому-то это будет не по вкусу.Сам экран сенсорный, и это является главной причиной, из-за которой он глянцевый. Он поддерживает работу всех жестов в Windows 11, заметно расширяющие сценарии использования.

Проекция (дублирует отображаемое изображение c экрана ноутбука на планшет);

Расширение (превращает планшет в дополнительный экран);

Взаимодействие (позволяет быстро перекидывать файлы с планшета на ноутбук).

Яркость экрана составляет 400 нит, это на 100 нит выше, чем было в прошлой модели. Такого уровня хватает, чтобы с большим комфортом пользоваться ноутбуком в помещении или на улице не под сильным солнцем. Есть автоматическая регулировка яркости, она работает точно, подстраивая цветовую температуру под освещение вокруг.Частота обновления экрана увеличилась с 90 Гц до 120 Гц. Разница весьма заметная. Теперь интерфейс и любой другой контент отображается еще более плавно.Если у вас есть планшет HUAWEI, то его можно подключить к MateBook 14S через фирменную утилиту PC Manager. Всего есть три режима работы:

Производительность и компоненты

HUAWEI MateBook 14S 2023 работает на 14-ядерном процессоре Intel Core i7 13700H 13-го поколения. Этот мощный процессор имеет 6 производительных ядер, способных разгоняться до 5 ГГц, и 8 энергоэффективных ядер до 4.4 ГГц. Максимальное энергопотребление (TDP) составляет 45 Вт. Процессор довольно серьезный, и подобные обычно устанавливают в дорогие игровые ноутбуки. По сравнению с MateBook 14S прошлого поколения запас производительности вырос на 20%. Даже под нагрузкой MateBook 14S 2023 продолжает работать довольно тихо. Также стоит отметить наличие производительного режима в PC Manager в разделе режим работы.

Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Гбайт и работает на частоте 4.8 ГГц. ОЗУ припаяно к плате, поэтому его нельзя увеличить.Внутренний накопитель установлен на 1 Тбайт SSD типа M.2. Скорость чтения и записи на SSD также впечатляющая.

Ноутбук не имеет дискретной видеокарты, но встроенная графика Iris Xe Graphics позволяет запускать некоторые актуальные игры хоть и, чаще всего, на низком уровне графики, но с приличным fps. Все игры были запущены с активированным режимом «Производительность» в PC Manager.

Время работы

Fortnite: Full HD, низкие настройки, ~60 fps.GTA V: Full HD, низкие настройки, ~30 fps;Из беспроводных подключений имеются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Также ноутбук оснастили антенной Huawei Metaline, которая способна расширить прием сигнала связи вплоть до 270 метров.Батареи емкости в 60 Втч хватает на 7-8 часов работы при средней нагрузке и 60% уровне яркости. Чтобы полностью зарядить ноутбук от комплектной зарядки на 90 Вт потребуется приблизительно 2 часа 20 минут.

Итоги

HUAWEI MateBook 14S 2023 - это высококлассный ноутбук, предназначенный для бизнес-пользователей, который с справится со всеми их потребностями. В сравнении с предыдущей моделью, этот ноутбук стал на 20% более производительным, имеет сенсорный экран с высокой частотой обновления 120 Гц и новую антенну Huawei Metaline, которая увеличивает радиус приема сигнала Wi-Fi. Среди прочих преимуществ стоит отметить удобную клавиатуру, элегантный дизайн корпуса, высококачественный звук, бесшумную работу даже при высокой нагрузке и продолжительное время автономной работы. К минусам мы отнесли отсутствие кардридера и второго USB 3.2 Gen1 Type-A.