Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?

Компания Huawei уже не первый год находится под натиском американских санкций. При таких непростых обстоятельствах ей до сих пор удается создавать впечатляющие продукты. Одним из таких устройств является Huawei P50 Pro, получивший красочный дисплей на 120 Гц, процессор Snapdragon 888, быструю зарядку и серьезный набор из четырех камер. В данном обзоре мы проверим, что из себя представляет данный смартфон.

Комплектация

Huawei P50 Pro поставляется в белой картонной коробке. Ее содержимое нисколько не удивляет: сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 66 Вт и небольшая документация. С завода на дисплей наклеена защитная пленка.

Внешний вид

По облику смартфона можно сразу догадаться о его принадлежности к бренду Huawei. У него схожие габариты и закругленные формы с предыдущими флагманами P40 Pro и P30 Pro. И здесь возникает двоякое чувство. С одной стороны, уже хочется видеть какие-то кардинально новые решения от Huawei, а с другой — зачем дорабатывать то, что и без этого не вызывает вопросов. Иначе получится, как с новыми iPhone, чьи прямые грани спустя время причиняют боль ладоням.

Дизайн блока камер в виде двух кругов, на наш субъективный вкус, кажется не самым эстетичным. Можем лишь предположить, что это было вынужденной мерой, ведь иначе настолько крупные модули камер разместить не удалось. Этот момент все же простителен, учитывая высокое качество получаемых снимков, о которых мы еще поговорим.

Экран у Huawei P50 Pro изогнутой формы. Выглядит до сих пор свежо и футуристично. Проблем с ложными нажатиями нет.

Фронтальная камера находится сверху и не напрягает собой. Разговорный динамик встроен в небольшую щелочку над экраном.

Huawei P50 Pro доступен в двух цветах: светло-золотистый и черный.

На нижней грани расположились микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

В слот можно одновременно разместить две SIM-карты. Также в один них помещается карта памяти формата NM (Nano Memory). К сборке смартфона претензий нет, все идеально подогнано. Корпус защищён от попадания пыли и влаги по стандарту IP68.

Экран

В Huawei P50 Pro установлен экран с OLED матрицей на 6.6 дюйма. Отображаемая картинка ощущается естественной, а черный невероятно глубоким. Если ваш глаз привык к более контрастным цветам, то в настройках можно активировать насыщенный режим. Абсолютно каждому советуем включить темную тему. Благодаря ней глаза будут меньше напрягаться, а интерфейс станет выглядеть еще более интересно.

Разрешение составляет 2700×1228 пикселей, что в данном случае эквивалентно 450 ppi. Естественно, ни о какой зернистости и речи быть не может. Даже мелкий текст на открытой странице браузера отображается целостным и четким. Частота обновления изображения находится на отметке 120 Гц, а частота дискретизации касаний — 300 Гц. Каринка ощущается крайне плавной.

Если запас автономности важнее плавности изображения, то в настройках можно выставить постоянные 60 Гц или остановиться на компромиссном варианте «Динамическая частота обновления» с автоматическим переключением частоты развертки.Запаса яркости дисплея хватает, чтобы с полным комфортом пользоваться смартфоном в солнечную погоду. Проблем с ШИМ-ом даже на минимальной яркости не возникает.

Начинка

На российский рынок попала версия смартфона на восьмиядерном процессоре Snapdragon 888 4G, построенном на 5-нм техпроцессе. Из-за санкций США в нем нет отсутствует поддержка 5G сетей, что не радует. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 256 Гбайт. Видеоускорителем является Adreno 660.

Запас производительности приличный. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile и World of Tanks Blitz идут на максимальном уровне графики, при этому корпус сильно не нагревается. Сложнее дела обстоят лишь с Genshin Impact. Уровень fps становится играбельным только на средних настройках. Также спустя полчаса игры в Genshin корпус начинает заметно греться.

Смартфон работает на EMUI 12, которая основана на Android 11. По сравнению с прошлой оболочкой, интерфейс был местами переработан. В первую очередь, в глаза бросается новая шторка. Теперь она двусоставная. Если сделать свайп вниз по левой стороне экрана, то откроется раздел уведомлений. По правой же доступна панель управления.

Google-сервисов до сих пор нет. Выход тот же, что и раньше — скачать приложение Gspace. Бесконтактная оплата работает через приложение Кошелек, Mir Pay или SberPay. В этом аспекте проблем тоже нет.

Камера

- Цветной объектив на 50 Мпикс True-Chroma со светосилой f/1.8;

- Монохромный объектив на 40 Мпикс True-Chroma со светосилой f/1.6;

-Ультраширокоугольный объектив на 13 Мпикс со светосилой f/2.2;

-Телеобъектив на 64 Мпикс со светосилой f/3.5.

Самые серьезные изменения в P50 Pro коснулись по части его фото- и видеовозможностей. Смартфон оснастили четырьмя модулями камер:Из всего набора камер удивляет наличие монохромного модуля. Со слов Huawei он повышает четкость и насыщенность фотографий. Также каждая фотография обрабатывается по технологии True-Chroma Image Engine, которая делает тон кадров более естественным. Все снимки на основную камеру получаются детализированными, без каких-либо шумов и с корректным балансом белого, как в дневное, так и ночное время суток. С работой автофокуса проблем замечено не было.

Похуже дела обстоят с ультраширокоугольником с углом обзора 120 градусов. Если в дневное к качеству снимков будет сложно придраться, то в условиях слабой освещенности заметны шумы.

Больше всего порадовал телеобъектив. Оптический зум работает до 3,5х, но даже при 10-кратном приближении качество фотографий остается более чем приемлемым.

(3.5x)

(1x)

(3.5x)

(10x)

(1x)

(3.5x)

(10x) Фронтальная камера на 13 Мпикс со светосилой f/2.4 делает резкие снимки. Предусмотрен портретный режим с размытием заднего фона.

Аккумулятор

Итоги

Huawei P50 Pro умеет записывать видео в разрешении 4K при 60 кадров/сек с оптической стабилизацией. Из интересного есть режим замедленной съемки в FullHD с частотой кадров 960 fps.Запас автономности смартфона не поражает, но и не вынуждает начинать носить с собой внешний аккумулятор. Встроенной батареи на 4360 мАч хватает почти на весь день, если не отказывать себе в удовольствии посидеть в соцсетях, мессенджерах, периодически слушать музыку и смотреть видео. В цифрах у нас вышло 6,5 часов активности экрана.Быстрая зарядка Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт способна зарядить смартфон от 0% до 100% ориентировочно за 50 минут.Huawei P50 Pro вышел по-настоящему флагманским устройством. Он симпатично выглядит, собран из добротных материалов, имеет яркий дисплей на 120 Гц, обладает производительным процессором и быстрой зарядкой с хорошим запасом автономности. Больше всего порадовали камеры смартфона, которые могут выдавать снимки по качеству сопоставимые с любительскими камерами с Kit’овым объективом. К минусам мы отнесли отсутствие Google сервисов и поддержки 5G сетей.