Обзор HyperX Pulsefire Surge. Игровая мышка с точным сенсором и RGB-подсветкой

HyperX не так давно объявила о расширении модельной линейки своей игровой периферии выпустив мышку HyperX Pulsefire Surge. Отличием от протестированной в 2017 году HyperX Pulsefire FPS стали улучшенный сенсор, настраиваемая RGB-подсветка и симметричная форма корпуса. Не забыли продумать вопрос ценовой политики, на фоне предложений конкурентов она выступает довольно привлекательным предложением.

HyperX Pulsefire Surge обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется HyperX Pulsefire Surge в эффектно оформленной коробке с описанием установленного сенсора и списком характеристик. На боковой стороне можно увидеть логотипы популярных киберспортивных команд. Комплект включает набор документации.

Внешний вид

Если HyperX Pulsefire FPS была ориентирована только под правшей, то HyperX Pulsefire Surge уже смогут пользоваться и левши. Мышек с симметричным корпусом в среднем ценовом сегменте не так уж и много.

Внешние поверхности матовые. Материал приятен тактильно, обеспечивается надежный хват. Как показала практика тестов, отсутствует проблема с загрязнением следами пальцев.

Основные кнопки переходят в спинку без визуального отделения. Выступающая спинка с подсвечиваемым логотипом производителя.

В основных кнопка используются переключатели Omron, зарекомендовавшие себя высоким ресурсом службы, сам производитель, заявляет о 50 миллионах кликах.

Нажимаются клавиши с внятным тактильным откликом. Обеспечивается хороший уровень контроля. По центру есть небольшое углубление.

По центру колесико прокрутки с поперечными бороздками. Тихая и быстрая прокрутка. Позади него кнопка переключения уровня чувствительности.

Боковины из пластика с прорезиненным покрытием без текстурного рисунка. Такой подход оптимален, сохраняя хорошее сцепление и не создавая проблем с накоплением грязи.

Пара дополнительных кнопок у HyperX Pulsefire Surge только на левой грани. Поверхность у них глянцевая. Расположены удобно, не требуется изменение хвата.

Корпус манипулятора оснащен зоной с подсветкой, идет она по всему периметру корпуса. Дополнительно к ней подсвечивается и логотип на спинке. Выполнена подсветка аккуратно и со вкусом. За подсветку тут отвечает 33 светодиода, обеспечивающих равномерную подсветку по всей площади.

Вес мышки – 100 граммов, он хорошо сбалансирован по всем осям. Возможности регулировки веса не предусмотрено.

На нижней поверхности наклейка с техническими данными, окошко сенсора и две массивные тефлоновые ножки.

По центру кабель подключения, место выхода которого усиленно и защищенно от перегибов. Но сама точка фиксации расположена недостаточно высоко, для исключения перетирания, рекомендуем продумать установку держателя кабеля. Кабель с тканевой оплеткой.

Софт

HyperX Pulsefire Surge поддерживает управление при помощи программного обеспечения. HyperX NGenuity загружается с официального сайта, проведена локализация под русскоязычных пользователей.

В главном окне программы доступен выбор из четырех профилей, активировать эти пресеты настроек можно автоматически привязав к определенным играм или программам. Есть несколько готовых вариантов под популярные игры.

При настройке подсветки пользователь может задать цвет для 33 светодиодов в отдельности. Один самых подробных инструментов по работе с освещением манипулятора. Есть хороший набор готовых эффектов. Логотип и круговая подсветка могут быть настроены в отдельности.

Меняется уровень разрешения сенсора в диапазоне от 100 до 16000DPI с шагом 50 DPI. Выставляется пять уровней в отдельности с быстрым переключением между ними в дальнейшем.

Есть возможность выбора действия для клавиш. Поддерживаются макросы. Распределить действие можно между пятью клавишами.

Тесты

Тестирование HyperX Pulsefire Surge мы проводили на разных типах покрытия. Мышь не капризная, обеспечивается хорошее и контролируемое скольжение по всем осям. Мышка в руке лежит удобно, поддерживаются разные типы хвата. Длительные игровые сессии не вызывают дискомфорта.

Шум во время нажатия умеренный. Кнопки с внятным тактильным откликом. Подсветка сделана со вкусом, выглядит интересно. Отметим наличие встроенной памяти, которая может использоваться под хранение всех настроек, позволив эксплуатировать мышку на разных системах, не отвлекаясь на повторные настройки и программное обеспечение. Программу можно будет и удалить в последующем, но при этом пропадет бонус в виде оверлея в углу, отображающий DPI во время подключения.

Итоги по HyperX Pulsefire Surge

Сенсор PIXART PMW 3389 работает точно в диапазоне от 100 до 600 DPI, точность 1 к 1. При повышении чувствительности появляется сглаживание и снижается точность. Срывов за время тестов обнаружено не было. Точный сенсор позволяет рассматривать эту мышку под разные игровые жанры, включая сетевые шутеры.HyperX Pulsefire Surge получилась добротной и хорошо сбалансированной. В сегменте до 5000 рублей её смело можно отнести к категории лучшего выбора. Проверенный оптический сенсор с высокой точностью, эргономичный корпус симметричной формы, детализированная RGB-подсветка, встроенная память, тефлоновые ножки с большой площадью, высокий ресурс службы, поддержка программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".