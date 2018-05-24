Обзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобильный телевизор

2018-05-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-LCD900; [186]
Не манит нас берег турецкий. Немало россиян в текущем году планируют провести отпуск, не выезжая из России. Около 15% поедут отдохнуть на Черноморское побережье, 12% отправятся путешествовать по России, 24% будут проводить время на дачах. К чему все это? А к тому, что начался сезон путешествий и отпусков, возрастает количество семейных автомобильных поездок на места отдыха. Тестируемый сегодня телевизор Hyundai H-LCD900 придется как нельзя кстати как в дороге на Черноморское или Крымское побережье, так и в коротких поездках на дачи.

Hyundai H-LCD900

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hyundai H-LCD900 обзор

Комплектация

Поставляется Hyundai H-LCD900 в коробке из плотного картона с подробным описанием технических характеристик и ключевых преимуществ.

Hyundai H-LCD900

Комплект включает зарядное устройство в автомобильный прикуриватель, блок питания с евро-вилкой, пульт ДУ, батарейки, внешнюю телевизионную антенну, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-LCD900

Внешний вид

Внешне Hyundai H-LCD900 напоминает классический планшет. Достаточно компактный корпус, выполненный из матового пластика.

Hyundai H-LCD900

Несмотря на то что эта модель позиционируется как автомобильный телевизор, работать он может не только в пределах доступности автомобильного прикуривателя.

Hyundai H-LCD900

Есть встроенный аккумулятор, позволяющий эксплуатировать его автономно. Емкость составляет 1200 мАч.

Hyundai H-LCD900

Для восстановления заряда вне автомобиля можно будет воспользоваться комплектным зарядным устройством с евровилкой. В идеале хотелось бы видеть еще и кабель с USB-разъемом для возможности эксплуатации в паре с внешней батарейкой.

Hyundai H-LCD900

С обратной стороны корпуса скрывается откидная ножка. Она дает возможность установить телевизор на ровной поверхности.

Hyundai H-LCD900

Важно отметить, что если вы планируете смотреть видео в дороге и не хотите его постоянно держать в руках, нужно будет позаботиться самостоятельно о крепеже. Идеальным вариантом, как показала практика длительных тестов, будет кронштейн с фиксацией за направляющие подголовника. Сами мы приобретали его на Aliexpress.

Hyundai H-LCD900

Отсутствие его в комплекте можно оправдать нехваткой универсального решения под все автомобили. Да и все дополнительные комплектующие всегда будут отражаться на стоимости продукта.

Hyundai H-LCD900

На верхнем торце Hyundai H-LCD900 расположена группа из семи механических кнопок. Маркировка нанесена с внутренней стороны. Экран не сенсорный.

Hyundai H-LCD900

Альтернативным вариантом выступает компактный комплектный пульт ДУ. Выполнен он в компактном корпусе, на борту имеется запас кнопок для полноценного взаимодействия с системой.

Hyundai H-LCD900

Разъемы сосредоточены на левом торце телевизора: гнездо питания, слот для карты памяти microSD, AV вход (можно будет подключить внешнюю камеру), 3,5-мм аудиоразъем (наушники или акустика), механический выключатель, полноразмерный USB и вход для телевизионной антенны.

Hyundai H-LCD900

Телевизор оснащен парой динамиков. Громкости достаточно для просмотра фильмов в салоне автомобиля. Уровень громкости регулируется с помощью кнопок на корпусе или пульта ДУ.

Hyundai H-LCD900

Тесты

На холодный старт системы требуется около 20-30 секунд. В зависимости от выбора источника звука будет меняться тип выводимой информации на экран.

Hyundai H-LCD900

Режим работы телевизионного декодера нельзя назвать рабочим сценарием эксплуатации с комплектной антенной. В Казани мы не смогли получить уверенного качества приема. Два-три канала работали с шумом, при выезде за пределы города сигнал теряется полностью. Ситуацию можно будет исправить использованием активной и большей по размерам антенны, но в этом случае теряются преимущества в виде портативности.

Hyundai H-LCD900

Оптимальным сценарием эксплуатации будет загрузка фильмов, сериалов и мультфильмов на карту памяти microSD или флеш-накопитель. Распознаются все популярные форматы видео, музыки и графики. Отображается список файлов в виде общего списка, при выборе файла выводится его подробная информация.

Hyundai H-LCD900

При воспроизведении можно перематывать, выбирать нужный участок, отображать субтитры, включать повтор, использовать отложенный запуск.

Hyundai H-LCD900

Экран телевизора Hyundai H-LCD900 передает изображение четко. Углы обзора позволяют при размещении на одном из подголовников комфортно просматривать не только пассажиру напротив экрана, но и сидящему в соседних креслах.

Hyundai H-LCD900

Итоги по Hyundai H-LCD900

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai H-LCD900 станет отличным выбором при поиске портативного телевизора для эксплуатации в автомобиле, на даче и природе. К его плюсам отнесем поддержку внешних накопителей, наличие откидной ножки для установки на столе и пульта ДУ, простой и интуитивный интерфейс, встроенный аккумулятор, громкие динамики, хорошее качество используемой матрицы экрана. Не устроить может отсутствие в комплекте крепежа в автомобиль и плохое качество приема комплектной ТВ-антенны.
MONSTER CLARITY AROUND THE EAR BLUETOOTH WIRELESS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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