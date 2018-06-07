Обзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачу

Продолжая изучение актуальных моделей телевизоров, сегодня в центре внимания будет новая 32-дюймая модель Hyundai H-LED32R503GT2S. Этот обзор рекомендуем к ознакомлению тем, кто находится в поиске модели на дачу или на кухню. Модель отличает не высокая стоимость, встроенная Android-система и возможность подключения к сети, используя Wi-Fi или LAN.

Hyundai H-LED32R503GT2S обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется он в картонной коробке с несколькими изображениями, списком поддерживаемых источников воспроизведения и общими данными по характеристикам. Для удобства переноски предусмотрены ручки по краям. Комплект включает пару ножек, четыре самореза с шайбами, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн у Hyundai H-LED32R503GT2S строгий и аскетичный. Ожидаемо в конструкции преобладают элементы, выполненные из пластика. Хотя и откровенно бюджетным он тоже не смотрится.

Рамки вокруг панели с толщиной около 1.5 см. На нижней по центру красуется логотип производителя.

Ряд из семи механических кнопок скрывается с тыльной стороны, каждая из них подписана. Но с учетом расположения, разбираться с ними нужно будет интуитивно.

По современным меркам корпус нельзя назвать тонки. В центральной части есть выступающий блок с посадочными местами под VESA 100 крепление.

В комплекте предусмотрены две ножки в виде ласточкиного хвоста. Провести монтаж нужно будет самому пользователю, для этого потребуется крестовая отвертка.

Для обеспечения жесткости есть несколько металлических пластин. Сборка проведена качественно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

На левой грани Hyundai H-LED32R503GT2S выведены VGA, два USB, вход под антенну и разъем для карты доступа CI+.

Снизу этот набор дополняют выход под наушники 3.5мм, гнездо LAN, три входа RCA, три HDMI, COAX.

Для удобства эксплуатации, например подключения флешек или внешнего диска, рекомендуем обзавестись удлинителем, это же касается аудиоразъема, если в планах есть использование внешней акустики.

В комплекте с телевизором идет пульт со стилизованной под металл лицевой панелью. На пульте есть достаточный набор кнопок для управления основными функциями телевизора и взаимодействия с Android.

Также с учетом двух USB один из них можно будет задействовать под подключение внешней клавиатуры и мышки.

Тесты и интерфейс

Особенностью Hyundai H-LED32R503GT2S стала работа на платформе Android 4.4. Это полноценная версия системы, хоть и уже устаревшая в сравнении с планшетами и смартфонами. Установлена удобная оболочка WildRed с удобным доступом к ключевым функциям телевизора.

Первым шагом мы провели подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2.4 ГГц и добавили аккаунт. После этого можно начать установку необходимых приложений и получить доступ к обновлению клиента Youtube.

Сам интерфейс оформлен интуитивно понятно. С панели разделов, можно получить доступ к воспроизведению музыки, фильмов, фото и потоковых сервисов. Есть отдельная вкладка с проводником по файлам и внешним накопителям.

Построена система на двухъядерном MSTAR ARM Cortex-A7 процессоре с графическим ядром Mali-400MP. 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. С учетом разрешения 1366 на 768 пикселей этого вполне достаточно для обеспечивания плавной работы и запуска видеофайлов.

Изображение выводится на 32-дюймовую IPS-матрицу с широкими углами обзора. Предусмотрены ручные настройки корректировки цветового баланса и контрастности.

Телевизор умеет считывать флешки и жесткие диски с файловыми системами FAT32 и NFTS. Файлы автоматически сортируются по типу контента. Можно будет скачивать любимые сериалы и фильмы.

Есть пара встроенных динамиков с достаточным уровнем громкости. В условиях квартиры этого достаточно под фильмы и музыкальные клипы. Явных огрехов в звучании не наблюдалось.

Не забыли про встроенный ТВ-тюнер, принимаются аналоговые и цифровые каналы. Для хорошей картинки потребуется наличие кабельного вещания. Из любопытного можно вести запись эфира на внешнюю память, как результат просмотреть нужную передачу уже в удобное для себя время.

Итоги по Hyundai H-LED32R503GT2S

Hyundai H-LED32R503GT2S – идеальный вариант на кухню или дачу, в тех ситуациях когда бюджет на покупку телевизора ограничен. К его весомым преймуществам отнесем встроенный Android, позволяющий получить доступ к приложениям, потоковым сервисам воспроизведения видео и аудио контента. При своей невысокой стоимости здесь установили качественную IPS-матрицу с низким временем отклика, встроенный декодер цифровых и аналоговых сигналов, H.265 8-бит, реализовали поддержку внешних накопителей. Из приятных бонусов отметим два USB, поддержку VESA и возможность записи передач на накопитель. Не устроить может разрешение экрана и версия Android.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".