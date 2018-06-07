Обзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачу

2018-06-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-LED32R503GT2S; [108]
Продолжая изучение актуальных моделей телевизоров, сегодня в центре внимания будет новая 32-дюймая модель Hyundai H-LED32R503GT2S. Этот обзор рекомендуем к ознакомлению тем, кто находится в поиске модели на дачу или на кухню. Модель отличает не высокая стоимость, встроенная Android-система и возможность подключения к сети, используя Wi-Fi или LAN.

Hyundai H-LED32R503GT2S

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hyundai H-LED32R503GT2S обзор

Комплектация

Поставляется он в картонной коробке с несколькими изображениями, списком поддерживаемых источников воспроизведения и общими данными по характеристикам. Для удобства переноски предусмотрены ручки по краям. Комплект включает пару ножек, четыре самореза с шайбами, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Внешний вид

Дизайн у Hyundai H-LED32R503GT2S строгий и аскетичный. Ожидаемо в конструкции преобладают элементы, выполненные из пластика. Хотя и откровенно бюджетным он тоже не смотрится.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Рамки вокруг панели с толщиной около 1.5 см. На нижней по центру красуется логотип производителя.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Ряд из семи механических кнопок скрывается с тыльной стороны, каждая из них подписана. Но с учетом расположения, разбираться с ними нужно будет интуитивно.

Hyundai H-LED32R503GT2S

По современным меркам корпус нельзя назвать тонки. В центральной части есть выступающий блок с посадочными местами под VESA 100 крепление.

Hyundai H-LED32R503GT2S

В комплекте предусмотрены две ножки в виде ласточкиного хвоста. Провести монтаж нужно будет самому пользователю, для этого потребуется крестовая отвертка.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Для обеспечения жесткости есть несколько металлических пластин. Сборка проведена качественно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

Hyundai H-LED32R503GT2S

На левой грани Hyundai H-LED32R503GT2S выведены VGA, два USB, вход под антенну и разъем для карты доступа CI+.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Снизу этот набор дополняют выход под наушники 3.5мм, гнездо LAN, три входа RCA, три HDMI, COAX.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Hyundai H-LED32R503GT2S

Для удобства эксплуатации, например подключения флешек или внешнего диска, рекомендуем обзавестись удлинителем, это же касается аудиоразъема, если в планах есть использование внешней акустики.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Hyundai H-LED32R503GT2S

В комплекте с телевизором идет пульт со стилизованной под металл лицевой панелью. На пульте есть достаточный набор кнопок для управления основными функциями телевизора и взаимодействия с Android.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Также с учетом двух USB один из них можно будет задействовать под подключение внешней клавиатуры и мышки.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Hyundai H-LED32R503GT2S

Тесты и интерфейс

Особенностью Hyundai H-LED32R503GT2S стала работа на платформе Android 4.4. Это полноценная версия системы, хоть и уже устаревшая в сравнении с планшетами и смартфонами. Установлена удобная оболочка WildRed с удобным доступом к ключевым функциям телевизора.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Первым шагом мы провели подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2.4 ГГц и добавили аккаунт. После этого можно начать установку необходимых приложений и получить доступ к обновлению клиента Youtube.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Hyundai H-LED32R503GT2S

Сам интерфейс оформлен интуитивно понятно. С панели разделов, можно получить доступ к воспроизведению музыки, фильмов, фото и потоковых сервисов. Есть отдельная вкладка с проводником по файлам и внешним накопителям.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Построена система на двухъядерном MSTAR ARM Cortex-A7 процессоре с графическим ядром Mali-400MP. 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. С учетом разрешения 1366 на 768 пикселей этого вполне достаточно для обеспечивания плавной работы и запуска видеофайлов.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Изображение выводится на 32-дюймовую IPS-матрицу с широкими углами обзора. Предусмотрены ручные настройки корректировки цветового баланса и контрастности.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Телевизор умеет считывать флешки и жесткие диски с файловыми системами FAT32 и NFTS. Файлы автоматически сортируются по типу контента. Можно будет скачивать любимые сериалы и фильмы.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Есть пара встроенных динамиков с достаточным уровнем громкости. В условиях квартиры этого достаточно под фильмы и музыкальные клипы. Явных огрехов в звучании не наблюдалось.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Не забыли про встроенный ТВ-тюнер, принимаются аналоговые и цифровые каналы. Для хорошей картинки потребуется наличие кабельного вещания. Из любопытного можно вести запись эфира на внешнюю память, как результат просмотреть нужную передачу уже в удобное для себя время.

Hyundai H-LED32R503GT2S

Итоги по Hyundai H-LED32R503GT2S

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai H-LED32R503GT2S – идеальный вариант на кухню или дачу, в тех ситуациях когда бюджет на покупку телевизора ограничен. К его весомым преймуществам отнесем встроенный Android, позволяющий получить доступ к приложениям, потоковым сервисам воспроизведения видео и аудио контента. При своей невысокой стоимости здесь установили качественную IPS-матрицу с низким временем отклика, встроенный декодер цифровых и аналоговых сигналов, H.265 8-бит, реализовали поддержку внешних накопителей. Из приятных бонусов отметим два USB, поддержку VESA и возможность записи передач на накопитель. Не устроить может разрешение экрана и версия Android.
Hyundai H-LED32R503GT2S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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