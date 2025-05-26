Умная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция Стрит

Умные колонки прочно обосновались в наших домах, но что, если вырвать Алису из привычных стен? Яндекс Станция Стрит — первая портативная колонка с голосовым ассистентом, которая стирает границы между домом и улицей, позволяя брать ее на пикник, прогулку, тренировку или куда-то еще. В этом обзоре мы без прикрас расскажем, что представляет собой новинка, как она звучит и насколько удобна в повседневной жизни.

Комплектация

Коробка выполнена в фирменном минималистичном стиле Яндекса. Внутри — сама колонка, съемный ремешок с карабином, зарядный кабель USB Type-C, а также краткая инструкция по запуску устройства.

Внешний вид

В дизайне Яндекс Станция Стрит угадываются фирменные черты семейства Яндекс-колонок. Корпус выполнен из матового пластика с прорезиненными вставками, что обеспечивает не только приятные тактильные ощущения, но и дополнительную защиту от случайных падений и царапин. Форма колонки цилиндрическая, за счет которой она удачно выглядит, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Колонка представлена в двух приглушённых оттенках — оба универсальны и не маркие, что особенно важно для устройства, которое часто будет бывать на улице. Габариты оптимальны: 8 х 20 см. За счет этого колонка легко помещается в одной руке. Вес ее составляет 700 грамм.

На корпусе — минимум кнопок. Сверху расположились клавиши Bluetooth, регулировка громкости, цветовой индикатор с вызовом Алисы и старт/пауза. Всё остальное — голосовое управление.

На обратной стороне расположились разъем для зарядки, индикатор оставшейся зарядки, кнопка питания и принудительное отключение микрофона.

Здесь же находится отверстия для крепления карабина, благодаря которому колонку можно прикрепить буквально куда угодно.

Отдельно стоит отметить степень защиты IP67 — колонка не боится пыли и воды, её можно смело брать на пляж, в поход или даже под дождь.

Первое подключение и приложение

Настройка Яндекс Станция Стрит занимает считанные минуты. Достаточно включить колонку, дождаться приветствия Алисы и открыть приложение «Дом с Алисой» на смартфоне. Устройство автоматически обнаруживается, а все дальнейшие шаги подробно расписаны в интерфейсе приложения. Даже если вы впервые сталкиваетесь с умными колонками, разобраться будет несложно.

В приложении «Дом с Алисой» доступна гибкая настройка звука с помощью эквалайзера. Кроме этого, в приложении можно создавать сценарии для умного дома, управлять колонкой и следить за уровнем заряда аккумулятора. Особенно полезна функция прогноза оставшегося времени работы, которая помогает не остаться без музыки в самый неподходящий момент.

Алиса всегда рядом

Главное, что отличает Яндекс Станция Стрит от большинства портативных колонок — полноценная интеграция с голосовым ассистентом Алиса. Причём, благодаря поддержке нейросетей YandexGPT, Алиса здесь стала ещё умнее и отзывчивее. Теперь она не только включает музыку и отвечает на вопросы, но и помогает в бытовых ситуациях:к примеру, подскажет, как разжечь костёр, расскажет рецепт маринада для шашлыка или придумает игру для компании на пикнике.

Особенно удобно, что для управления колонкой не нужно держать её в руках или нажимать кнопки — достаточно голосовой команды.

Яндекс Станция Стрит работает от Wi-Fi. Если поблизости нет подходящей сети, можно раздать интернет с телефона — колонка быстро переключается между сетями, не теряя соединения.

При отсутствии поблизости интернета, можно осуществлять голосовое управление музыкой по Bluetooth. Так, можно переключать треки, ставить на паузу и менять громкость.

Звук

За воспроизведение отвечает пара динамиков: низкочастотный мощностью 20 Вт и высокочастотный на 10 Вт, суммарно 30 Вт — весьма впечатляющий показатель для портативной колонки. Звук сбалансированный, басы глубокие, а средние и высокие частоты чистые и четкие.

Колонка автоматически определяет, где она находится — дома или на улице — и подстраивает звук под окружающую акустику. В режиме «Смарт» музыка звучит одинаково насыщенно и ярко в любых условиях. Для тех, кто любит экспериментировать, в приложении есть ручной эквалайзер с готовыми пресетами и возможностью тонкой настройки.

Если одной колонки мало, можно объединить две Станции Стрит в стереопару или активировать режим «Играй везде», чтобы музыка звучала синхронно на обеих колонках. Это удобно для вечеринок на свежем воздухе или больших помещений, создавая эффект объемного звука.

Настройка стереопары проста: в приложении выбираете, какая колонка будет слева, а какая справа, и наслаждаетесь полноценным стереозвуком. Режим «Играй везде» позволяет слушать один и тот же плейлист в разных частях площадки — отличный вариант для спортивных мероприятий или пикников большой компанией.

Автономность

Встроенный аккумулятор емкостью 3300 мАч обеспечивает до 12 часов работы в активном режиме — этого хватит на длительные прогулки, тренировки или поездки. Есть поддержка быстрой зарядки Power Delivery, она позволяет за полчаса получить дополнительные 4 часа воспроизведения. Но комплектного зарядного устройства нет, и чтобы воспользоваться подобной быстрой зарядкой, понадобится блок на 36 Вт.

Уровень заряда можно контролировать как в приложении, так и голосовой командой: «Алиса, сколько заряд у Станции Стрит?». Также напомним, что на корпусе есть четыре световых индикатора, показывающих состояние батареи.

Итоги

Яндекс Станция Стрит — это не просто портативная колонка, а полноценный умный ассистент, который всегда под рукой. Она сочетает в себе мощный звук, интеллектуальные функции, длительную автономность и высокую степень защиты.
Из плюсов стоит выделить: отличное качество звука, удобное голосовое управление, хороший запас автономности, защиту от воды и пыли, возможность объединить две колонку в стереопару и удобный ремешок.
К минусам можно отнести отсутствие привычных разъёмов типа аудиоджека и комплектного зарядного устройства.
Стоимость около 15 000 рублей — не малая, но полностью оправдана широким функционалом и удобством использования Яндекс Станции Стрит.
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