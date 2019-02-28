Обзор KIVI 32FR50BR. Лучший телевизор для кухни и детской

Сегодня в центре внимания 32-дюймовый телевизор с поддержкой технологии HDR. Помимо этого, KIVI 32FR50BR работает на базе операционной системы Android, поддерживает управление с экрана смартфона и предлагает хороший набор разъемов. К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 19990 рублей.

KIVI 32FR50BR обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с ярким оформлением. Комплект включает ножку, винты, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Классический внешний вид и белоснежный корпус, хорошо подойдут для установки в качестве кухонного телевизора. Основным материалом корпуса ожидаемо выступает пластик. Тыльная часть металлическая

Рамки равномерны по всей площади. На фронтальной стороне KIVI 32FR50BR отсутствуют вычурные декоративные элементы.

Перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо собрать опорную ножку. Потребуется крестовая отвертка, сам процесс не займет много времени.

Ножка металлическая, выполнена в виде дуги. Стоит телевизор на ней устойчиво, не качается.

Альтернативным вариантом выступает возможность зафиксировать его на VESA-кронштейн. Винтовые крепления расположены в тыльной части корпуса.

Группа механических кнопок управления находится на нижней грани. С фронтальной стороны отсутствует видимая маркировка, это может усложнить поиск нужной кнопки, особенно в первые дни эксплуатации.

KIVI 32FR50BR располагает хорошим набором разъёмов, справа два HDMI (один из них ARC), слот под интерфейсную карту CI, гнездо телевизионной антенны, USB и RJ-45.

Снизу оптический аудиовыход, композитный вход с тремя RCA, гнездо питания и еще один USB.

Набор портов позволит подключить несколько источников сигнала, среди которых могут быть консоли, приставки, медиасерверы. Два USB пригодятся для подключения внешней периферии управления и жесткого диска с коллекцией фильмов.

Современный телевизор не мыслим без получения доступа в сеть. Тестируемое устройство для этого может использовать Wi-Fi или кабель.

Пульт ДУ

Есть пара встроенных динамиков с общей мощностью 16 Вт. Громкость достаточно высокая, звучат хорошо.В комплекте идет пульт дистанционного управления с набором кнопки. Набор кнопок на нем оптимизирован для управления интерфейсом оболочки и получения доступа к часто используемыми функциями.

К его особенностям отнесем встроенный микрофон с активацией голосового помощника GOOGLE.

Экран

Еще одним вариантом выступает программа KIVI REMOTE с помощью, которой можно будет управлять телевизором с экрана смартфона.

В KIVI 32FR50BR установлена TFT VA-матрица с Direct LED подсветкой. Соотношение сторон 16:9. Разрешение Full HD. Диагональ 32-дюйма. Подсветка равномерна по всей площади, без видимых засветов по периметру. Углы обзора широкие. В настройках можно будет управлять контрастностью, изображением и яркостью. Поддерживается HDR.

Начинка

Софт

За быстродействие телевизора отвечает четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A53 arm7, работающими на частоте 1.3 ГГц. На борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.Предустановлена операционная система Android 6 с адаптированным интерфейсом. Первым шагом проводится подключение пульта ДУ и выбор беспроводного/проводного подключения.

На главный экран выводятся фоновое изображение, текущее время, список источников сигнала, иконки быстрого запуска Youtube.

Ниже список приложений, включающий браузер, MEGOGO, MX Player, Aptoide TV, IVI и утилита оптимизации.

В разделе ПОМОЩНИК ТВ проводится оптимизация работы, очистка памяти, удаление кеша и удаление приложений из автозагрузки.

Полного магазина приложений Google Play нет, вместо этого используется Aptoide TV. Оно же проводит обновление прошивки. Набор содержит популярный софт, игры. Фильтруется нежелательный контент и утилиты, несущие угрозу безопасности.

Плюс есть возможность записать установочный APK файл на внешний накопитель и провести ручную установку.

С интерфейсом будет не сложно разобраться даже не подготовленному пользователю, при этом он сможет удовлетворить и потребности даже самых искушенных. Зависания или проблем в его работе за время длительных тестов выявлено не было.

Итоги по KIVI 32FR50BR

KIVI 32FR50BR добротный 32-дюймовый телевизор с Full HD разрешением и HDR. Аккуратный внешний вид, продуманный интерфейс с поддержкой приложений, хороший набор разъемов, Wi-Fi и проводной доступ в сеть, голосовое управление.