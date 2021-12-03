Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение

Компания Intel прервала затяжной период спокойствия на рынке комплектующих, добавив в материнские платы потребительского уровня поддержку нового типа оперативной памяти DDR5. И в ближайший год на этот стандарт перейдут даже решения на младших чипсетах, включая и платформу AMD. Пока на старте ожидаемо выбор, предлагаемый производителями ограничен и сейчас еще наблюдается временный рост цен на модули, а также сложности с доступностью. Одними из первых в Россию эти модули привезли Kingston, запустив продажи линейки FURY Beast объемом 16 Гбайт, с частотами 4800 и 5200 МГц.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Мы будем изучать на примере комплекта из двух модулей суммарным объемом 32 Гбайт с частотой 4800 МГц (маркировка - KF548C38BBK2-32)

Комплектация

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Упакованы в блистер из прозрачного пластика, перетянутой декоративной наклейкой и на ней же нанесены все технические данные. Сопровождаются 10-летней гарантией.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast DDR5-4800 обзор

Внешний вид

Выполнены в строгом стиле с преобладанием черного. Мы с этими модулями уже собирали три тестовые сборки и на платах разных производителей смотрелись они отлично.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Основным материалом радиаторов выступает металл. Высота не превышает 6.62 мм. Они совместимы с массивными башенными системами охлаждения.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Интересная геометрия на боковых гранях. Также на самом гребне есть несколько вырезов вдоль площади.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Нанесено название бренда FURY и на боковой части отметки по типу DDR5. Подсветки в этих модулях нет.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

На одну из боковых сторон Kingston FURY Beast DDR5 нанесена наклейка с техническими данными.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Поддерживается XMP 3.0 профиль и модули получили соответствующие сертификаты, включая отдельные сертификации от ключевых производителей материнских плат.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Основаны на печатной плате черного цвета с восемью слоями. Распаяны чипы памяти Micron общим объемом 16 Гбайт.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Работают на частоте 4800 МГц с таймингами 38-38-38 при напряжении 1.1V. Как можно заметить, повышение частот прошло на фоне снижения напряжения. Модули DDR4 с той же частотой идут с напряжением от 1.45V и выше.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

В будущем этот запас будет использоваться для дальнейшего повышения частот, недостижимых для решений прошлого поколения. Это же будет касаться и таймингов. Такой же переходный процесс прошел во время перехода с DDR3 на DDR4.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Обратной совместимости между стандартами нет. Но на первое время под новое поколение процессоров выходят материнские с поддержкой DDR4. Забегая вперед даже на гибридных платах сочетать два стандарта, нельзя. Для предотвращения ошибок при сборке изменилось положение ключа.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Тесты

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Тестирование в синтетических тестах проводилось с процессором Intel Core i5-12600K и материнской платой Asus Prime Z690-A. Проблем с запуском системы с записанными в профиль таймингами не возникло. Работала система стабильно.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Разгон

Также проверили потенциал по разгону. Но стоит понимать, что сейчас ранние версии и BIOS и в будущем могут быть добавлены оптимизации микрокода с улучшением производительности. На момент начала ноября набор Kingston FURY Beast DDR5 мы смогли разогнать до частоты 5000 МГц.

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Kingston FURY Beast Black DDR5-4800

Для сравнения также приведем данные, полученные с этой же линейкой памяти, но частотой 5200 МГц. Тесты были проведены с материнской платой GIGABYTE Z690 AORUS PRO.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Сравнение DDR4 и DDR5 в играх

В рекламных буклетах, говорится о 50% прибавке в сравнении с DDR4, однако это работа маркетологов и для сравнения они брали модули с частотой 2133 МГц. Именно такая частота была базовой на запуске спецификации DDR4. К моменту конца 2021 года она заметно увеличилась и сейчас такой базой можно считать частоту 3600 МГц. У нас в ближайшее время ожидается сборка с материнской платой на чипсете Z690 с модулями DDR4, там проведем сводное тестирование с одним и тем же процессором. Пока же предлагаем оценить разницу в быстродействии между Core i5-10600K и Core i5-12600K, DDR4-3600 и DDR5-4800.

Far Cry 6: FHD и QHD. Intel Core i5-10600K vs Core i5-12600K. Z690 AORUS PRO, Radeon RX 6600

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Intel Core i5-10600K vs Core i5-12600K. Z690 AORUS PRO, Radeon RX 6600

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Total War Saga: Troy: Intel Core i5-10600K vs Core i5-12600K. Z690 AORUS PRO, Radeon RX 6600

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Shadow of the Tomb Raider: Intel Core i5-10600K vs Core i5-12600K. Z690 AORUS PRO, Radeon RX 6600

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston FURY Beast DDR5-4800 – комплект модулей оперативной памяти DDR5, который можно рекомендовать для установки в рабочие станции и игровые сборки, включая и компактные сборки с miniITX платами. Небольшая высота радиаторов, строгая стилистика, потенциал для ручного разгона и 10-летняя гарантия. Те же кто не торопятся со сборкой, могут подождать расширения модельной линейки и весь потенциал нового типа памяти будет раскрыть с повышением частот и снижения таймингов.
Kingston FURY Beast DDR5-4800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Kingston FURY Beast DDR5-4800
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