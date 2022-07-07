Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц

В конце прошлого года мы проводили тестирования набора модулей памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800 . На тот момент этот стандарт только начинал свое распространение в пользовательском сегменте, было и ограниченное количество предложений. Как и тогда предположили спустя время начали появляться модули с увеличенной тактовой частотой. Сегодня мы изучим детально Kingston FURY Beast DDR5-5600, проанализировав влияние на производительность в играх и рабочих приложениях.

Комплектация

Приобрести комплект из двух модулей объемом 16 Гбайт можно за 24 800 рублей. Сейчас проблем с наличием оперативной памяти DDR5 на российском рынке уже не наблюдается

Поставляются упакованными в прозрачный блистер. В комплекте также идет инструкция на английском языке и наклейка с логотипом бренда.

Kingston FURY Beast DDR5-5600 обзор

Внешний вид

Подсветки у этой оперативной памяти нет. Установлен металлический радиатор, окрашенный в классический черный цвет.

На боковой грани нанесены название серии, пометка по стандарту DDR5 и логотип бренда.

Пометка FURY есть и на верхней грани. Установленными на материнской плате выглядят достойно.

Высота у них не превышает 3.5 сантиметров. Совместимы с башенными системами охлаждения.

Помимо изучаемого нами набора Kingston FURY Beast DDR5 с частотой 5600 МГц, они также есть с 6000 МГц, а также вышедшие ранее 4800 и 5200 МГц.

Представлены планки объемами 8, 16 и 32 Гбайт, как по отдельности, так и набором из 2 модулей.

Как узнать производителя чипов памяти у Kingston?

У Kingston FURY Beast DDR5-5600 объем набран восемью модулями по 2 Гбит. Чипы Hynix, в ранних модулях FURY Beast DDR5-4800 и FURY Beast DDR5-4800 ставили Micron. Они одноранговые.

H - Hynix

K - Перемаркированы Kingston

M - Micron

N - Nanya

S - Samsung

Тесты

В XMP-профиль у них записана частота 5600 МГц с таймингами 40-40-40-80. Тесты вели на материнской плате ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Полные данные представлены на этом скриншоте.

Для начала приведем данные с анализом пропускной способности в бенчмарке AIDA64.

А также данные по ключевым бенчмаркам. Система работала с видеокартой GeForce RTX 3080.

Kingston FURY Beast DDR5-4800

Перед проведением разгона мы приведем данные по 4800 МГц с таймингами 38-38-38. Эти данные будут использоваться для дальнейшего сравнительного анализа.

Разгон

Напомним, что на момент июля FURY Beast DDR5 доступны только с максимальной частотой 6000 МГц с запуском с активацией XMP-профиля. Мы же получили стабильную работу на частоте 6400 МГц с таймингами 32-38-38, повысив напряжение с 1.35В до 1.45В. Полные данные следующие. Работали не только с первичные параметры, но и уделили внимание второстепенным.

Работала система стабильно, проведен полный набор синтетических тестов.

Экспериментально также с повышением напряжения до 1.5В получили работу на частоте 6600 МГц с таймингами 32-38-38.

Сравнение производительности в тестах

AIDA 64

Для наглядности сведем все полученные данные в общие таблицы. Это данные с работой на частоте 4800, 5600, 6400 и 6600 МГц.

GeekBench 3

В дальнейших тестах частота 6600 МГц не учитывалась по причине того, что небольшая прибавка в производительности требовала работы на повышенном напряжении. Если эти данные вам будут интересны, отпишите в комментариях, вернемся к анализу отдельно.

3DMark 11

TimeSpy

Cinebench

Сравнение производительности DDR5 в играх

Far Cry 6: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Бенчмарки – это увлекательно, но что дает увеличение частоты в играх. Предлагаем разобраться на примере сразу четырех игр.

Cyberpunk 2077: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Rainbow Six Siege: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Red Dead Redemption 2: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Итоги

Набор оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-5600 показал хорошие результаты в синтетических тестах, играх и рабочих приложениях. Установленные в них чипы Hynix, это «золотая середина», они дают хороший простор для ручного разгона и экспериментов, при этом в отличие от Samsung меньше греются. Конкретно этот набор разгоняется до стабильных 6400 МГц с понижением таймингов и даже 6600 МГц, но с повышением напряжения до 1.5В.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".