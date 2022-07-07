Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц

В конце прошлого года мы проводили тестирования набора модулей памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800. На тот момент этот стандарт только начинал свое распространение в пользовательском сегменте, было и ограниченное количество предложений. Как и тогда предположили спустя время начали появляться модули с увеличенной тактовой частотой. Сегодня мы изучим детально Kingston FURY Beast DDR5-5600, проанализировав влияние на производительность в играх и рабочих приложениях.

Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600

Приобрести комплект из двух модулей объемом 16 Гбайт можно за 24 800 рублей. Сейчас проблем с наличием оперативной памяти DDR5 на российском рынке уже не наблюдается

Комплектация

Упаковка Kingston FURY Beast DDR5-5600

Поставляются упакованными в прозрачный блистер. В комплекте также идет инструкция на английском языке и наклейка с логотипом бренда.

Комплектация Kingston FURY Beast DDR5-5600

Kingston FURY Beast DDR5-5600 обзор

Внешний вид

Подсветки у этой оперативной памяти нет. Установлен металлический радиатор, окрашенный в классический черный цвет.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

На боковой грани нанесены название серии, пометка по стандарту DDR5 и логотип бренда.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

Пометка FURY есть и на верхней грани. Установленными на материнской плате выглядят достойно.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

Высота у них не превышает 3.5 сантиметров. Совместимы с башенными системами охлаждения.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

Помимо изучаемого нами набора Kingston FURY Beast DDR5 с частотой 5600 МГц, они также есть с 6000 МГц, а также вышедшие ранее 4800 и 5200 МГц.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

Представлены планки объемами 8, 16 и 32 Гбайт, как по отдельности, так и набором из 2 модулей.

Внешний вид Kingston FURY Beast DDR5-5600

У Kingston FURY Beast DDR5-5600 объем набран восемью модулями по 2 Гбит. Чипы Hynix, в ранних модулях FURY Beast DDR5-4800 и FURY Beast DDR5-4800 ставили Micron. Они одноранговые.

Как узнать производителя чипов памяти у Kingston?

Как узнать производителя чипов памяти у Kingston?

  • H - Hynix
  • K - Перемаркированы Kingston
  • M - Micron
  • N - Nanya
  • S - Samsung

Тесты

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

В XMP-профиль у них записана частота 5600 МГц с таймингами 40-40-40-80. Тесты вели на материнской плате ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Полные данные представлены на этом скриншоте.

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

Для начала приведем данные с анализом пропускной способности в бенчмарке AIDA64.

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

А также данные по ключевым бенчмаркам. Система работала с видеокартой GeForce RTX 3080.

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

тесты Kingston FURY Beast DDR5-5600

Kingston FURY Beast DDR5-4800

Перед проведением разгона мы приведем данные по 4800 МГц с таймингами 38-38-38. Эти данные будут использоваться для дальнейшего сравнительного анализа.

тест Kingston FURY Beast DDR5-4800

Разгон

Напомним, что на момент июля FURY Beast DDR5 доступны только с максимальной частотой 6000 МГц с запуском с активацией XMP-профиля. Мы же получили стабильную работу на частоте 6400 МГц с таймингами 32-38-38, повысив напряжение с 1.35В до 1.45В. Полные данные следующие. Работали не только с первичные параметры, но и уделили внимание второстепенным.

разгон Kingston FURY Beast DDR5-5600

Работала система стабильно, проведен полный набор синтетических тестов.

разгон Kingston FURY Beast DDR5-5600

Экспериментально также с повышением напряжения до 1.5В получили работу на частоте 6600 МГц с таймингами 32-38-38.

разгон Kingston FURY Beast DDR5-5600

разгон Kingston FURY Beast DDR5-5600

Сравнение производительности в тестах

Для наглядности сведем все полученные данные в общие таблицы. Это данные с работой на частоте 4800, 5600, 6400 и 6600 МГц.

AIDA 64

Сравнение AIDA 64 Kingston FURY Beast DDR5

Сравнение AIDA 64 Kingston FURY Beast DDR5

В дальнейших тестах частота 6600 МГц не учитывалась по причине того, что небольшая прибавка в производительности требовала работы на повышенном напряжении. Если эти данные вам будут интересны, отпишите в комментариях, вернемся к анализу отдельно.

GeekBench 3

Сравнение GeekBench 3 Kingston FURY Beast DDR5

3DMark 11

Сравнение 3DMark 11 Kingston FURY Beast DDR5

TimeSpy

Сравнение TimeSpy Kingston FURY Beast DDR5

Cinebench

Сравнение Cinebench Kingston FURY Beast DDR5

Сравнение Cinebench Kingston FURY Beast DDR5

Сравнение производительности DDR5 в играх

Бенчмарки – это увлекательно, но что дает увеличение частоты в играх. Предлагаем разобраться на примере сразу четырех игр.

Far Cry 6: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Far Cry 6: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Cyberpunk 2077: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Cyberpunk 2077: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Rainbow Six Siege: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Rainbow Six Siege: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Red Dead Redemption 2: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Red Dead Redemption 2: FHD, QHD. DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 Mhz

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНабор оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-5600 показал хорошие результаты в синтетических тестах, играх и рабочих приложениях. Установленные в них чипы Hynix, это «золотая середина», они дают хороший простор для ручного разгона и экспериментов, при этом в отличие от Samsung меньше греются. Конкретно этот набор разгоняется до стабильных 6400 МГц с понижением таймингов и даже 6600 МГц, но с повышением напряжения до 1.5В.
Kingston FURY Beast DDR5-5600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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