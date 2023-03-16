Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX

Изучаемый сегодня корпус LIAN LI LANCOOL 205M Mesh выполнен в черном и белом вариантах исполнения. Поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами 240 мм, оснащен двумя вентиляторами с подсветкой и стенкой из закаленного стекла.

LIAN LI LANCOOL 205M

Комплектация

LIAN LI LANCOOL 205M

Внутри комплектующие аккуратно упакованы в пластиковый бокс. Включает этот набор пластиковые стяжки, резиновые прокладки для накопителей и различные типы винтов. Также есть инструкция и благодарность за покупку.

LIAN LI LANCOOL 205M

LIAN LI LANCOOL 205M Mesh обзор

Внешний вид

В минималистичном исполнении выглядит корпус стильно. Лицевая сторона только частично занята металлической сеткой.

LIAN LI LANCOOL 205M

При работе установленные на ней комплектные вентиляторы подсвечиваются. Это ARGB-подсветка с синхронизацией через материнскую плату и совместимые контроллеры.

LIAN LI LANCOOL 205M

Вентиляционная решетка на верхней сетке идет со съемным противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление. Есть отверстия для фиксации 120 и 140 мм вентиляторов.

LIAN LI LANCOOL 205M

На передней грани панель разъемов, включающая два скоростных USB и отдельные аудиоразъемы. Кнопки включения, перезагрузки и светодиодные индикаторы активности.

LIAN LI LANCOOL 205M

Левая стенка из закаленного стекла снимается сдвигом, фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Она с легким тонированным покрытием.

LIAN LI LANCOOL 205M

Правая стенка у LIAN LI LANCOOL 205M Mesh из цельного листа металла с усиливающими ребрами внутри. Способ крепления и установки тот же.

LIAN LI LANCOOL 205M

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения.

LIAN LI LANCOOL 205M

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. С основания можно получить доступ к винтам, фиксирующим стойку под жесткие диски, также ее можно сдвинуть в сторону. Есть съемная пластина противопылевого фильтра.

LIAN LI LANCOOL 205M

Оснащение

Внутреннее пространство с двумя камерами. В основной ставится материнская плата до mATX типоразмера. Справа окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей с резиновыми клапанами.

LIAN LI LANCOOL 205M

Поддерживает установку башенных систем охлаждения 160 мм. Также на передней или верхней стенке можно будет зафиксировать радиатор 240 мм от жидкостной системы охлаждения.

LIAN LI LANCOOL 205M

На Г-образной перегородке есть отверстия для подвода кабелей с лицевой панели корпуса, а также отдельный разъем для вывода кабеля питания видеокарты. Несмотря на компактное исполнение, внутри корпуса можно установить графический ускоритель до 350 мм. Устанавливаемый радиатор на передней стенке будет сокращать место под видеоускоритель.

LIAN LI LANCOOL 205M

В скрытой камере металлическая стойка на два накопителя, которую можно будет демонтировать, например, для упрощения доступа при эксплуатации модульных блоков питания с длиной до 180 мм.

Сборка

В корпусе собиралась система на процессоре Intel Core i5-13400 и с материнской платой Gigabyte B650M. Для отвода тепла башня Deepcool с двумя вентиляторами.

LIAN LI LANCOOL 205M

Видеокарта GeForce RTX 3080. Дисковая подсистема на М.2 накопителях.

LIAN LI LANCOOL 205M

Тесты

Замер шума

LIAN LI LANCOOL 205M

Тест на нагрев

LIAN LI LANCOOL 205M

Итоги

LIAN LI LANCOOL 205M Mesh – корпус для сборки рабочей или игровой станции с материнской платой mATX, позволяющий установить топовые видеокарты и систему жидкостного охлаждения. Стенка из закаленного стекла и возможность спрятать все провода в скрытой части корпуса позволят собрать систему красиво. Из минусов отметим слабую защиту от пыли и отсутствие встроенного кронштейна для габаритных видеокарт.
Представлен ПК-корпус NZXT H9 Flow…
Компания NZXT пополнила ассортимент компьютерных корпусов двухсекционными моделями H9 Flow и H9 Elite, ко…
Представлен мини-ПК ASUS PL64…
Компания ASUS представила компактный компьютер PL64, который может похвастаться объемом всего 0,81 литра …
Cooler Master представила корпус TD500 Mesh V2…
Компания Cooler Master является ведущим производителем компьютерных корпусов на рынке — производитель вып…
Представлены мини-ПК ASRock 4X4 BOX 7000/D5 Series …
Компания ASRock пополнила ассортимент компактных ПК моделью 4X4 BOX 7000/D5 Series, которая основана на ч…
Мини-ПК GTR6 Youth Edition на Ryzen R9 6900HX оценен в 340 …
Компания Zero Moment, выпустившая в прошлом месяце весьма интересный компактный ПК GTR6, представила бол…
Представлен мини-ПК Minisforum MBG6 на Ryzen 7 5700X…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MBG6. Новинка может похвастаться настольн…
Представлен мини-ПК Minisforum NUCG5 на Core i5-1240P…
Компания Minisforum представила мини-ПК NUCG5 на базе процессора Intel Core i5-1240P. Данный CPU может по…
Представлен мини-ПК MSI Pro DP10 13M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Pro DP10 13M, которая получила корпус с размерам…
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпусаОбзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса
Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборкаОбзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor