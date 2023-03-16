Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX

Изучаемый сегодня корпус LIAN LI LANCOOL 205M Mesh выполнен в черном и белом вариантах исполнения. Поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами 240 мм, оснащен двумя вентиляторами с подсветкой и стенкой из закаленного стекла.

Комплектация

Внутри комплектующие аккуратно упакованы в пластиковый бокс. Включает этот набор пластиковые стяжки, резиновые прокладки для накопителей и различные типы винтов. Также есть инструкция и благодарность за покупку.

LIAN LI LANCOOL 205M Mesh обзор

Внешний вид

В минималистичном исполнении выглядит корпус стильно. Лицевая сторона только частично занята металлической сеткой.

При работе установленные на ней комплектные вентиляторы подсвечиваются. Это ARGB-подсветка с синхронизацией через материнскую плату и совместимые контроллеры.

Вентиляционная решетка на верхней сетке идет со съемным противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление. Есть отверстия для фиксации 120 и 140 мм вентиляторов.

На передней грани панель разъемов, включающая два скоростных USB и отдельные аудиоразъемы. Кнопки включения, перезагрузки и светодиодные индикаторы активности.

Левая стенка из закаленного стекла снимается сдвигом, фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Она с легким тонированным покрытием.

Правая стенка у LIAN LI LANCOOL 205M Mesh из цельного листа металла с усиливающими ребрами внутри. Способ крепления и установки тот же.

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения.

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. С основания можно получить доступ к винтам, фиксирующим стойку под жесткие диски, также ее можно сдвинуть в сторону. Есть съемная пластина противопылевого фильтра.

Оснащение

Внутреннее пространство с двумя камерами. В основной ставится материнская плата до mATX типоразмера. Справа окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей с резиновыми клапанами.

Поддерживает установку башенных систем охлаждения 160 мм. Также на передней или верхней стенке можно будет зафиксировать радиатор 240 мм от жидкостной системы охлаждения.

На Г-образной перегородке есть отверстия для подвода кабелей с лицевой панели корпуса, а также отдельный разъем для вывода кабеля питания видеокарты. Несмотря на компактное исполнение, внутри корпуса можно установить графический ускоритель до 350 мм. Устанавливаемый радиатор на передней стенке будет сокращать место под видеоускоритель.

Сборка

В скрытой камере металлическая стойка на два накопителя, которую можно будет демонтировать, например, для упрощения доступа при эксплуатации модульных блоков питания с длиной до 180 мм.В корпусе собиралась система на процессоре Intel Core i5-13400 и с материнской платой Gigabyte B650M. Для отвода тепла башня Deepcool с двумя вентиляторами.

Видеокарта GeForce RTX 3080. Дисковая подсистема на М.2 накопителях.

Тесты

Замер шума

Тест на нагрев

Итоги

LIAN LI LANCOOL 205M Mesh – корпус для сборки рабочей или игровой станции с материнской платой mATX, позволяющий установить топовые видеокарты и систему жидкостного охлаждения. Стенка из закаленного стекла и возможность спрятать все провода в скрытой части корпуса позволят собрать систему красиво. Из минусов отметим слабую защиту от пыли и отсутствие встроенного кронштейна для габаритных видеокарт.