Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX

Внутри комплектующие аккуратно упакованы в пластиковый бокс. Включает этот набор пластиковые стяжки, резиновые прокладки для накопителей и различные типы винтов. Также есть инструкция и благодарность за покупку.
При работе установленные на ней комплектные вентиляторы подсвечиваются. Это ARGB-подсветка с синхронизацией через материнскую плату и совместимые контроллеры.
Вентиляционная решетка на верхней сетке идет со съемным противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление. Есть отверстия для фиксации 120 и 140 мм вентиляторов.
На передней грани панель разъемов, включающая два скоростных USB и отдельные аудиоразъемы. Кнопки включения, перезагрузки и светодиодные индикаторы активности.
Левая стенка из закаленного стекла снимается сдвигом, фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Она с легким тонированным покрытием.
Правая стенка у LIAN LI LANCOOL 205M Mesh из цельного листа металла с усиливающими ребрами внутри. Способ крепления и установки тот же.
Задняя стенка с нижним расположением блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения.
На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. С основания можно получить доступ к винтам, фиксирующим стойку под жесткие диски, также ее можно сдвинуть в сторону. Есть съемная пластина противопылевого фильтра.
Поддерживает установку башенных систем охлаждения 160 мм. Также на передней или верхней стенке можно будет зафиксировать радиатор 240 мм от жидкостной системы охлаждения.
На Г-образной перегородке есть отверстия для подвода кабелей с лицевой панели корпуса, а также отдельный разъем для вывода кабеля питания видеокарты. Несмотря на компактное исполнение, внутри корпуса можно установить графический ускоритель до 350 мм. Устанавливаемый радиатор на передней стенке будет сокращать место под видеоускоритель.
В скрытой камере металлическая стойка на два накопителя, которую можно будет демонтировать, например, для упрощения доступа при эксплуатации модульных блоков питания с длиной до 180 мм.
Видеокарта GeForce RTX 3080. Дисковая подсистема на М.2 накопителях.