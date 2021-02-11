Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1

Если речь заходит про ноутбуки с сенсорным дисплеем и откидываемой на 360 градусов крышкой, то чаще всего вспоминается семейство Yoga от Lenovo. Включает оно решения с разной диагональю экрана и техническим оснащением, но стартовый ценник, согласно официальному сайту, в 132 000 рублей за самый доступный Lenovo Yoga C740-14IML ограничивает круг потенциальных пользователей. Этот ценовой сегмент не так давно призваны закрыть Lenovo IdeaPad Flex 5 с процессорами Intel десятого поколения.

Как пример, тестируемый сегодня Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 уже доступен в ключевых российских магазинах за 52 тысячи рублей.

Lenovo IdeaPad Flex 5 обзор

Комплектация

Упакован в традиционную коробку из транспортировочного картона с минималистичным оформлением. Внутри зафиксирован в пенную подложку. Стартовый набор включает адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Выполнен ноутбук в формате «2-в-1». Установленные тут шарниры позволяют откидывать крышку на 360 градусов. Невысокая стоимость не сказалась негативно на качестве исполнения.

Любое из выбранных положений крышки фиксируется устойчиво. Но и одной рукой открывать крышку, не придерживая основание, проблематично.

Помимо классического варианта работы с откинутой крышкой, можно развернуть и использовать в виде рамки для просмотра мультимедийного контента, чтения ленты социальных сетей или документацию.

С откинутой на 360 градусов выполняет функцию планшета. В каждом из этих режимов доступно сенсорное управление.

Отдельно отметим возможность не только взаимодействия пальцами, но и стилуса. Приобретается он отдельно.

В наше распоряжение Lenovo IdeaPad Flex 5 попал с интересной бирюзовой окраской. Выглядит в этом цвете с заделом на премиальность. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Как и в случае с протестированным на прошлой неделе Lenovo IdeaPad 5 14ITL05, тут отсутствуют броские декоративные элементы. Конструкция собрана с сочетанием пластика и металла.

На верхней рамке расположена веб-камера. Она сопровождается шторкой для обеспечения режима приватности. Рамки вокруг активной зоны дисплея с характерной шириной.

Блок клавиатуры с традиционной раскладкой. Это низкопрофильные переключатели с управляемой подсветкой белого цвета. Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие.

При нажатии с увеличенной силой в центральной части блока поверхность прогибается. При обычной печати это незаметно. Тачпад с поддержкой жестов.

Ноутбуки Lenovo IdeaPad Flex 5 получили зону со сканером отпечатка пальца. После авторизации аккаунта предлагается провести сканирование пальца и дублирование созданием ПИН-кода. Скорость и точность срабатывания уступает смартфонам среднего ценового сегмента.

По краям от клавиатуры выведены решетки динамиков. Они тут парные с Dolby Audio. Качество звука умеренное, подойдет для просмотра сериалов и видеороликов.

На правой грани гнездо питания, HDMI, USB-C с PD и DP, спаренный аудиоразъем. Изначально ноутбук комплектуется 65W зарядкой с USB-С разъемом.

С противоположной стороны два скоростных USB, слот для SD-карты и кнопка включения со светодиодным индикатором. На фоне актуальных ноутбуков набор портов может позволить обойтись без внешних аксессуаров.

Отдельных окошек для доступа к оперативной памяти и накопителям нет. Снимается крышка целиком, отметим отсутствие гарантийных пломб на винтах. Разбор для апгрейда и очистки от пыли не приведет к потере гарантии.

Экран

Установлена IPS-матрица с разрешением Full HD. Экран у ноутбука производит приятное впечатление. Засветы по периметру отсутствуют. Придраться можно к уровню максимальной яркости, летом при работе на улице картинку на нем разобрать будет проблематично. Цветовой охват широкий.

Поддерживается сенсорное управление. На нажатия реагирует корректно. Поверхность матрицы глянцевая, присутствует олеофобное покрытие.

Начинка

За работу и быстродействие Lenovo IdeaPad Flex 5 отвечает процессор Intel Core i5 -1035G1. Это четырехъядерный чип с тактовой частотой от 1 ГГц до 3.6 ГГц. Справляется с обработкой документов, таблиц, браузером и другими повседневными задачами.

Хотя даже без дискретной графики владелец сможет поиграть в сетевые игры с несложной графикой, включая World of Tanks и Dota 2.

Невысокая стоимость отразилась на объеме оперативной памяти. Доступно тут только 8 Гбайт и эта память впаяна в материнскую плату.

Под хранение выделен М.2 накопитель объемом 512 Гбайт.

Работает ноутбук тихо. В режиме продолжительной нагрузки больше нагревается дальняя часть корпуса.

Поддерживает актуальный Wi-Fi 6. Беспроводную периферию можно подключить, используя Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 52 Втч хватает в режиме смешанной нагрузки примерно на 10.5 часов. Показатели автономной работы с учетом веса в 1.5 кг, хорошие. Используется распространенный разъем для зарядки, упрощающий поиск кабеля в поездках или при выходе из строя комплектного.

Софт

Чаще всего мы упускаем вопрос рассмотрения программной составляющей. Причина проста, это общая операционная система Windows и производители ограничиваются установкой стартового софта и оформления. Здесь же отметим удаление из этого набора таких условно-бесплатных программ как McAfee, это мы считаем плюсом. Сам владелец должен решать, чем заполнять накопитель ноутбука.

Итоги по Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 будет интересен не только начинающим дизайнерам и создателям контента, но и в качестве домашнего ноутбука, выполняя еще и функцию мультимедийного экрана с сенсорным управлением или планшета для выполнения рабочих задач. В своем ценовом сегменте это лучшее решение при поиске 14-дюймового ноутбука с сенсорным управлением и актуальной версией установленной платформы. Из ограничений отметим невозможность апгрейда оперативной памяти.
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05
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