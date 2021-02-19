Обзор Little Nightmares II. Добротный хоррор

Игры в жанре хоррор выходят, к сожалению, редко, а из тех, что есть нужно еще постараться найти достойные проекты. Продолжение в лице Little Nightmares II один из таких потенциально интересных проектов, если брать в расчет анонсированную перед выходом информацию, трейлеры и в целом подход к работе BANDAI NAMCO. Мы прошли эту игру на платформе PlayStation и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами.

В сравнение с первой частью заметно улучшилась не только внешняя составляющая, но и геймплей в целом. За счет этого повысилась общая вовлеченность в происходящее на экране, а также зрелищность. Весомый вклад в это вносит аудио составляющая, фоновая музыка не приедается и отлично дополняет изображение на экране.

Множество мелких деталей на локации. Атмосферные злодее на каждой из локаций, которые не дают скучать при прохождении и изучении мира. Ключевых зон в игре пять, каждая со своими оригинальными особенностями. Само построение уровней продуманное, игрок при этом несмотря на возможность изучить закоулки и скрытые зоны идет «за руку» по сюжетной линии.

Предлагается решать загадки, проблем с разгадыванием которых у нас за время игры не возникало. Большая часть из них решается с помощью спутника, который будет сопровождать главного героя Моно в течение всего пути. Но, к сожалению, по какой-то причине не стали реализовывать кооперативный режим для прохождения игры совместно с двух геймпадов.

Как и ранее, игрока не утомляют диалогами и выбором фраз из заготовленного набора. Постигать особенности мира и истории предлагается самостоятельно на основе происходящего на экране и общего развития событий.

Собственно, и с локализацией под русскоязычных пользователей проблем тут тоже нет. Щадяще подошли в Little Nightmares II к контрольным точкам, неудачное действие или попадание в ловушку отбрасывает в прохождении незначительно, позволяя быстрее вернуться к проблемной части прохождения.

В плане хоррор составляющей здесь все отлично, игровой процесс держит в напряжении и очень часто, казалось бы, спокойный интервал для передышки сопровождается вздрагиванием. Это же дополняет общее понимание актуальности самого сюжета, люди «залипающие» над происходящим на экране телевизоров и теряющие частицы своей сущности и души, разве это не знакомый сюжет, который мы можем каждый день видеть в общественном транспорте и на улице?

Игра нам понравилась, ее можно смело добавлять к себе в коллекцию любителям сюжетных хорроров. Явных проблем тут выделить сложно, багов, мешающих прохождению нет. Сохранено все то что полюбилось в первой части, улучшено и дополнено.