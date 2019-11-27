Обзор Logitech MK470 Slim (920-009206). Беспроводная периферия для офиса

Правильно подобранная клавиатура и мышка залог не только получения эффективных результатов в играх, но и не менее важны они при выполнении обычных повседневных задач. С учетом актуальных требований и общей тенденции освобождения от проводов на рабочем столе оптимальной будет беспроводная периферия. Как пример, Logitech MK470 Slim создавалась именно под такие задачи.

Logitech MK470 Slim обзор

У нас появилась возможность изучить комплект и поделиться опытом эксплуатации с вами. Средняя стоимость составляет 3500 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает мышку, клавиатуру и адаптер подключения.

Внешний вид

Мышка в наборе Logitech MK470 Slim выполнена в низкопрофильном корпусе. В основе используется черный пластик с матовым покрытием.

Верхняя крышка съемная. Крепится при помощи магнитов. Внутри расположен отсек под одну пальчиковую батарейку. Здесь же пенал для адаптера подключения.

Кнопки с видимой границей. Тут используются бесшумные переключатели с высоким ресурсом службы. На спинке логотип производителя.

На основании две ножки скольжения. Окошко сенсора. Есть механический выключатель. Плюс поддерживается режим автоматического выключения при отсутствии активности.

Клавиатура низкопрофильная, выполнена в той же стилистике. Строгий внешний вид, сочетающий черный и темно-серый. Все с учетом применения в обстановке офиса.

Символы на клавиши нанесены краской. Подсветки не предусмотрено. За время тестирования мы не обнаружили склонности к стиранию.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Левый SHIFT укорочен. ENTER двухрядный. Кнопки вверх и вниз размещены одним уровнем.

Рамки вокруг блока клавиш в Logitech MK470 Slim узкие, на столе занимает ограниченное пространство. В верхней зоне расположена съемная крышка с пеналом под адаптер и отсеком под две батарейки формата ААА. Валик в верхней части выступает в роли подставки. Возможности изменения угла наклона рабочей плоскости тут не предусмотрено.

Софт

По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение по столу. Общие габариты корпуса 373,5 x 143,9 x 21,3 мм.Клавиатура и мышка для работы не требуют установки программного обеспечения. Начинают работать сразу при подключении адаптера к системе. Помимо Windows, это могут быть ТВ-приставки, умные телевизоры, Android планшеты и смартфоны. Во всех этих сценариях Logitech MK470 Slim работали корректно и стабильно.

Один адаптер обеспечивает работу двух устройств. Помимо работы в паре, можно будет использовать и отдельно. Возможностей дополнительных настроек тут не предусмотрено.

Мышка оснащена точным оптическим сенсором с чувствительностью 1000 DPI. Этого достаточно для выполнения рабочих задач. Традиционный набор клавиш и прорезиненное колесико. Клавиатура удобная, кнопки нажимаются бесшумно.

Итоги по Logitech MK470 Slim

Комплекта из двух батареек ААА и одной АА хватает примерно на 18 месяцев работы мышки и 36 месяцев клавиатуры. Замены частой не потребуется. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров.Logitech MK470 Slim станет хорошим выбором в качестве периферии под рабочие и офисные задачи. Этот же комплект можно рекомендовать в пару к моноблоку, HTPC-системе, смарт-приставке или телевизору. В ходе тестов мы также использовали его со смартфоном Android в поездке, подготавливая публикации. Строгий дизайн, качественное исполнение и длительное время автономной работы.