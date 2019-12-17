Обзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работы

2019-12-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech MX Master 3; [58]
Одной из самых интересных новинок выставки IFA 2019 в Берлине для нас стало обновление линейки беспроводной периферии MX Master от Logitech. Там смогли познакомиться с клавиатурой и мышкой, задать вопросы инженерам, а также рассказать о первых впечатлениях. Сейчас же пришло время поделиться о детальном опыте эксплуатации Logitech MX Master 3.

Logitech MX Master 3

Её можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью в 8300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech MX Master 3 обзор

Комплектация

Покупатель получает в комплекте адаптер подключения, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям работы.

Logitech MX Master 3

Внешний вид

Сохранена преемственность серии и общий узнаваемый внешний вид. От поколения к поколению инженеры вносят правки улучшая эргономику, основываясь на опыте и отзывах пользователей.

Logitech MX Master 3

Доступна Logitech MX Master 3 в темно-сером и светло-сером вариантах исполнения. Оба варианта выглядят привлекательно.

Logitech MX Master 3

Как и ранее выполнена в корпусе ассиметричной формы с высокой спинкой. Внешние поверхности прорезинены, есть продольные ребристые линии.

Logitech MX Master 3

Основные клавиши визуально отделены от спинки. Ход четкий, нажимаются бесшумно. Заявлен высокий ресурс службы.

Logitech MX Master 3

Между кнопками зафиксировано металлический скролл с двумя режимами работы, один из которых инерционный.

Logitech MX Master 3

Слева в районе большого пальца дополнительный металлический скролл. Ниже него две клавиши. Расположение этих клавиш стало удобнее, плюс они отделены от колесика, исключая ложные нажатия и упрощая поиск.

Logitech MX Master 3

Сохранена скрытая кнопка в выступающей площадке. Её можно программировать в последующем.

Logitech MX Master 3

На основании четыре ножки, обеспечивающие плавное скольжение на разных покрытиях. Переключатель режима подключения между адаптером и Bluetooth. Кнопка переключения между тремя устройствами. Окошко сенсора.

Logitech MX Master 3

Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. Этот же разъем поддерживает проводной режим подключения.

Logitech MX Master 3

В комплекте с манипулятором идет адаптер, к которому помимо мышки можно будет подключить совместимые устройства. Этот будет полезно с учетом ограниченного количества разъемов в современных ноутбуках.

Софт

Logitech MX Master 3

Для Logitech MX Master 3 можно загрузить утилиту Logitech Options. Она же используется для другой офисной периферии. В этой программе предлагается подключить устройства к адаптеру, задать профиль.

Logitech MX Master 3

Для установленного софта в системе загружаются готовые модули для таких программ как Excel, Word, Adobe Premier и других.

Logitech MX Master 3

Проводится настройка действия кнопок. Для них могут выбираться часто используемые команды или создаваться собственные макросы.

Logitech MX Master 3

Корректируется скорость указателя, активируется плавная прокрутка, меняется направление колесиков. Функция SmartShift.

Logitech MX Master 3

Функция Flow для комфортной работы в нескольких системах одновременно. Так можно будет переносить курсор просто перемещая к краю с настольного ПК в ноутбук. Помимо этого, переносятся текст, файлы и изображения.

Тесты

Logitech MX Master 3 получила высокоточный сенсор с максимальной чувствительностью до 4000 DPI. Уровень может регулироваться и переключаться с шагом 50 дюймов. Акселерация и сглаживание отсутствуют. Работает корректно не только на ковриках, но и стеклянных покрытиях.

Logitech MX Master 3

Мышку можно подключать к трем разным устройствам, быстро переключаясь между ними. Плюс функция Flow, когда идет полноценная работа сразу с разными системами просто переводя курсор. Соединение стабильное на большом расстоянии.

Logitech MX Master 3

Форма корпуса удобная. Мышка идеально лежит в руке. Расположение кнопок стало удачнее, нажатие по ним больше не требует изменение хвата. Вес сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо.

За автономную работу манипулятора отвечает батарейка с емкостью 500 мАч. Время работы длительное. За месяц ежедневного использования она разрядилась только на одно деление.

Итоги по Logitech MX Master 3

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech MX Master 3 – лучшая мышка среди моделей ориентированных на использование в профессиональном сегменте. Инженерам удалось, сохранив ключевые преимущества проработать слабые стороны и улучшить её сразу по нескольким направлениям. Высокоточный сенсор, длительное время автономной работы, эргономичный корпус с дополнительными клавишами, металлические колесики прокрутки, профили под популярные программы, USB Type-C.
Logitech MX Master 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Logitech MX Master 3
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