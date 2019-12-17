Обзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работы

Одной из самых интересных новинок выставки IFA 2019 в Берлине для нас стало обновление линейки беспроводной периферии MX Master от Logitech. Там смогли познакомиться с клавиатурой и мышкой, задать вопросы инженерам, а также рассказать о первых впечатлениях. Сейчас же пришло время поделиться о детальном опыте эксплуатации Logitech MX Master 3.

Logitech MX Master 3 обзор

Её можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью в 8300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает в комплекте адаптер подключения, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям работы.

Внешний вид

Сохранена преемственность серии и общий узнаваемый внешний вид. От поколения к поколению инженеры вносят правки улучшая эргономику, основываясь на опыте и отзывах пользователей.

Доступна Logitech MX Master 3 в темно-сером и светло-сером вариантах исполнения. Оба варианта выглядят привлекательно.

Как и ранее выполнена в корпусе ассиметричной формы с высокой спинкой. Внешние поверхности прорезинены, есть продольные ребристые линии.

Основные клавиши визуально отделены от спинки. Ход четкий, нажимаются бесшумно. Заявлен высокий ресурс службы.

Между кнопками зафиксировано металлический скролл с двумя режимами работы, один из которых инерционный.

Слева в районе большого пальца дополнительный металлический скролл. Ниже него две клавиши. Расположение этих клавиш стало удобнее, плюс они отделены от колесика, исключая ложные нажатия и упрощая поиск.

Сохранена скрытая кнопка в выступающей площадке. Её можно программировать в последующем.

На основании четыре ножки, обеспечивающие плавное скольжение на разных покрытиях. Переключатель режима подключения между адаптером и Bluetooth. Кнопка переключения между тремя устройствами. Окошко сенсора.

Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. Этот же разъем поддерживает проводной режим подключения.

Софт

В комплекте с манипулятором идет адаптер, к которому помимо мышки можно будет подключить совместимые устройства. Этот будет полезно с учетом ограниченного количества разъемов в современных ноутбуках.

Для Logitech MX Master 3 можно загрузить утилиту Logitech Options. Она же используется для другой офисной периферии. В этой программе предлагается подключить устройства к адаптеру, задать профиль.

Для установленного софта в системе загружаются готовые модули для таких программ как Excel, Word, Adobe Premier и других.

Проводится настройка действия кнопок. Для них могут выбираться часто используемые команды или создаваться собственные макросы.

Корректируется скорость указателя, активируется плавная прокрутка, меняется направление колесиков. Функция SmartShift.

Тесты

Функция Flow для комфортной работы в нескольких системах одновременно. Так можно будет переносить курсор просто перемещая к краю с настольного ПК в ноутбук. Помимо этого, переносятся текст, файлы и изображения.Logitech MX Master 3 получила высокоточный сенсор с максимальной чувствительностью до 4000 DPI. Уровень может регулироваться и переключаться с шагом 50 дюймов. Акселерация и сглаживание отсутствуют. Работает корректно не только на ковриках, но и стеклянных покрытиях.

Мышку можно подключать к трем разным устройствам, быстро переключаясь между ними. Плюс функция Flow, когда идет полноценная работа сразу с разными системами просто переводя курсор. Соединение стабильное на большом расстоянии.

Итоги по Logitech MX Master 3

Форма корпуса удобная. Мышка идеально лежит в руке. Расположение кнопок стало удачнее, нажатие по ним больше не требует изменение хвата. Вес сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо.За автономную работу манипулятора отвечает батарейка с емкостью 500 мАч. Время работы длительное. За месяц ежедневного использования она разрядилась только на одно деление.Logitech MX Master 3 – лучшая мышка среди моделей ориентированных на использование в профессиональном сегменте. Инженерам удалось, сохранив ключевые преимущества проработать слабые стороны и улучшить её сразу по нескольким направлениям. Высокоточный сенсор, длительное время автономной работы, эргономичный корпус с дополнительными клавишами, металлические колесики прокрутки, профили под популярные программы, USB Type-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".