Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с базой самоочистки

Не так давно компания Youpin в альянсе с Xiaomi расширила модельный ряд, выпустив робот пылесос Lydsto R1. В этой модели используется зарядная станция с функцией самоочистки. Также его отличают высокая мощность мотора, увеличенная емкость аккумулятора, лидар для построения карты и маршрута.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. В официальном интернет-магазине Aliexpress есть быстрая доставка без пошлины с российского склада. Рекомендованная стоимость его 29 000 рублей - https://bit.ly/3rWVAuJ Упакован пылесос в коробку в форме кубика с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Есть ручка для переноски.

Комплект включает базу в сборе, семь мешков для мусора, 30 одноразовых салфеток, блок для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен он в белом и черном вариантах исполнения. Внешний вид характерен для устройств от Xiaomi и в целом для такого класса устройств.

По центру крышке возвышается башенка с лидаром. Этот блок отвечает за построения маршрута передвижения и сбора данных для интерактивной карты.

Общая высота от пола 10 сантиметров. Дополнительные 2.5 сантиметра дает башенка с лидаром.

Верхняя крышка стеклянная. Белый цвет хорошо скрывает возможные следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации.

Две механические клавиши управления со светодиодной подсветкой. Они вручную запускают уборку и возвращают его на базу.

На фронтальной стороне у Lydsto R1 подпружиненный бампер, смягчающий контакт с мебелью и стенами. Три отдельных окошка с ИК-датчиками. Один на фронтальной стороне и два по краям. Они определяют расстояние до объектов при движении.

Одна щетка на правой грани. Длинные поводки с мягким ворсом. Сопло для сбора сухих загрязнений с разделителями, предотвращая наматывание волос и ниток.

Сам валик с рядом из резиновых скребков и искусственного ворса. Его можно будет обслуживать. По краям распределены датчики перепада высоты.

Два колеса с зацепами отвечают за перемещение по полу. Впереди поворотный валик.

На обратной стороне съемный пылесборник из прозрачного пластика. Он совмещен с емкостью для жидкости. Тут HEPA-фильтр и заглушка с резиновым клапаном. Внутри можно обратить внимание на блок помпы, регулирующий степень подачи жидкости.

В комплекте идет съемная пластиковая площадка с салфеткой из микрофибры. Отличает этот контейнер от рассмотренных ранее моделей отдельное сопло с тыловой стороны. По краям от него контактные датчики для зарядки. Зарядная станция Lydsto R1 выполнена в виде колонны. Выполнена в цвет корпуса. Сверху откидная крышка, скрывающая нишу с мешком для сбора пыли.

Софт

Тесты

Используются одноразовые мешки. В комплекте есть семь таких мешков. При обычном режиме эксплуатации это полгода использования.Для дистанционного управления используется приложение Lydsto. Вносятся данные по беспроводной сети. Сразу было предложено обновление прошивки. В экране управления выводится построенная карта помещения. Тут данные по площади комнаты, текущий заряд батарея. Выбор отправки зарядки и запуска уборки. В режимах управления можно задать степень всасывания и объем подачи воды. Пылесос автоматически определяет установленный блок для влажной уборки. Для карты можно внести корректировки и выставить зоны которые не будут убираться. Детальные настройки с выбором расписания уборки. Пульт для ручного перемещения по комнате. Запуск уборки по краю или дополнительной уборки. Для зарядной станции можно задать интервалы по выгрузку пыли в контейнер. При отсутствии сменных мешков есть возможность выключить выгрузку, оставив только ручную очистку.Lydsto R1 поддерживает влажную и сухую уборки. Несколько режимов работы, отличающихся маршрутом построения перемещений. По умолчанию это зигзагообразные движения на основе данных с датчиков, лидара и отметок по интерактивной карте. Предметы, горшки, зеркала и другие зоны можно ограничивать в приложении без дополнительных магнитных лент.

Используется мощный мотор со скоростью вращения 50000 оборотов в минуту. На максимальном уровне выдает 30000 Па. Есть несколько уровней мощности. Основные сценарии уборки решает на начальных уровнях, не оставляя за собой загрязнений на половом покрытии.

Корректно распознает ковровые покрытия. Съезжает и заезжает на них без пробуксовки. На таком покрытии он автоматически повышает мощность. Есть защита от падения со свесов и лестницы.

Выпускная решетка с HEPA-фильтром. Отсеиваются мельчайшие загрязнения. Этот фильтр в последующем можно будет обслуживать или заменить.

Удалять собранные сухие загрязнения можно как классическим способом сняв контейнер и отключив выгрузку в колонну в приложении. По умолчанию пылесос через заданные интервалы уборок будет автоматически переносить загрязнения в мешок в колонне. У нее в отличие от ранних моделей Xiaomi укоротили длину патрубка, повысив эффективность выгрузки. При таком способе контакт с пылью будет полностью исключен.

Для влажной уборки предварительно нужно будет налить в бак жидкость и установить съемный блок с салфеткой из микрофибры. Вместо нее также можно использовать одноразовые салфетки.

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