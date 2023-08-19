Обзор Lydsto V9. Недорогой беспроводной пылесос с тремя насадками и подсветкой

Тестируемый сегодня беспроводной пылесос Lydsto V9 оснащен щеткой с подсветкой, большим контейнером для сбора загрязнений, информативным дисплеем, двигателем с высокой мощностью и аккумулятором, позволяющим обеспечить до 30 минут автономной работы. У производителя есть собственное производство и ранее они получили инвестиции от Xiaomi выполняя для них ранее выпуск этого типа техники.

Lydsto V9

Приобретен он был на Aliexpress за 10.5 тысяч рублей. С 21 по 28 августа на него ожидается дополнительная скидка в рамках «золотой распродажи».
Lydsto V9 на Aliexpress

Комплектация

Поставляется пылесос в коробке из белоснежного картона с общими данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

Lydsto V9

Комплект его включает моторный блок, удлинительную трубу, основную насадку, два вида щелевых насадок, адаптер питания, крепление на стену с 3M-скотчем и саморезами, а также руководство пользователя.

Lydsto V9

Lydsto V9 обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение этой модели, схоже с Dreeme и Xiaomi, это сочетание белого, серого и оранжевых цветов. Выглядит хорошо, подойдет под разный интерьер.

Lydsto V9

Здесь традиционная конструкция с ручкой пистолетного хвата. На боковой стороне, направленной на пользователя, выведены механические кнопки, отвечающие за включение и изменение уровня мощности.

Lydsto V9

Рядом с ручкой кнопка-рычаг, используемая для снятия контейнера. Тут он выполнен из прозрачного пластика с небольшим затемнением. При этом опустошить контейнер можно будет и не снимая, просто откинув нижнюю крышку.

Lydsto V9

Внутри контейнера циклонный фильтр. Также система фильтрации у Lydsto V9 включает хлопковый фильтр и сетку. Все элементы можно мыть.

Lydsto V9

На верхней стороне корпуса в центре выведен LED-дисплей с белой подсветкой. На нем выводятся данные по заряду аккумулятора в процентах.

Насадки

Устанавливать насадки можно напрямую на моторный блок или через удлинительную трубу. Здесь она выполнена из металла, окрашенного в серебристый цвет.

Lydsto V9

Основная насадка крепится с помощью подвижного сочленения, позволяющего разворачивать ее под разными углами добираясь до труднодоступных участков. Перемещается по полу при помощи двух пластиковых роликов.

Lydsto V9

На передней стороне под прозрачной крышкой находится четыре светодиода, которые при работе подсвечивают пространство перед щеткой. Сама же крышка дает возможность контролировать наматывание волос и ниток.

Lydsto V9

Внутри щетки находится съемный валик с рядами искусственного ворса. Для снятия нужно сдвинуть фиксатор на боковой грани щетки.

Lydsto V9

Обе щелевые насадки устанавливают в Lydsto V9 как напрямую, так и через удлинительную трубу. Одна из них с удлиненным соплом, вторая в формате 2-в-1 с выдвижным блоком с ворсом.

Lydsto V9

Тесты

Lydsto V9

Оснащается пылесос двигателем с силой всасывания 19 000 Па и мощностью 180 Вт. Эта модель поддерживает два уровня мощности, переключаемые с помощью кнопки на корпусе. Большинство времени хватало базовой мощности, турбо режим пригодится на коврах с высоким ворсом. Справлялся со сбором пыли с пола пылесос хорошо. Также комплектный набор насадок даст убирать поверхности мебели и даже салон автомобиля.

Lydsto V9

Собираются сухие загрязнения в контейнер объемом 800 мл. Очищать его удобно, как просто открыв крышку, так и полностью сняв и промыв все элементы. Из упрощений в системе фильтрации отметим отсутствие HEPA-фильтра.

Lydsto V9

Встроенный аккумулятор с емкостью 2200 мАч. Он несъемный, усложняя процесс замены в ходе длительной эксплуатации. На стандартном уровне мощности работает 25-30 минут, на турборежиме сокращается вдвое до 15 минут. Для зарядки нужно будет подключать адаптер питания, гнездо для штекера на обратной стороне ручки.

Итоги

Lydsto V9 – недорогой беспроводной пылесос с тремя насадками и подсветкой на основной, телескопической удлинительной трубой, LED-дисплеем, двумя уровнями мощности, хорошими показателями автономной работы и легким весом. Не устроить могут несъемный аккумулятор и отсутствие HEPA в системе фильтрации.
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