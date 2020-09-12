Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик

Корректная работа сенсора и контролируемое движение у игровой мышки требует наличие коврика. Он же позволяет увеличить срок службы ножек скольжения и продлить общий ресурс самой мышки. Тестируемый сегодня коврик MARVO G15 относится к недорогому сегменту, но при этом предлагает декоративный рисунок и прошитые края.

MARVO G15 обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 600 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с общей информацией по характеристикам. Комплект включает техническую документацию.

Внешний вид

Относится он к мягкому типу. Основание прорезиненное. Толщина 3 мм. Периметр коврика прошит красной ниткой.

Она предотвращает расслоение коврика. Верхнее покрытие с гладкой текстурой. Приятно тактильно и обеспечивает контролируемое скольжение.

Полезная рабочая площадь MARVO G15 составляет 350 на 255 мм. Относится к типоразмеру М.

Нанесено тематическое изображение. В центре сюжета девушка в экипировке. Здесь же слоган и логотип MARVO.

Внутренняя часть прорезинена, что предотвращает скольжение по рабочей поверхности.

Тесты

Мы использовали ее с мышками с разными сенсорами. Дрожания курсора замечено не было. Движение по нему контролируемо по всем осям. За время тестирования не обнаружили тенденции к стиранию нанесенного рисунка.

Площадь оптимальна для свободного движения в разных направлениях. Этот же коврик можно разместить вместо подставки под запястья у клавиатуры.

Итоги по MARVO G15

MARVO G15 – недорогой игровой коврик с мягким типом покрытия. Декоративный тематический рисунок, площадь 350 на 355 мм, прорезиненное основание.