Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 600 рублей.
MARVO G15 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке с общей информацией по характеристикам. Комплект включает техническую документацию.
Внешний видОтносится он к мягкому типу. Основание прорезиненное. Толщина 3 мм. Периметр коврика прошит красной ниткой.
Она предотвращает расслоение коврика. Верхнее покрытие с гладкой текстурой. Приятно тактильно и обеспечивает контролируемое скольжение.
Полезная рабочая площадь MARVO G15 составляет 350 на 255 мм. Относится к типоразмеру М.
Нанесено тематическое изображение. В центре сюжета девушка в экипировке. Здесь же слоган и логотип MARVO.
Внутренняя часть прорезинена, что предотвращает скольжение по рабочей поверхности.
Тесты
Мы использовали ее с мышками с разными сенсорами. Дрожания курсора замечено не было. Движение по нему контролируемо по всем осям. За время тестирования не обнаружили тенденции к стиранию нанесенного рисунка.
Площадь оптимальна для свободного движения в разных направлениях. Этот же коврик можно разместить вместо подставки под запястья у клавиатуры.