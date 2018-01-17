Обзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для Ryzen

2018-01-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO; [2403]
В скором времени на рынке материнских плат в России ожидается официальный выход устройств от компании MAXSUN. С представительством, сервисным и гарантийным обслуживанием. Этот бренд был основан еще в 2002 году, изначально выпуская только видеокарты на китайском рынке. Позже после успешного опыта ассортимент был расширен, компания стала официальном партнеров лидеров в лице Intel, AMD и NVIDIA. Часть актуальных решений попало в наше распоряжение и в течение длительного времени мы имели возможность проверить работу нескольких материнских плат и поделиться опытом эксплуатации с вами.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Начнем с MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO с AM4 сокетом под процессоры AMD Ryzen. В ходе тестов мы также провели актуализацию данных с установленными обновлениями в комплексе синтетических тестов и играх.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO обзор

Комплектация

Поставляется MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO в коробке средних размеров из плотного картона. С обратной стороны подробно описаны ключевые особенности и преймущества данной модели.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Комплект включает пару SATA кабелей, диск с ПО, заглушку для корпуса, набор документации.

Внешний вид

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO ориентирована на широкий круг пользователей. Относится она к доступному сегменту, как результат тут отсутствуют индикаторы POST-кодов и дополнительные кнопки.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Плата может похвастать несколькими зонами с зеленой светодиодной подсветкой. Светится зона с логотипом, крышка в районе разъемов, граница экранирования звукового тракта. Частично подсвечивается обратная сторона плата.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Интересно смотрится сочетание черного и зеленого, такую расцветку редко используют в оформлении плат. Как минимум оригинально. В эти же цвета раскрашены попарно слоты под планки оперативной памяти. Поддерживается объем до 64 Гбайт и двухканальный режим работы.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

За пассивный отвод тепла отвечает два алюминиевых радиатора с нанесенным декоративным оформлением. Крепятся при помощи винтов.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

В наличии два разъема под накопители M.2. Расположены они между вторым и третьим слотом PCI. Стойки крепления изначально зафиксированы на плате.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Помимо этого, плата располагает четырьмя слотами SATA 3.0. Все они ориентированы под прямым углом к основной плоскости платы. Для удобства монтажа они распределены по двум зонам.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Есть одна колодка USB 3.1 Gen 1 и еще одно посадочное место без колодки. Два USB 2.0 для подключения фронтальной панели корпуса.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Три гнезда PCI-E x16 у MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO окрашены в ярко зеленый. Доступны еще три PCI-E x1.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Сетевые возможности представлены гигабитным контроллером Realtek RTL8111F. Рядом с чипом дополнительные конденсаторы.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Аудиокодек производителем не разглашается. Чип закрыт декоративным металлическим боксом. Зона экранирована от помех. Звук шестиканальный.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Вокруг процессорного гнезда достаточно свободного места для проведения монтажа системы охлаждения процессора. Плата располагает шестью колодками для подключения вентилятора, они удачно распределены по периметру платы.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Питание подается через связку из 8-пиновыхи 24-пиновых коннекторов. Четыре фазы CPU, две стабилизации NB Voltage, две для оперативной памяти.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

На заднюю панель MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO выведены: PS/2, два USB 2.0, DisplayPort, HDMI, DVI-D, два USB 3.1, два USB 3.0, RJ-45, три аудиоразъема.

BIOS

Материнская плата поддерживает графический интерфейс UEFI. Обновления для платы доступны на официальном сайте. Доступен выбор между китайским и английским.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

В меню настроек можно выбрать режим работы компонентов, выставляется приоритет загрузки и параметры стартового меню.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Есть кнопка для быстрого разгона процессора.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Контролируется работа системы, выставляются общие параметры.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Интерфейс содержит все необходимые опции управления. Найти нужные параметры не затруднительно, расположение логичное.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Тесты

Процессор Intel Core i3-8350K разогнан до частоты 4500 МГц, память с 2133 до 2400 МГц.

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.

GTA 5

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.

Rise of Tombraider

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.

Prey

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.

Doom Vukan

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.

Итоги по MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Золото. Выбор редакции MegaObzorMAXSUN MS-B350FX Gaming PRO обладает всем необходимым функционалом и потенциалом для сборки системы на базе процессоров AMD Ryzen. Плату отличает аккуратный дизайн, набор разъемов для организации эффективного охлаждения, встроенная подсветка, эффективное пассивное охлаждение, хороший набор разъемов на задней панели, гигабитный сетевой разъем. Предлагаемые инструменты поддерживают разгон процессора и памяти. Из особенностей отметим шестиканальный звук и отсутствие коннектора для светодиодных лент.
MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для RyzenОбзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для Ryzen
Обзор корпуса Thermaltake View 21 Tempered Glass CA-1I3-00M1WN-00Обзор корпуса Thermaltake View 21 Tempered Glass CA-1I3-00M1WN-00
Обзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублейОбзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублей
Обзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HDОбзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HD
Обзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкойОбзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкой
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядноеПрактически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов ма...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor