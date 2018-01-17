Обзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для Ryzen

В скором времени на рынке материнских плат в России ожидается официальный выход устройств от компании MAXSUN. С представительством, сервисным и гарантийным обслуживанием. Этот бренд был основан еще в 2002 году, изначально выпуская только видеокарты на китайском рынке. Позже после успешного опыта ассортимент был расширен, компания стала официальном партнеров лидеров в лице Intel, AMD и NVIDIA. Часть актуальных решений попало в наше распоряжение и в течение длительного времени мы имели возможность проверить работу нескольких материнских плат и поделиться опытом эксплуатации с вами.

MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO обзор

Начнем с MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO с AM4 сокетом под процессоры AMD Ryzen. В ходе тестов мы также провели актуализацию данных с установленными обновлениями в комплексе синтетических тестов и играх.

Комплектация

Поставляется MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO в коробке средних размеров из плотного картона. С обратной стороны подробно описаны ключевые особенности и преймущества данной модели.

Внешний вид

Комплект включает пару SATA кабелей, диск с ПО, заглушку для корпуса, набор документации.MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO ориентирована на широкий круг пользователей. Относится она к доступному сегменту, как результат тут отсутствуют индикаторы POST-кодов и дополнительные кнопки.

Плата может похвастать несколькими зонами с зеленой светодиодной подсветкой. Светится зона с логотипом, крышка в районе разъемов, граница экранирования звукового тракта. Частично подсвечивается обратная сторона плата.

Интересно смотрится сочетание черного и зеленого, такую расцветку редко используют в оформлении плат. Как минимум оригинально. В эти же цвета раскрашены попарно слоты под планки оперативной памяти. Поддерживается объем до 64 Гбайт и двухканальный режим работы.

За пассивный отвод тепла отвечает два алюминиевых радиатора с нанесенным декоративным оформлением. Крепятся при помощи винтов.

В наличии два разъема под накопители M.2. Расположены они между вторым и третьим слотом PCI. Стойки крепления изначально зафиксированы на плате.

Помимо этого, плата располагает четырьмя слотами SATA 3.0. Все они ориентированы под прямым углом к основной плоскости платы. Для удобства монтажа они распределены по двум зонам.

Есть одна колодка USB 3.1 Gen 1 и еще одно посадочное место без колодки. Два USB 2.0 для подключения фронтальной панели корпуса.

Три гнезда PCI-E x16 у MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO окрашены в ярко зеленый. Доступны еще три PCI-E x1.

Сетевые возможности представлены гигабитным контроллером Realtek RTL8111F. Рядом с чипом дополнительные конденсаторы.

Аудиокодек производителем не разглашается. Чип закрыт декоративным металлическим боксом. Зона экранирована от помех. Звук шестиканальный.

Вокруг процессорного гнезда достаточно свободного места для проведения монтажа системы охлаждения процессора. Плата располагает шестью колодками для подключения вентилятора, они удачно распределены по периметру платы.

Питание подается через связку из 8-пиновыхи 24-пиновых коннекторов. Четыре фазы CPU, две стабилизации NB Voltage, две для оперативной памяти.

BIOS

На заднюю панель MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO выведены: PS/2, два USB 2.0, DisplayPort, HDMI, DVI-D, два USB 3.1, два USB 3.0, RJ-45, три аудиоразъема.Материнская плата поддерживает графический интерфейс UEFI. Обновления для платы доступны на официальном сайте. Доступен выбор между китайским и английским.

В меню настроек можно выбрать режим работы компонентов, выставляется приоритет загрузки и параметры стартового меню.

Есть кнопка для быстрого разгона процессора.

Контролируется работа системы, выставляются общие параметры.

Интерфейс содержит все необходимые опции управления. Найти нужные параметры не затруднительно, расположение логичное.

Тесты

Cinebench 15

Процессор Intel Core i3-8350K разогнан до частоты 4500 МГц, память с 2133 до 2400 МГц.

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO обладает всем необходимым функционалом и потенциалом для сборки системы на базе процессоров AMD Ryzen. Плату отличает аккуратный дизайн, набор разъемов для организации эффективного охлаждения, встроенная подсветка, эффективное пассивное охлаждение, хороший набор разъемов на задней панели, гигабитный сетевой разъем. Предлагаемые инструменты поддерживают разгон процессора и памяти. Из особенностей отметим шестиканальный звук и отсутствие коннектора для светодиодных лент.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".