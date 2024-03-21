Сборник хороших ретроигр, но без улучшений. Обзор METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL. 1

Сборник METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL. 1 от Konami включает сразу пять игр серии, а также дополнительные бонусные буклеты и комментарии от разработчиков. Мы ознакомились с этой коллекцией на PlayStation 5, пройдя одну из игр полностью, а если быть точнее первые две, которые в коллекции объединены.

Одной из первых игр в которую я играл, как раз и был METAL GEAR 1, в то время я учился в школе и с этого времени прошло большее 30 лет. Если быть до конца честным то с того времени я позабыл название этой игры и для меня при переборе игр в этой коллекции стало приятным открытием. Собственно сам выход этой коллекции и является той самой возможностью поиграть в эту серию на фоне того что сами платформы на которых они выходили уже стали экзотикой и просто элементами коллекций энтузиастов.

В самом сборнике игры разделены на несколько, скачиваются они отдельно, только самые первые две являются общими. С одной стороны это хорошо, не нужно занимать пространство тем во что не планируется играть, но с другой теряется целостность проекта как общего.

Основное мое внимание было уделено играм Metal Gear и Metal Gear 2, выпущенным в 1987 и 1990 годах. Было интересно в итоге пройти эти игры полностью, потому что в свое время это не удалось и проходить получалось частично. Графика их и исполнение отсылают к 8 и 16 битным приставкам и это самое то для ностальгии. Да они просты по современным меркам, но хорошо играются и сейчас.

METAL GEAR SOLID уже стала заметным шагом вперед на фоне их. Интересна будет тем кто играл на первых поколениям консолей. Здесь не стали заметно работать над графикой, поэтому вместе со знакомым сюжетом перенесены лесенки, огрехи в графике и прочие радости. В качестве бонуса проект включает набор VR-миссий. METAL GEAR Solid 2: Sons of Liberty продолжает серию. Тут качество графики повышается, можно стрелять от первого лица. Есть новые механики и меняется сам подход к игровому процессу.

METAL GEAR Solid 3: Snake Eater последняя игра в коллекции. Здесь все возведено в абсолют в плане графики и геймплея. Но сюжет тут как был клюквой, так и остался. Крокодилы в Сибири, надо же до этого додуматься.

Как и отмечал вначале, полностью я прошел первые две игры из далекого прошлого. Они вызвали чувство ностальгии и интереса, а остальные я в свое время пропустил по причине отсутствия этих консолей. Поэтому в сборнике я их опробовал поверхностно и никакого азарта по их более детальному изучению не возникло.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL. 1 обзор

Итоги

В итоге данный сборник METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL. 1 заинтересовать может фанатов серии и тех кто хочет вспомнить прошлое, для молодых геймеров здесь нет того что нельзя встретить в актуальных играх. И здесь с одной стороны идет хороший набор из пяти игр и бонусные материалы, но с другой не проделана работа по улучшению качества графики и смотрится весь набор собранным на скорую руку.