Обзор Mafia: Definitive Edition. Удачное возвращение истории Томми Анджело

Ремастеры и ремейки стали трендом последних лет. Сразу несколько популярных игр обрели новую жизнь. Ожидаемо это коснулось и легендарной Mafia, со времени его выхода прошло уже много времени. Хотя сама игра наделала много шума и обрела армию поклонников. Также жанр ганстерских боевиков популярен. Мы полностью прошли Mafia: Definitive Edition на Sony PlayStation 4 Pro и сегодня готовы поделиться впечатлениями.

Секретом популярности, помимо общей гангстерской романтики, стали проработка персонажей и четкая сюжетная линия. В игре 2020 года главным героем остается таксист Томми Анджело. По воле случая он попал в водоворот разборок двух крупных мафиозных кланов города Лос-Хевен.

Насыщенный сюжет, проработанные диалоги и все это дополняет атмосфера самого города. Над всем этим еще хорошо потрудились актеры дубляжа. Как на русском языке, так и оригинале. При чем оба варианта рекомендуем попробовать прослушать.

Уже с первых минут игрок втягивается в сюжет. Трудно остановится после какой-либо миссии, желая узнать, что же произошло дальше. И здесь этот интерес сохраняется независимо от того смогли ли вы поиграть ранее в оригинальную часть. Отклонений от изначальной сюжетной линии хватает.

Также как в GTA, есть возможность отдохнуть от продвижения по сюжету, свободно перемещаясь по городу, меняя транспорт, уходят от погони и внося суматоху в жизнь горожан. Все это происходит относительно неспешно, отчасти за счет небольших скоростных режимов транспорта 30 годов. Управление машинами тут на любителя, требуется время на привыкание к поведению автомобилей. Кстати, есть мотоциклы.

Не малое время герою приходится участвовать в разборках и перестрелках. Mafia: Definitive Edition не позволит отстреливаться без использования укрытий. На высоких уровнях сложности еще и потребуется несколько точных попаданий.

Графика отличная. Работает плавно, как на консолях, так и настольных компьютерах. Повышенных требований к используемому железу нет. Вполне комфортно можно будет насладиться картинкой и с видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1650. Город выглядит красиво как в дневное, так и ночное время.

В целом у Hangar 13 получился удачный реймейк. Сохранена атмосфера оригинальной игры на фоне улучшения качества картинки и механик. В итоге проходить ее интересно даже если была возможность не раз пройти оригинальную часть. Это чистый сингл, без необходимости траты заметного времени на прокачку и гринд арсенала.

Игра станет отличным дополнением в коллекцию для последующего неспешного прохождения. Явных проблем и огрехов в ней нет. Возможно в будущем нас будет ждать уже удачное продолжение самой трилогии, без ремейков и ремастеров.

Комментарии и отзывы Mafia: Definitive Edition
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