Обзор игры Bus Bound. Дружелюбный симулятор автобусов

Мы отлично знакомы с играми SnowRunner, Roadcraft , Expedition: A Mudrunner game и другими от Saber Interactive – это отличные проекты, посвященные транспорту, но Saber Interactive выступает и как издатель. 30 апреля стала доступна игра Bus Bound от Stillative Studios, симулятор, посвященный автобусам. Он позволяет игрокам взять на себя управление общественным транспортом, перевозить пассажиров в американском городе, планировать маршруты, соблюдать правила дорожного движения и повышать качество жизни горожан.

У Stillative Studios это не первый опыт: ранее они выпустили Bus Simulator 21, так что некоторый опыт и наработки уже были. Основной локацией в Bus Bound станет американский город Эмбервилл, состоящий из нескольких районов, включая деловой центр и пригороды. Общественный транспорт в любом городе является основой его жизнедеятельности, и его развитие напрямую влияет на качество жизни и улучшает сам мегаполис. В Bus Bound это плотно вплетено в геймплей: развитие маршрутов и перевозка пассажиров. После прокачки всех остановок в районе становится возможным запустить его улучшение. Визуально район изменится, и эти изменения предлагается проверить на демонстрационном маршруте.

В качестве основной валюты здесь выбраны лайки от пассажиров. Их нужно получать во время высадки пассажиров на остановках. Помимо количества пассажиров, на итоговое значение влияет множитель. Его значение растет при соблюдении правил, аккуратной подаче на остановку и отсутствии аварий. Нарушения снижают этот множитель и являются реализацией штрафов, вместо использования денег.

Правила дорожного движения здесь реализованы базовым набором: движение в рамках своей полосы, остановка на стоп-полосе, регулировка с помощью светофора, аккуратный проезд через «лежачих полицейских». Такой подход позволяет освоить движение не только тем, кто имеет реальный опыт вождения, но и тем, кто знает ПДД поверхностно. Игра будет интересна даже детям.

В Bus Bound есть и второй множитель, который включается по усмотрению игрока. Это различные типы усложнений, например: движение только из кабины, только идеальная подача на остановку, сильный штраф основного множителя с недовольными пассажирами. Это усложняет управление транспортом. Автор текста некоторое время пробовал работать на маршруте без навигации, только с управлением из кабины и без круиз-контроля, что обеспечило полное погружение в управление автобусом и интересный опыт.

Управление автобусом дополнительно не усложняли. Есть два варианта камеры: от третьего лица и из кабины. Первый вариант проще, так можно видеть все с разных сторон и лучше оценивать обстановку. Из кабины требуется чувствовать габариты. В плане движения игра остается дружелюбной, как и в случае с ПДД: здесь простой порог вхождения и ориентация на широкую аудиторию.

Преодолевать грязь за пределами города, перевозя ковбоев на ранчо, здесь не придется – только ровный асфальт. Однако добавлены случайные события на маршруте: аварии, временные перекрытия, ремонтные работы, задержания водителей полицией, которые нужно будет объезжать. Также на дорогах есть траффик: машины, спешащие по своим делам и четко соблюдающие правила. По личным впечатлениям, не хватает автобусов, управляемых NPC; альтернативой могли бы стать другие игроки в многопользовательском режиме.

Набор автобусов включает разные варианты, отличающиеся типом двигателя и особенностями кузова. Есть ретро-модели, современные электрические и водородные. В списке доступны автобусы-"гармошки" и даже двухэтажные. Тип двигателя влияет на динамику разгона и может давать дополнительный множитель за экологичность. Важным параметром является количество посадочных мест. На старте каталог включает 17 автобусов: часть доступна сразу, часть открывается за улучшение остановок и районов.

Помимо автобусов и визуального улучшения районов, открывается набор цветов для окраски кузова и декалей. Свой автобус можно украсить по вкусу. Чем активнее развивается сеть, тем больше возможностей. На остальные параметры транспорта влиять нельзя.

Маршруты в Bus Bound создает сам игрок, соединяя на карте города доступные остановки. Количество маршрутов со временем можно увеличивать, а также расширять их длительность. Некоторые остановки дают бонус стартового множителя, какие-то увеличивают количество пассажиров. При выборе оптимального маршрута стоит учитывать необходимость прокачки каждой остановки. Основной целью будет получение всех улучшений в городе и открытие всех районов.

Повторение работы на маршрутах – постоянный элемент игры. Для разнообразия вносятся случайные события, меняется время суток (утро, день, ночь) и погода (солнце, облачно, дождь). За время прохождения игра не надоела, но для закрытия всех достижений (500 миль и 10 000 пассажиров) потребуется длительное время. Почти половина достижений была выполнена.

Визуально мегаполис реализован реалистично. Помимо дорог и сооружений, в городе кипит жизнь: пешеходы, работающие кафе и другие мелкие детали. Корректно работает освещение, капли дождя на лобовом стекле, фары. Работают кнопки в салоне, освещение в салоне и кабине. Упрощения касаются моделей транспорта – они явно проще, чем в Snowrunner. Звуковое сопровождение включает шум мегаполиса, уведомления о следующей остановке, гудки и простое радио.

Итоги по Bus Bound

Bus Bound – дружелюбный симулятор автобусов, ориентированный на широкую аудиторию игроков. Попробовать себя в управлении общественным транспортом, составлении маршрутов и перевозке пассажиров. Вместо повышения сложности разработчики предложили комфортный геймплей и, главное, ощущение своего влияния на жизнь города. Проходить можно самостоятельно или в компании друзей.