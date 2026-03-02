Обзор игры Manairons. Мультяшный платформер с хардкорными сражениями

Игра Manairons выполнена в жанре 3D-экшена с элементами платформера. Действие ее разворачивается в Пирениях, где сочетаются озорная магия, мелкие существа и дымящиеся фабрики. Главный герой будет спасать деревню Виламонт от хаоса, используя флейту с мелодиями и магию. Ждет решение головоломок, сражение с боссами – манайронами, поиск секретов на карте, прыжки по площадкам и обрывам, управление сородичами. Разработчики при ее рисовке вдохновлялись духом каталонской культуры.

Главным злодеем в ней является богатый промышленник Льоренц. Он захватил контроль в городе Виламон в Пиренеях и у него есть скрытые планы, которые доставят массу проблем для местных жителей. В частности он перестраивает землю и вводит повсеместно роботов. Сам же ищет легендарный артефакт, который обладает мощной магией и силой. Найдя его активирует и создает армию, угнетающую местное население.

Най с двумя вариантами пола, выбираемого при старте, будет главным героем. В дальнейшем можно менять шляпу и прическу. Начинаем сразу с исследования локации и знакомства с базовыми механиками. Прыжки, перемещение объектов, активация механизмов, перенос объектов, удары и парирование. Отдельно отмечу важный элемент – платформинг. Перемещаться нужно будет много, прыгать по площадкам. В игре много скрытых зон и локаций с секретами, которые потребуют детального изучения игрового мира.

Основным его инструментом является флейта. Она используется для запуска механизмов, двигающихся платформ, подъемников. С помощью нее можно сражаться на ближней дистанции и парировать удары. Три последовательных удара объединяются в комбо. Боевка не даст расслабится, количество жизней ограничено, а вовремя не сделанная точка сохранения откинет по прогрессу.

Флейта обладает способностью воспроизводить магические мелодии, каждая из которых создает уникальные эффекты и служит ключом к разгадке головоломок. В сочетании с элементами платформера она проверяет вашу изобретательность и умение решать задачи. Некоторые предметы можно перемещать с помощью телекинетического действия одной кнопкой, тогда как для других взаимодействий потребуется последовательное нажатие нескольких кнопок для воспроизведения определённых нот — по аналогии с использованием окарины в серии игр Legend of Zelda. Кроме того, грибы помогают восполнить утраченные очки здоровья главного героя Ная.

В окружающем пространстве аккуратно вплетены элементы, напоминающие закрученные конструкции в духе световых кошмаров Бертона. Они выглядят привлекательно на первый взгляд, но при более внимательном осмотре можно заметить минималистичные и не слишком проработанные детали в некоторых местах. Небольшие вкрапления озвучки добавляют шарма, особенно выразительные интонации ведьмы, которая в начале игры выступает рассказчиком. Однако, по мере прохождения, такие моменты становятся всё реже, а целые эпизоды ограничиваются лишь звуками боевых выкриков и рыканием манайронов-врагов. К тому же бросается в глаза несоответствие между дубляжом закадрового текста и субтитрами в ряде сцен. Иногда пропускаются отдельные слова, а порой реплики заметно отличаются, что намекает на незавершённые правки сценария, не до конца интегрированные в финальную версию.

Итоги

Manairons имеет определенный шарм, атмосферу и ставит перед игроком испытание. Но в ней ощущается ограниченный бюджет на производство, проявляющийся в поведении камеры, шероховатости и изредка встречающихся багах. Рисованный стиль мира и персонажей тут сочетается с хардкорными сражениями. Лучше всего этот проект подойдет любителям ретро, а вот молодые игроки могут не оценить.
