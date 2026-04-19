Обзор игры Ereban: Shadow Legacy. Увлекательное стелс-приключение с простой историей на фоне

Стелс-приключение Ereban: Shadow Legacy изначально вышло на ПК и несколькими днями ранее добралось до консолей актуального поколения. Проект меня заинтересовал и была возможность изучить на старте. В нем предлагается несколько вариантов прохождения миссий с финальной оценкой за действия после каждой. Игрок сможет выбирать между агрессией и чистым стелсом с избежанием убийств.

В названии проекта заложена одна из его основных механик, это взаимодействие с тенями. Главная героиня, может взаимодействовать с ними, использовать для скрытного перемещения и преодоления препятствий. Она последняя из живых представителей своего народа, основной мир — это полуразрушенный футуристичный регион с защитными андроидами. После короткого обучения сбегает и уходит искать ответы. Роботы мешают и стараются поймать.

Занимать путешествие будет восемь глав, они разнообразны по внешнему исполнению. Включают помимо основных задач, также второстепенные для погружения в происходящее в мире и помощи единичным выжившим. Как и говорил в начале, после завершения будет выставлена общая оценка. Если планируется платиновое прохождение, попробовать надо будет два основных стиля – скрытное убийство всех роботов и работников, а также прохождение не убив никого и без вызова тревоги.

Прямого столкновения здесь нет, убийство только скрытные, напомнило первую части STYX. Это заставляет продумывать направления и задумываться о последующих шагах. Стелс предполагает использование объектов для того чтобы прятаться, а основной же будет тень. В нее главная героиня можно погружаться и использовать для перемещения даже по стенам. Роботы в свою очередь могут освещать тень, обнаружение – гарантированная смерть. Из интересного если убивать живых работников будут негативные последствия в последующих уровнях, добавятся больше врагов и прохождение будет усложнено.

Способности Аяны к скрытному перемещению и маскировке в тенях настолько развиты, что практически не требуют дополнительной поддержки. Низкий уровень интеллекта противников облегчает уклонение от них, даже если полностью полагаться на эту уникальную способность. Это позволяет пройти игру, оставаясь незамеченным, или же устранять врагов, не сталкиваясь с серьезными трудностями. В результате игра, хоть и предлагает стелс-механики, не стимулирует критическое мышление при преодолении препятствий из-за недостаточного количества противников и отсутствия настроек сложности, повышающих их число или умственные способности.

Во второй половине игры, в главе "Shadow Legacy", появляется намек на потенциал, который мог бы быть реализован в полной мере. Небольшое отступление от линейности проявляется в свободной локации, где миссии можно выполнять в произвольном порядке. Здесь у игрока появляется больше свободы в выборе тактики, в отличие от предопределенного пути в других частях игры. Последствия ошибок возрастают, так как игрок находится в едином, взаимосвязанном пространстве, где каждое действие может вызвать цепную реакцию. Умения и гаджеты Аяны становятся более ценными в этой открытой среде: например, бинокль для разведки гораздо полезнее здесь, чем в тесных коридорах. К сожалению, этот формат больше не используется, что вызывает сожаление о упущенных возможностях.

Присутствуют оригинальные платформенные испытания. Особенно выделяется сегмент, где накопленные навыки Аяны объединяются в динамичное испытание. Маскировка в тенях позволяет совершать акробатические прыжки и взаимодействовать с окружением для решения несложных головоломок. Эти элементы постепенно усложняются по мере прохождения. Несмотря на то, что "Shadow Legacy" не достигает уровня выдающейся стелс-игры, она предлагает качественный платформер. Окружение изобилует тенями различной формы и подвижности, а поиск пути к скрытым платформам сам по себе становится мини-головоломкой, усугубляемой шкалой выносливости. Игроку приходится не только учитывать расположение и движение теней, но и действовать своевременно.

На протяжении этих испытаний Аяну сопровождает сюжет, который, однако, не получает достаточного развития. Первоначально оказавшись в плену у некоего существа, стремящегося использовать её способности, Аяна быстро вовлекается в борьбу сопротивления против корпоративной тирании. Несмотря на опасения, что повстанцы могут быть террористами, Аяна соглашается использовать свои навыки в обмен на информацию о народе Эребан. Сюжет затрагивает интересные, хотя и знакомые темы, но раскрывает их слишком поспешно. Например, быстрое присоединение Аяны к сопротивлению, лишенное сильных мотиваций, выглядит необоснованным.

В игре есть две основные ветки развития умений. И полноценно можно развить только одну: боевые или скрытные. Своего рода задел для реиграбельности с повторным прохождением для полного изучения. Собственно под два прохождения. Еще одно касается использования снаряжения, для его прокачки нужны ресурсы, они спрятаны на локациях и для полной прокачки нужно детальное исследование.

Ereban: Shadow Legacy – интересное и незатянутое стелс-приключение. Два варианта прохождения локаций или смешивание стилей, снаряжение, навыки и простая история на фоне в условно-открытых локациях со свободным изучением и разными путями решения задачи. Быстрое вступление с плановым доступом к расширению арсенала, преодоление препятствий и несложные головоломки. Имеется задел для повторного прохождения истории с изменением подхода к прохождению локаций.