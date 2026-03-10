Обзор игры The Riftbreaker World Expansion IV. Крупное обновление

EXOR Studios продолжает активно развивать свою успешную игру The Riftbreaker, представив масштабное обновление версии 2.0. Этот апгрейд, включающий долгожданный онлайн-кооператив, стал важной вехой в эволюции проекта, добавив значительную глубину в игровой процесс. Заняв новую высоту, студия делится планами по дальнейшему развитию гибридного экшен-стратегического проекта в мрачном постапокалиптическом мире. Вместе с кооперативным режимом обновление принесло множество улучшений, включая мегаструктуры и новые испытания для игроков.

Сейчас основное внимание команды сосредоточено на адаптации обновления для консолей. Процесс портирования проходит успешно, количество критических ошибок минимально. Как только сборки пройдут сертификацию, они станут доступны на всех поддерживаемых платформах. Параллельно ведётся работа над специализированным серверным приложением, которое позволит запускать кооперативные сессии на выделенном ПК без затрат на визуальный рендеринг. Такое решение значительно улучшит производительность, обеспечивая стабильную работу игры даже при интенсивных нагрузках. Тестирование данной технологической новинки запланировано на ближайшие две-три недели. В дополнение к этому разработчики активно работают над совершенствованием игрового опыта и устранением существующих недоработок. Особенный акцент сделан на переработке механик передвижения: система уклонения уже обновлена и показывает хорошие результаты, а другие навыки находятся в процессе аналогичной оптимизации. Также продолжаются усилия, направленные на повышение стабильности игры, усовершенствование миссий, модернизацию интерфейса и углубление интеграции с кооперативным режимом.

Игровая карта теперь включает новый биом — Криополь, суровый северный регион с крайне низкими температурами. Выживание здесь становится сложной задачей из-за нестабильной работы солнечных и ветряных электростанций. Однако это место предоставляет уникальные экономические возможности, включая добычу суперхладагента непосредственно из природных источников. Но за такие перспективы придется расплатиться грамотным планированием обороны, ведь открытые ледяные равнины делают вас уязвимыми перед атаками. Новые виды существ, адаптированные к экстремальному холоду, станут вашими противниками. Они защищены ледяной броней, которая особенно чувствительна к огненным атакам. В игру также были добавлены вместительные склады и энергохранилища для компактного накопления ресурсов. Однако их разрушение может привести к мощному взрыву, что требует осторожности.

Боевой арсенал пополнился тремя новыми типами турелей, способными наносить криогенный, огненный и кислотный урон. Эти дополнения открывают новые тактические возможности, особенно в борьбе с массовыми волнами врагов. Как и в большинстве стратегических игр реального времени, вы должны сразу приступать к активным действиям. Это может быть неспешный сбор ресурсов через ваш компьютер или строительство сооружений для добычи двух ключевых ресурсов — карбониума и ирониума. Карбониум используется для возведения электростанций, а ирониум необходим для установки одиннадцати видов сторожевых башен, которые защитят капитана Эшли и её боевой экзоскелет от атак силы Галатеи. Но чтобы выполнить начальную задачу мистера Риггса — построить шесть оборонительных сооружений за несколько минут — вам понадобится мастерство игрока уровня чемпионатов StarCraft. Каждая сторожевая башня требует энергии, поэтому вы должны позаботиться о строительстве множества ветряных турбин и солнечных панелей. Возможно, будет полезно вложиться в создание хранилищ для запасов энергии. Разнообразие источников играет жизненно важную роль — доход от турбин невелик, а смена дня и ночи может временно прерывать генерацию солнечной энергии. Вам также понадобится устанавливать узлы электропитания для подключения всех структур к единой сети. При этом постройки будут разбросаны по нескольким базам, расположенным в различных биомах. Вы можете задуматься, чем заслужила Эшли такие испытания, но не спешите опускать руки — на поздних этапах игры прогрессивные источники энергии решат большинство этих проблем.

Как и предполагалось, система оснащения в The Riftbreaker является гибкой и подстраивается под ваш уникальный стиль игры. Это стало возможным благодаря трем ветвям исследований, каждая из которых предоставляет широкий выбор улучшений. Хотя обозначения и значки могут быть не всегда интуитивно понятными, эксперименты с технологиями открывают доступ к разнообразной артиллерии, мощной броне, полезным предметам, новым зданиям и уникальным навыкам. Дополнительное разнообразие в игру вносит динамическая система погодных условий: проливные дожди могут вынудить вас заменить солнечные батареи на другие источники энергии, а метеоритные бури способны нанести серьезный урон вашей обороне.

Порой игра сталкивает вас с весьма суровыми испытаниями — например, сражением после разрушительного природного катаклизма, — но в такие моменты она также дает вам шанс испытать радость и гордость за умение выстоять перед лицом надвигающейся угрозы. The Riftbreaker с удовольствием ставит игроков в сложные ситуации, аналогичные тем, что переживал персонаж Мэтта Дэймона в «Марсианине», только с еще более экстремальным уклоном. Однако потеря базы не приведет вас к финалу — игра позволяет продолжать строить звездные ворота, даже если вы столкнулись с временными трудностями.

После уничтожения вашего меха мистер Риггс возрождается, хоть вы и лишаетесь арсенала и получаете поврежденную инфраструктуру, которая требует восстановления. Тем не менее, многие поражения можно предотвратить заранее, проработав стратегию обороны. Это создает чувство затяжной войны на истощение, где проверяются ваши стойкость и хладнокровие в ходе длительной кампании, которая может занять более сорока часов. Для тех же, кто не готов так долго погружаться в игровое приключение, предусмотрена настройка различных уровней сложности. После релиза The Riftbreaker продолжает активно поддерживаться разработчиками из EXOR Studios. Одним из самых значительных бесплатных дополнений стало обновление World Expansion IV. Его ключевая особенность — «Открытая кампания», новый режим, который отказывается от линейного сюжетного прогресса и предлагает полную свободу исследования планеты Галатея 37. Теперь для открытия новых регионов больше не нужно выполнять сюжетные миссии — игроки могут выбрать стартовый биом и адаптировать развитие своих баз под выбранный ритм.

Главная цель — постройка Первой станции Разлома для возвращения на Землю — сохраняется, но путь к ее достижению становится более свободным и разнообразным. Этот режим особенно оценят опытные игроки, знакомые с технологическим деревом и механикой выживания. Вместе с обновлением World Expansion IV представлен новый биом — Криополя. Этот замерзший регион радует своими ледниками, заснеженными равнинами и экстремальными температурами. Однако такой суровый климат представляет вызов для инфраструктуры и генерации энергии. Несмотря на это, Криополя скрывают уникальные ресурсы — залежи сверхохлаждающих материалов, которые ранее можно было получить только посредством сложных технологических процессов. Но этот биом далеко не пустынен: местная фауна приспособилась к условиям постоянного холода, породив новые типы существ и оригинальные механики атак. Всё это заставляет пересмотреть подход к защите и использовать тактики, отличные от тех, что применяются в более мягких или токсичных средах.

Обновление добавило широчайшие возможности для игроков, внедрив целый набор новых защитных сооружений и функциональных нововведений. Теперь в арсенале появились уникальные башни, такие как Ледяная, Адская и Башня-измельчитель, каждая из которых предлагает оригинальные механики для управления врагами и нанесения урона. Расширенные хранилища и обновлённая инфраструктура делают управление логистикой гораздо удобнее, особенно при одновременной разработке нескольких биомов. Открытая кампания предоставляет игрокам свободу создавать аванпосты в любом доступном месте. Это позволяет добывать ресурсы вроде Морфиума из Металлической долины или Грибной смолы из Грибного болота независимо от ограничений сюжетной линии из оригинальной кампании. Важно отметить, что World Expansion IV доступно бесплатно для всех обладателей игры. Такой шаг ещё раз демонстрирует непреклонную преданность EXOR Studios своему игровому сообществу и стремление поддерживать The Riftbreaker даже спустя годы после выпуска. Было бы замечательно видеть больше издателей, следующих этому вдохновляющему примеру щедрости и заботы о своих игроках.