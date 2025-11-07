Обзор игры The Last Shot Arcades. Набор из девяти аркадных автоматов с платиной за 3 часа

В ноябре студия Sometimes You продолжила серию The Last Shot от Евгения Колпакова выпустив сборник аркадных автоматов по этой вселенной. The Last Shot Arcades включает девять различных аркадных автоматов и все это в уже знакомой рисованной графике в стиле старых мультфильмов. Дизельпанковый город, разные типы механик, оригинальное музыкальное сопровождение от уличных музыкантов.

Стартовый экран представляет собой хаб с пятью разными направлениями, в которых можно будет выбрать нужный аркадный автомат. Каждое своего типа, это сортировка. В некоторых комнатах находится сразу несколько, они общего типа, но отличаются набором врагов и главных героев. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Первый набор игр связан с ловлей врагов с помощью робота. Это игра в духе «электроники». Простая механика дополнена здесь системой развития, которая по мере прохождения будет улучшать качество снаряжения. В игровой сессии, чем больше попыток, тем проще становится. Между собой три таких автомата отличаются типом врагов: динозавры, роботы и зомби. Главный герой в автомате тоже меняется.

Второй набор это мини-игра, которая может быть знакома по смартфонам. Они двух типов, в первой бросаем мяч и он по принципу бильярда отражается от стен и препятствий. Цель попасть по противнику, попадание по себе – поражение. Тоже есть система прокачки с увеличением скорости, увеличения линии для планирования удара и количества жизней. Проигрыш позволит без последствий запустить новую попытку. Еще один автомат — это лук с которого нужно будет стрелять по злодеям, с этой игрой были проблемы в освоении управления, тут нужно двигать стик в противоположную сторону. Три уничтожения улучшают одну из характеристик, также по мере прохождения увеличивается количество противников, появляющихся на экране.

Еще один тип в The Last Shot Arcades тоже похож на мобильную игру. Двигаем советский желтый ЛИАЗ по дороге, избегая препятствий. Столкновение с другими участниками движения – сброс и новая попытка. Все это в интересной рисовке с мелкими деталями и отсылками.

Есть интересная реализация с башнями. Мы обороняем базу на которую идет волна врагов. За сражение противника получаем серебро и золото. Серебро можно тратить прямо в активной сессии улучшая возможности обороны. Золото после поражения на покупку постоянного улучшения. Вначале поражения будут часты, далее с увеличением скорости пушек и урона станет проще. Помимо простых противников появляются мини-боссы. Два варианта исполнения с зомби и роботами.

Последний автомат предлагает управление самолетом с аркадным уничтожением противников. Стартовый комплект кукурузника можно будет улучшать, затрачивая собираемые с противников наборы ресурсов. На полную прокачку уйдет время, а получаемые улучшения при этом в ходе изучения будут заметно влиять на эффективность.

The Last Shot Arcades – набор из девяти аркадных автоматов с разными механиками в интересной рисовке дизельпанка с простым в освоении геймплеем. Вариант занять свободное время на пару вечеров. Погрузитесь в мир девяти уникальных аркадных игр, каждая из которых предлагает свой неповторимый вызов. Насладитесь визуальным стилем, выполненным в духе классической анимации, благодаря оригинальной рисовке. Вновь прогуляйтесь по знакомым кварталам обширного дизельпанкового мегаполиса, полным приключений. Окунитесь в атмосферу благодаря оригинальной звуковой дорожке, созданной талантливыми уличными музыкантами. И, конечно же, вас ждет встреча с героями первой части.