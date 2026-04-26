Обзор игры MOUSE: P.I. for Hire. Динамичный шутер в стиле нуар

Одним из ярких игровых релиза апреля стал выход динамичного шутера MOUSE: P.I. for Hire в стиле нуар и вдохновленного классическими мультфильмами 30-х годов. Черная-белая анимация, созданная вручную, винтажная эстетика, высокая динамика с элементами ретро и детективный сюжет с сатирой, все это дало на выходе любопытный проект.

Залитые дождем и погрязший в коррупции город Маусберг, в котором главный герой – детектив Джек Пеппер будет расследовать заговор и сразу серию преступлений. Уже с первого этапа расследования все выходит из-под контроля и казалось бы простое дело обрастает большой паутиной интриг, дополнительных деталей. Чем дальше тем больше становится понятно что в Маусберге скорее не осталось безопасных зон.

Нуарная подача истории с характерными чертами жанра, все это с характерным юмором. Роковые женщины, персонажи с неоднозначной позицией, запутанные решения и связи. Все это определяет происходящее в этом мире. Хотя стоит отметить, что игра при кажущейся пародии на известные проекты и современную реальность старается не переходить только в комедию, сохраняя достаточный уровень серьезности.

Сам сценарий достаточно беззаботен и позволяет предугадывать дальнейшее развитие. Собственно мультяшный стиль графики и задает темп, настрой происходящему. Это же касается отображения крови, здесь отказались от красного цвета, который был бы достаточно хорош в этом стиле, оставлен нейтрально черным. Все уровни за исключением одного участка оставлены только черно-белыми. Подобный стиль интересен для восприятия, но при длительных сессиях может начинать утомлять.

Лор игровой вселенной передается диалогами персонажей, газетами и комиксами. Часть этих предметов является коллекционными, чтобы найти их нужно будет детальнее изучить локации и находятся они в скрытых зонах. В качестве дополнительных активностей еще будут доступны дополнительные миссии с поиском второстепенных предметов. Также в MOUSE: P.I. for Hire добавлена мини-игра с карточками. В качестве бонуса за 20 побед в ней можно получить скрытое оружие, другого интереса продолжать играть в нее нет.

Как и отмечал, проходят события в Маусграде с безопасной точкой – хабом, в котором можно вести доску расследования с собранными уликами, прокачкой арсенала оружия и общением с НПС. После каждого этапа расследования получаем информацию о следующих точках интереса между которыми можно выбирать и перемещаемся к ним на автомобиле на мини-карте, напомнило Черепашек.

Основной же геймплей здесь ожидаемо связан со стрельбой. В арсенале игрока набор вооружения, от легкого револьвера, до тяжелого гранатомета и лучевых пушек. Предлагается три уровня сложности и даже на начальном для успеха нужно постоянно двигаться, менять положение и использовать разное оружие, а также окружающие предметы. Отстреливать будем мафиозников, коррумпированных копов, роботов, культистов. Сражения с боссом тоже не забыты, будут практически в каждой локации.

Визуально процесс отрисован на отлично, летающие пули, попадания, разное поведение орудий, но не хватает обратной связи. Есть возможность использования бочек с разным стихийным уроном, обрушение висящих предметов. Из мелочей, но которые задают высокий уровень проработки, разные анимации повреждения в зависимости от типа патрона. Здесь все как в мультфильмах 30-х годов под рисовкой Диснея.

Возможно разочарует относительная линейность происходящего, хоть мы и ищем улики, часть которых можем пропустить из-за невнимательности. Общий путь не будет прерван, есть обязательные улики, которые пропустить нельзя для выхода с локаций. Также при взаимодействии с доской расследования все улики прикрепляются на свои заданные позиции, связываются нитками автоматически. Игрок не может влиять на взаимосвязь и самостоятельно решать как вести расследование. Это всегда будет скорее декорацией.

При этом развернуться есть где, локации тут разнообразные. Чередуются закрытые зоны, открытые пространства. Разная стилистика и с достаточным количеством тематических деталей на фоне. Разнообразен и набор противников, есть медлительные и толстые, быстрые и слабые, летающие, усиленные и этого хватает. Будет и разный подход к сражению с боссами, в зависимости от заданного уровня сложности от игрока может потребоваться повышенное внимание.

Главным достоинством этой игры является визуальный стиль. Кадры детально проработаны, нарисованы вручную, удачно и правильно воссозданы анимации из классических мультфильмов. Персонажи и оружие эластично. Плотные контуры у объектов, правильные оттенки, чернила и общая мягкость. Хватает отсылок к популярным мультфильмам и играм, например, при сражении на кулаках главный герой открывает и ест банку шпината, как морячок Попай. И даже такие мелочи как анимация патронов в нижнем правом углу, сердца в левом, которые растягиваются и стягиваются, а также меняют внешнее исполнение в зависимости от количества и оставшегося объема. Музыкальное сопровождение и озвучка тоже на высоком уровне.

Итоги по MOUSE: P.I. for Hire

MOUSE: P.I. for Hire – шутер с элементами детектива в узнаваемом художественном стиле мультфильмов Дисней 30-х годов. В подобной стилистике проектов мало и в отличие от Cuphead она может быть интересна большей аудитории, предложив простой порог вхождения и понятный геймплей. Стиль с ручной рисовкой, музыка и озвучка, разнообразие локаций, набор вооружения, оживленные бои, сражения с боссами все это понравилось. Спорным осталось отсутствие возможности напрямую влиять на расследования, оно тут идет как фон.

Обзор игры Ground Zero. Классический хоррор в духе Resident …
Вчера на консолях и ПК стартовала игра Ground Zero, вдохновленная первыми частями Resident Evil с танковы…
Обзор игры Manairons. Мультяшный платформер с хардкорными ср…
Игра Manairons выполнена в жанре 3D-экшена с элементами платформера. Действие ее разворачивается в Пирени…
Обзор игры The 9th Charnel. Психологический хоррор от неболь…
В конце января на консолях и ПК вышел психологический хоррор The 9th Charnel от издателя SOEDESCO. Этот п…
Обзор игры The Riftbreaker World Expansion IV. Крупное обнов…
EXOR Studios продолжает активно развивать свою успешную игру The Riftbreaker, представив масштабное обнов…
Обзор игры The Occultist. Хоррор детектив с выверенными меха…
Завтра на консолях и ПК выходит The Occultist от Deadalic Intertainment. В ней исследователь паранормальн…
Обзор игры Grime 2. Добротная метроидвания с элементами соул…
Несколько дней назад состоялся релиз метроидвании Grime 2 с элементами соулслайк на ПК и консолях актуаль…
Обзор игры HADES 2. Шикарный рогалик стал больше, интереснее…
Первая рогалик HADES вышел в 2020 году, став одной из самых ярких игр в этом жанре и получив призвание пу…
Обзор игры John Carpenter's Toxic Commando. Зрелищный PVE зо…
Сегодня состоялся релиз кооперативного PVE-шутера от Saber Interactive - John Carpenter's Toxic Commando.…
Обзор игры The 9th Charnel. Психологический хоррор от небольшой студииОбзор игры The 9th Charnel. Психологический хоррор от небольшой студии
Обзор игры Manairons. Мультяшный платформер с хардкорными сражениямиОбзор игры Manairons. Мультяшный платформер с хардкорными сражениями
Обзор игры Perennial Order. Свежий взгляд на SoulslikeОбзор игры Perennial Order. Свежий взгляд на Soulslike
Обзор игры RoadCraft - Reclaim Expansion. Второе масштабное обновление с новыми механикамиОбзор игры RoadCraft - Reclaim Expansion. Второе масштабное обновление с новыми механиками
Обзор игры Eriksholm: The Stolen Dream. Изометрический стелсОбзор игры Eriksholm: The Stolen Dream. Изометрический стелс
