Обзор игры MOUSE: P.I. for Hire. Динамичный шутер в стиле нуар

Одним из ярких игровых релиза апреля стал выход динамичного шутера MOUSE: P.I. for Hire в стиле нуар и вдохновленного классическими мультфильмами 30-х годов. Черная-белая анимация, созданная вручную, винтажная эстетика, высокая динамика с элементами ретро и детективный сюжет с сатирой, все это дало на выходе любопытный проект.

Залитые дождем и погрязший в коррупции город Маусберг, в котором главный герой – детектив Джек Пеппер будет расследовать заговор и сразу серию преступлений. Уже с первого этапа расследования все выходит из-под контроля и казалось бы простое дело обрастает большой паутиной интриг, дополнительных деталей. Чем дальше тем больше становится понятно что в Маусберге скорее не осталось безопасных зон.

Нуарная подача истории с характерными чертами жанра, все это с характерным юмором. Роковые женщины, персонажи с неоднозначной позицией, запутанные решения и связи. Все это определяет происходящее в этом мире. Хотя стоит отметить, что игра при кажущейся пародии на известные проекты и современную реальность старается не переходить только в комедию, сохраняя достаточный уровень серьезности.

Сам сценарий достаточно беззаботен и позволяет предугадывать дальнейшее развитие. Собственно мультяшный стиль графики и задает темп, настрой происходящему. Это же касается отображения крови, здесь отказались от красного цвета, который был бы достаточно хорош в этом стиле, оставлен нейтрально черным. Все уровни за исключением одного участка оставлены только черно-белыми. Подобный стиль интересен для восприятия, но при длительных сессиях может начинать утомлять.

Лор игровой вселенной передается диалогами персонажей, газетами и комиксами. Часть этих предметов является коллекционными, чтобы найти их нужно будет детальнее изучить локации и находятся они в скрытых зонах. В качестве дополнительных активностей еще будут доступны дополнительные миссии с поиском второстепенных предметов. Также в MOUSE: P.I. for Hire добавлена мини-игра с карточками. В качестве бонуса за 20 побед в ней можно получить скрытое оружие, другого интереса продолжать играть в нее нет.

Как и отмечал, проходят события в Маусграде с безопасной точкой – хабом, в котором можно вести доску расследования с собранными уликами, прокачкой арсенала оружия и общением с НПС. После каждого этапа расследования получаем информацию о следующих точках интереса между которыми можно выбирать и перемещаемся к ним на автомобиле на мини-карте, напомнило Черепашек.

Основной же геймплей здесь ожидаемо связан со стрельбой. В арсенале игрока набор вооружения, от легкого револьвера, до тяжелого гранатомета и лучевых пушек. Предлагается три уровня сложности и даже на начальном для успеха нужно постоянно двигаться, менять положение и использовать разное оружие, а также окружающие предметы. Отстреливать будем мафиозников, коррумпированных копов, роботов, культистов. Сражения с боссом тоже не забыты, будут практически в каждой локации.

Визуально процесс отрисован на отлично, летающие пули, попадания, разное поведение орудий, но не хватает обратной связи. Есть возможность использования бочек с разным стихийным уроном, обрушение висящих предметов. Из мелочей, но которые задают высокий уровень проработки, разные анимации повреждения в зависимости от типа патрона. Здесь все как в мультфильмах 30-х годов под рисовкой Диснея.

Возможно разочарует относительная линейность происходящего, хоть мы и ищем улики, часть которых можем пропустить из-за невнимательности. Общий путь не будет прерван, есть обязательные улики, которые пропустить нельзя для выхода с локаций. Также при взаимодействии с доской расследования все улики прикрепляются на свои заданные позиции, связываются нитками автоматически. Игрок не может влиять на взаимосвязь и самостоятельно решать как вести расследование. Это всегда будет скорее декорацией.

При этом развернуться есть где, локации тут разнообразные. Чередуются закрытые зоны, открытые пространства. Разная стилистика и с достаточным количеством тематических деталей на фоне. Разнообразен и набор противников, есть медлительные и толстые, быстрые и слабые, летающие, усиленные и этого хватает. Будет и разный подход к сражению с боссами, в зависимости от заданного уровня сложности от игрока может потребоваться повышенное внимание.

Главным достоинством этой игры является визуальный стиль. Кадры детально проработаны, нарисованы вручную, удачно и правильно воссозданы анимации из классических мультфильмов. Персонажи и оружие эластично. Плотные контуры у объектов, правильные оттенки, чернила и общая мягкость. Хватает отсылок к популярным мультфильмам и играм, например, при сражении на кулаках главный герой открывает и ест банку шпината, как морячок Попай. И даже такие мелочи как анимация патронов в нижнем правом углу, сердца в левом, которые растягиваются и стягиваются, а также меняют внешнее исполнение в зависимости от количества и оставшегося объема. Музыкальное сопровождение и озвучка тоже на высоком уровне.

Итоги по MOUSE: P.I. for Hire

MOUSE: P.I. for Hire – шутер с элементами детектива в узнаваемом художественном стиле мультфильмов Дисней 30-х годов. В подобной стилистике проектов мало и в отличие от Cuphead она может быть интересна большей аудитории, предложив простой порог вхождения и понятный геймплей. Стиль с ручной рисовкой, музыка и озвучка, разнообразие локаций, набор вооружения, оживленные бои, сражения с боссами все это понравилось. Спорным осталось отсутствие возможности напрямую влиять на расследования, оно тут идет как фон.