Обзор игры RoadCraft - Reclaim Expansion. Второе масштабное обновление с новыми механиками

В марте для RoadCraft вышло второе крупное дополнение Reclaim Expansion в рамках уже доступного 1 сезонного пропуска. Игрокам предлагаются новые типы техники, механики, две большие карты с новыми заданиями, обновленный подход к организации заданий. Проходить его можно в одиночку или в кооперативе с четырьмя друзьями. Чуть позже набор будет расширен добавлением новых внедорожных миссий, наборами техники для ресурсных и промышленных заданий. До изучения контента этого дополнения я годом ранее полностью завершил основную кампанию.

Оптимально будет приступать к первому и второму дополнению после закрытия основной части игры. Так будет понимание базовых механик, получена основная техника, которые пригодятся при изучении нового контента. Все проходит на двух новых картах, пройти их нужно последовательно. Начинаем с карты по мотивам Центральной Европы (Германия) в осеннем лесу с болотистой местностью. Предстоит расчистить последствия мощных штормов, расчистить дороги, повалившиеся деревья, восстановить инфраструктуру.

При этом тут поменяли подход к подаче заданий. У нас имеется одна большая глобальная задача по восстановлению и подаче питания. Но для выполнения нет нужных ресурсов, от игрока требуется их найти, восстановив заводы или найдя часть на карте. Продумать очередность и подготовить необходимые для движения маршруты. По мере исследования карты, а она тут большая, будут добавляться дополнительные задания.

В начале прохождения, как и раньше, предстоит наладить производство, собирая мусор на карте и доставляя его на завод для получения необходимых строительных блоков. Однако теперь строительство завода является обязательным этапом, требующим доставки определённого количества определённых блоков. На первых этапах кампании ощущается серьёзная нехватка ресурсов, но ближе к финалу все заводы начинают функционировать, и от игрока требуется лишь транспортировка материалов в нужные точки. В сравнении с основной кампанией использование конвоев сократилось, а большее внимание уделено самостоятельным действиям игрока.

Пополнение ресурсов осуществляется путём разрушения зданий, которые заранее обозначены на карте. Помимо стандартных материалов, можно случайно обнаружить полезные объекты, изначально не заявленные как вознаграждение. Для выполнения этих задач потребуется совершенно новая техника — экскаватор-драглайн 5111Б Dragline Demolisher. Этот механизм отличается низкой скоростью, но высокой мощностью. Его эксплуатирование потребует подготовки дорожной инфраструктуры и тщательного планирования маршрутов движения. Как уже упоминалось, новая карта отличается преобладанием лесов и болот.

На первых этапах игрокам предоставляется новый инструмент – мощный измельчитель деревьев Torque G175. Он способен расчищать полосы, уничтожая деревья и пни, что облегчает проезд техники. В основной кампании также присутствовали измельчители, но их применение было ограничено точечными задачами. Среди другой новой техники можно выделить разведывательную машину с радаром, а остальное пополнение гаража составляют уже привычные модели: кабелеукладчик, грузовики и самосвал.

Игровые задания стали более разнообразными, а благодаря особенностям карт в RoadCraft - Reclaim Expansion заметно возросла их сложность. Успех в выполнении миссий теперь требует большей концентрации и умения комбинировать разные виды техники. При этом игра предоставляет больше свободы действия: вместо линейного выполнения целей игрок сам ищет оптимальные пути для решения главных задач, подбирает дополнительные миссии и определяет порядок их выполнения. Рутинность уступила место исследованию, а свободный подход делает игровой процесс менее утомительным и более увлекательным. Для исследования карты изменили работу радиовышек, их восстановление открывает участок карты, убирая туман.

Вторая карта открывается после завершения заданий на первой. Она отличается и ближе по исполнению к пустынным. Здесь также усложнен подход в сравнение с основной кампанией. Нужно будет обеспечить доступ к воде, демонтировать разрушенные объекты, построить новые.

Некоторая часть вопросов у меня осталась еще с основной кампании и она не была изменена. Как и ранее самосвалы рассыпают часть песка во время движения. Нет возможности самостоятельно задать дорогу для выполнения задачи вручную, как реализовано с мостами, из-за этого сложнее подвозить песок в сравнение с теми дорогами, которые задуманы заданиями. В остальном мелкие огрехи были исправлены и игра ощущается проработанной, с серьезными проблемами при изучении дополнительной кампании я не сталкивался.

Итоги RoadCraft - Reclaim Expansion

RoadCraft - Reclaim Expansion станет отличным поводом вернуться в любимую игру, погрузиться в строительство дорог и разбор последствий катаклизмов. Обновленный подход к подаче заданий при выполнений кампании, несколько новых типов техники, которые будут полезны и далее, интересное исполнение ландшафта новых карт и их большие размеры, строительство и разрушение зданий, больше внимания исследованию и самостоятельному выполнению задач, меньше работы с конвоями.
