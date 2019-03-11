Обзор Marshall Kilburn II. Портативная колонка с Bluetooth 5.0 и aptX

Осенью прошлого года компания Marshall обновила линейку беспроводных колонок выпуском Kilburn II. Внутри устройства установлено сразу три усилителя класса D, поддерживается Bluetooth 5.0 с aptX. Заявлены 20 часов автономной работы и защита по стандарту IPX2. Используется стереоэффект Блюмлейна с разделением звука в зависимости от пространственного содержания, его усиление и последующее воспроизведение в разных направлениях.

Marshall Kilburn II обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением колонки и общими данными по особенностям работы. Внутри она надежно зафиксирована и защищена от повреждений при транспортировке. Комплект включает кабель питания и техническую документацию.

Внешний вид

Внешний вид строгий и лаконичный. Визуально она напоминает уже знакомые напольные акустические системы, встречаемые на крупных концертных мероприятиях.

Прямоугольная коробка с закругленными углами. Основная часть внешней поверхности из прорезиненного материала, напоминающего кожу.

Этот материал за счет амортизирующих свойств позволит сгладить удар при падении с небольшой высоты. Его легко обслуживать, и он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Фронтальная панель Marshall Kilburn II с металлической защитной стенкой. По центру логотип производителя.

Корпус колонки не боится случайно пролитой жидкости и внезапно начавшегося дождя при эксплуатации вне помещения.

На верхней грани сгруппированы элементы управления. Тут кнопка активации беспроводного сопряжения, три регулятора. Есть многозонная светодиодная панель, отображающая текущий заряд батареи.

Доступен аудиоразъем AUX. От остальных разъемов отказались в пользу реализации защиты по стандарту IPX2. Гнездо питания защищено резиновой заглушкой.

Весит она около 2.5 кг, носить её постоянно с собой в длительные прогулки будет затруднительно.

Золотистыми клепками по краям зафиксирован ремешок с темно-красной внутренней бархатной тканью.

Есть четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

На тыльной стороне корпуса расположено отверстие фазоинвертора и решетка динамика.Для беспроводного подключения Marshall Kilburn II используется актуальная версия протокола Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX и EDR. Одновременно можно подключить два устройства. Дальность стабильной передачи звука без искажений около 10 метров. Для тестов мы использовали смартфон OnePlus 6T с кодеком aptX HD.

Звучит колонка потрясающе. Насыщенное и сбалансированное звучание на широком диапазоне воспроизводимых частот. Есть хороший запас по громкости. Чистые и глубокие низы, выраженные средние и высокие частоты. Сам пользователь сможет изменять балансировку вручную, корректируя степень усиления верхних и низких частот.

Итоги по Marshall Kilburn II

За воспроизведение тут отвечают усилители класса D, один на сабвуфер и два на твитеры. Как результат колонки хорошо звучат внутри помещения и на улицы, музыка всегда воспринимается детально и широко.Блок питания встроенный, кабель питания съемный. После полной разрядки на восстановление потребуется около 2.5 часов. Полного заряда хватает примерно на 20 часов беспрерывного воспроизведения на высоком уровне громкости. Мы при ежедневной эксплуатации, проводили зарядку 1-2 раза в неделю.Marshall Kilburn II добротная акустическая система с душевным звучанием. Длительное время автономной работы, премиальный внешний вид, удобное управление, защита IPX2, Bluetooth 5.0 с aptX. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.