Обзор Marvel’s Iron Man VR. Примеряем роль Тони Старка

На некоторое время VR-шлемы начали пользоваться большой популярностью, предложив разные варианты исполнения под разные платформы. Начиная от вырезания из куска картона с дальнейшей установкой смартфона, заканчивая дорогими системами, требующими еще значительного быстродействия установленного железа. Золотой серединой по стоимости, качеству картинки и эффекту погружения выступает VR для Sony PlayStation 4.

Но сегодня речь пойдет не о самом инструменте, а контенте под него. Не так давно стартовали продажи эксклюзива Marvel’s Iron Man VR, доступен он будет только под платформу Sony. Некоторое время владельцы консоли и соответствующей периферии могли оценить его в бесплатном DEMO, включающим стартовое обучение и первую миссию по спасению самолета.

Не ошибемся, если скажем, что вселенная Марвел сейчас одна из самых популярных у людей разных возрастов. Супергерои, входящие в нее, на слуху и хорошо узнаваемы. Это же подтверждают кассовые сборы по фильму в рамках этой вселенной. И «Железный человек» в ней один из самых ключевых. Много ли из нас тех, кто отказался бы примерить его костюм и опробовать его в деле?
Собственно игра и строится вокруг этого. Большую часть времени игрок будет находиться внутри костюма взаимодействия с интерфейсом, гаджетами и вооружением. Здесь сложно говорить о глубине сюжета и хитроспелетениях, создавалась она явно не для этого. Скорее, тут все это для фона и отвлечения на время коротких передышек.

Несмотря на то, что есть возможность играть сидя, наиболее удобно делать это стоя. Именно так получается ощутить всю свободу перемещений и получить эффект полета на высоте. Кстати, помимо шлема тут еще потребуются PlayStation Move. Они выполняют функцию рук Тони Старка. Триггеры для репульсаторов и полетов, кнопки для выстрелов. Также с помощью кнопки можно поворачиваться без поворота самого тела. Не будем забывать: свободно крутиться всегда будет мешать кабель подключения от шлема к блоку обработки изображения.

Миссии и задания строятся вокруг уничтожения противников, взаимодействия с предметами для продвижения по сюжетной линии, а также полетах по локациям. Через короткое время начинаешь погружаться в окружающую атмосферу. Присутствует даже легкий эффект укачивания во время полетов.

По противникам в ходе игры начинаешь быстро привыкать и понимать необходимую тактику для сражений. В целом поведение врагов тут предсказуемо и ожидаемо. Не забыли про возможности кастомизации и улучшений вооружения. Набранные очки можно тратить на усиления выбранных параметров. Также есть возможность подобрать свою цветовую схему костюма. Почувствовать себя инженером.

Всего в Marvel’s Iron Man VR доступно 12 уровней. Каждый из них, в свою очередь, разбивается на отдельные участки. Между ними при необходимости можно будет отдохнуть во время диалогов. Локации в ходе уровне меняются, не приедается. Из каноничных персонажей встречали самого Тони Старка, помощницу Пеппер Потс, искусственный интеллект и, конечно же, Ник Фьюри.

Каких-либо проблем с определением расположения рук, направления движений и взаимодействия с предметами замечено не было. Считывает данные корректно, перекалибровка в ходе игры не требуется. Но могу отметить, что, вероятнее всего, из-за использования HDD, присутствует ожидание загрузки между главами, локациями и завершениями миссий.
Комментарии и отзывы Marvel’s Iron Man VR
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