Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика

Не так давно мы изучали набор периферии с наушниками, ковриком, клавиатурой и мышкой от Marvo. Сегодня в центре внимания будет комплект из мышки и коврика Marvo M355+G1. Само использование мышки в паре с ковриком позволяет получить улучшение точности сенсора и повышение контроля перемещения по основным осям самого манипулятора.

Marvo M355+G1 обзор

Его средняя стоимость составляет 1300 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку продолговатой формы. Внутри комплектующие распределены под двум отдельным боксам из прозрачного пластика. В набор также входит набор документации.

Внешний вид

Мышка выполнена в ассиметричным корпусе. Это игровой манипулятор, это четко прослеживается в его внешнем виде.

Левая грань углублена. Здесь текстурный рисунок, улучшающий хват. В этой зоне помимо двух традиционных кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД находится еще одна дополнительная клавиша. Она удлинена за счет этого для нажатия достаточно просто сместить палец.

Противоположная сторона выпуклая. Здесь также текстурный рисунок. На дополнительной грани еще одна клавиша, окрашенная в ярко-красный цвет с маркировкой BOSS.

Основные клавиши с матовой текстурой. Между ними зафиксировано прорезиненное колесико прокрутки.

Две дополнительные кнопки позади нее регулируют у Marvo M355 уровень чувствительности сенсора.

Спинка визуально отделена от кнопок бороздкой. По центру спинки подсвечиваемый логотип производителя. Это управляемая многоцветная подсветка.

Место выхода кабеля приподнято относительно основания. Защищено от перегиба и излома.

Сам кабель в нейлоновой оплетке. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Длина 1.5 метра.

На основании пять пластиковых ножек, распределенных по периметру. В центре окошко сенсора.

В комплекте идет коврик Marvo G1. Это мягкий коврик, оформленный в характерной для этого производителя цветовой стилистике.

Софт

Рабочая площадь его составляет 244 на 287 мм. Толщина покрытия 3 мм. Края с фигурным вырезом. Внутренняя часть с покрытием, предотвращающим скольжение по столу.Несмотря на невысокую стоимость, для Marvo M355 можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по профилям. В главном окне выбираются эффекты и цвет подсветки. Уровень яркости.

Проводится корректировка действия кнопок. Настроить можно до девяти кнопок.

Уровень чувствительности сенсора. Скорость прокрутки. Частота опроса сенсора.

Редактор макросов.

Тесты

Форма мышки поддерживает все основные типы хвата. Уровень чувствительности оптического сенсора регулируется в диапазоне от 800 до 6400 DPI. На начальных уровнях точность позволит играть в шутеры, обеспечивая хорошую кучность и точность стрельбы.

Тестирование ее мы проводили на комплектном коврике Marvo G1 с мягким типом покрытия. Площадь его достаточна для свободного движения мышки во всех направлениях. За время тестирования мы не обнаружили подверженности нанесенного декоративного покрытия стираемости.

Предлагаются возможности распределения дополнительных действий в играх и приложениях. Цвет подсветки можно будет привязать к профилю настроек.

Итоги по Marvo M355+G1

Marvo M355+G1 – станет хорошим выбором в качестве стартовой периферии или в качестве подарка начинающему геймеру. Хорошее качество исполнения, макросы, настраиваемый оптический сенсор, управляемая подсветка, дополнительные клавиши, оформленный в игровой стилистике мягкий коврик.