Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика

Не так давно мы изучали набор периферии с наушниками, ковриком, клавиатурой и мышкой от Marvo. Сегодня в центре внимания будет комплект из мышки и коврика Marvo M355+G1. Само использование мышки в паре с ковриком позволяет получить улучшение точности сенсора и повышение контроля перемещения по основным осям самого манипулятора.

Marvo M355+G1

Его средняя стоимость составляет 1300 рублей.

Marvo M355+G1 обзор

Комплектация

Упакован в коробку продолговатой формы. Внутри комплектующие распределены под двум отдельным боксам из прозрачного пластика. В набор также входит набор документации.

Marvo M355+G1

Внешний вид

Мышка выполнена в ассиметричным корпусе. Это игровой манипулятор, это четко прослеживается в его внешнем виде.

Marvo M355+G1

Левая грань углублена. Здесь текстурный рисунок, улучшающий хват. В этой зоне помимо двух традиционных кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД находится еще одна дополнительная клавиша. Она удлинена за счет этого для нажатия достаточно просто сместить палец.

Marvo M355+G1

Противоположная сторона выпуклая. Здесь также текстурный рисунок. На дополнительной грани еще одна клавиша, окрашенная в ярко-красный цвет с маркировкой BOSS.

Marvo M355+G1

Основные клавиши с матовой текстурой. Между ними зафиксировано прорезиненное колесико прокрутки.

Marvo M355+G1

Две дополнительные кнопки позади нее регулируют у Marvo M355 уровень чувствительности сенсора.

Marvo M355+G1

Спинка визуально отделена от кнопок бороздкой. По центру спинки подсвечиваемый логотип производителя. Это управляемая многоцветная подсветка.

Marvo M355+G1

Место выхода кабеля приподнято относительно основания. Защищено от перегиба и излома.

Marvo M355+G1

Сам кабель в нейлоновой оплетке. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Длина 1.5 метра.

Marvo M355+G1

На основании пять пластиковых ножек, распределенных по периметру. В центре окошко сенсора.

Marvo M355+G1

В комплекте идет коврик Marvo G1. Это мягкий коврик, оформленный в характерной для этого производителя цветовой стилистике.

Marvo M355+G1

Рабочая площадь его составляет 244 на 287 мм. Толщина покрытия 3 мм. Края с фигурным вырезом. Внутренняя часть с покрытием, предотвращающим скольжение по столу.

Софт

Несмотря на невысокую стоимость, для Marvo M355 можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по профилям. В главном окне выбираются эффекты и цвет подсветки. Уровень яркости.

Marvo M355+G1

Проводится корректировка действия кнопок. Настроить можно до девяти кнопок.

Marvo M355+G1

Уровень чувствительности сенсора. Скорость прокрутки. Частота опроса сенсора.

Marvo M355+G1

Редактор макросов.

Marvo M355+G1

Тесты

Форма мышки поддерживает все основные типы хвата. Уровень чувствительности оптического сенсора регулируется в диапазоне от 800 до 6400 DPI. На начальных уровнях точность позволит играть в шутеры, обеспечивая хорошую кучность и точность стрельбы.

Marvo M355+G1

Тестирование ее мы проводили на комплектном коврике Marvo G1 с мягким типом покрытия. Площадь его достаточна для свободного движения мышки во всех направлениях. За время тестирования мы не обнаружили подверженности нанесенного декоративного покрытия стираемости.

Marvo M355+G1

Предлагаются возможности распределения дополнительных действий в играх и приложениях. Цвет подсветки можно будет привязать к профилю настроек.

Marvo M355+G1

Итоги по Marvo M355+G1

Marvo M355+G1 – станет хорошим выбором в качестве стартовой периферии или в качестве подарка начинающему геймеру. Хорошее качество исполнения, макросы, настраиваемый оптический сенсор, управляемая подсветка, дополнительные клавиши, оформленный в игровой стилистике мягкий коврик.
Комментарии и отзывы Marvo M355+G1
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